Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 06.00 24.06.2023 щодо російського вторгнення.

"Цієї доби, вночі, противник завдав чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони "Shahed", та 4 зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю.

Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Водяне, Вугледар та Сторожеве на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області та Веселе, Козацьке і Антонівка на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське, Нікополь Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

