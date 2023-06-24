Пригожин думає, що пів армії РФ готові піти з "вагнерівцями": Вже 60-70 силовиків приєдналися
Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запевняє, що деякі російські силовики радо приєднуються до "вагнерівців".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пригожина
"Бої відбуваються у тих місцях, де військове керівництво дає неправдиву інформацію бійцям і тому відбуваються сутички. Там, де солдати зустрічають нас, Росгвардія та міліція, то вони руками махають радісні і багато з них кажуть: "Ми хочемо піти з вами". Вже людей 60-70 тих, хто до нас приєднався, хоча ми пройшли ще невеликий шлях. Я думаю, пів армії готові піти з нами", - зазначає він.
Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
Президент Білорусі Лукашенко вилетів з Москви, але кордон Білорусі не перетинав.
Управління «А» Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Російської Федерації (Управління «А» ЦСН ФСБ Росії) повідомило про ліквідацію групи, що пересувалась на легкових машинах, в яких вірогідно знаходився керівник ПВК "Вагнер" Пригожин. Наші джерела удар підтверджують, ліквідацію Пригожина - ні.
Підрозділи 559-о авіаційного полку 1-ї ЗАД ВВС РФ (в/ч 75392 мпд Морозовськ) відмовились виконувати наказ про нанесення авіаційного удару по колонам ПВК "Вагнер", що пересуваються по шляхам загального користування.
В Ростові (РФ) біля половини особового складу поліції не з'явилось до місць збору після екстреного оповіщення системи МВС РФ.
Система оповіщення ПВК "Вагнер" працює в штатному режимі.
Спроба затримати Пригожина в С.-Петербурзі силами підрозділів ФСБ не вдалась. Місцезнаходження його невідоме.
В Ростовській області запрацювала система екстреного оповіщення ФСБ РФ "Карусель"(СЭО-2)
З території України відходять підрозділи раніше ідентифіковані, як підрозділи ПВК "Вагнер". Кордони РФ в зворотному напрямку перетнуло біля 10 тисяч в\с. Конфліктів і сутичок не спостерігається, рух колон розрізненний, але основна маса іде в напрямку Ростова.
прєкратілася навєк бєзобразія
ходють в лес человєкь безбоязнєна
Тут місце губернатора вакантне...
Ми ж їм казали, попереджали: Київ вас породив, Київ вас і відспіває.