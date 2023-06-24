УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
Пригожин думає, що пів армії РФ готові піти з "вагнерівцями": Вже 60-70 силовиків приєдналися

Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запевняє, що деякі російські силовики радо приєднуються до "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пригожина

"Бої відбуваються у тих місцях, де військове керівництво дає неправдиву інформацію бійцям і тому відбуваються сутички. Там, де солдати зустрічають нас, Росгвардія та міліція, то вони руками махають радісні і багато з них кажуть: "Ми хочемо піти з вами". Вже людей 60-70 тих, хто до нас приєднався, хоча ми пройшли ще невеликий шлях. Я думаю, пів армії готові піти з нами", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На московській трасі збито ще один вертоліт армії РФ. Ми знищуватимемо все навколо, - Пригожин. АУДIО

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

росія (67301) Пригожин Євген (522)
Иди возле капитолия окопы рой,клоун,вагинеры с шойгистами через мексику наступать будут
24.06.2023 07:31
24.‎06.‎2023

Президент Білорусі Лукашенко вилетів з Москви, але кордон Білорусі не перетинав.

Управління «А» Центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Російської Федерації (Управління «А» ЦСН ФСБ Росії) повідомило про ліквідацію групи, що пересувалась на легкових машинах, в яких вірогідно знаходився керівник ПВК "Вагнер" Пригожин. Наші джерела удар підтверджують, ліквідацію Пригожина - ні.

Підрозділи 559-о авіаційного полку 1-ї ЗАД ВВС РФ (в/ч 75392 мпд Морозовськ) відмовились виконувати наказ про нанесення авіаційного удару по колонам ПВК "Вагнер", що пересуваються по шляхам загального користування.

В Ростові (РФ) біля половини особового складу поліції не з'явилось до місць збору після екстреного оповіщення системи МВС РФ.

Система оповіщення ПВК "Вагнер" працює в штатному режимі.

Спроба затримати Пригожина в С.-Петербурзі силами підрозділів ФСБ не вдалась. Місцезнаходження його невідоме.

В Ростовській області запрацювала система екстреного оповіщення ФСБ РФ "Карусель"(СЭО-2)

З території України відходять підрозділи раніше ідентифіковані, як підрозділи ПВК "Вагнер". Кордони РФ в зворотному напрямку перетнуло біля 10 тисяч в\с. Конфліктів і сутичок не спостерігається, рух колон розрізненний, але основна маса іде в напрямку Ростова.
24.06.2023 07:20
+14
24.06.2023 07:31
24.06.2023 07:20
интересно а что раньше было заява пригожина или "попытка его ареста" в питере?
24.06.2023 07:32
Сподіваюсь, що якщо Вагнер захопить Ростов, московити підірвуть Цимлянське водосховище. Щоб вже напевно "звільнити" той Ростов.
24.06.2023 07:40
Вагнер переможе шойгистів.👈
24.06.2023 07:22
шойгунів.
24.06.2023 07:25
22 июня, знову, фашисти напали на росію. Знову, якась сакральна дата.
24.06.2023 07:33
з Шойгуна буде сам шкуру здирати по тувинському звичаю а шкіру пустить на нові бубени.
24.06.2023 08:17
ще Чапаєв мав дилему, з ким бути: с большевиками-"шойгустами" али камунистами-прихожинцами
24.06.2023 08:34
Норм -- сили повинні бути приблизно рівні .
24.06.2023 07:24
В прошлом веке Рашку два раза разрывало на куски причем неожиданно,так что можем повторить.
24.06.2023 07:27
білась нєчість грудью в груді і друг друга ізвєла
прєкратілася навєк бєзобразія
ходють в лес человєкь безбоязнєна
24.06.2023 07:27
Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов
24.06.2023 07:28
А в когось є контакти Овоча?

Тут місце губернатора вакантне...
показати весь коментар
24.06.2023 07:28
24.06.2023 07:29
Иди возле капитолия окопы рой,клоун,вагинеры с шойгистами через мексику наступать будут
24.06.2023 07:31
ПШНХЙ, рускій.
24.06.2023 07:34
ПШНХЙ. Ніхто не заснув.
24.06.2023 07:33
иди убейсяапстену ботяра кацкапская
24.06.2023 07:34
Тотальний наступ чим і ким?
24.06.2023 07:34
Клоун думает что армия по свистку за полчаса собираеться,полоумный троль короче
24.06.2023 07:38
Иди жопу мыль припаренный ,вагинера скоро под твоей рязаню будут.)
24.06.2023 07:39
..Ти що , з дурки втік . ?
24.06.2023 07:43
Это все те которые говорили, что Шахеды говно ,а сейчас уже ждут ,что распадется раша.
24.06.2023 07:49
Йди в дупу,придурок.
24.06.2023 07:43
Перестаньте голосити. Ніхто нічого не розслабляє. Ніхто не віре в цю постановку.
24.06.2023 07:43
Кац, ідинахуй!
24.06.2023 07:46
Ага Залужний взяв і булки розлабив, бо якийсь лисий гоблін десь-там назвав там когось зрадником і робить там собі якісь заяви, греби звідси.
24.06.2023 07:50
Чого ти верещиш? Наче тобі вже доложив особисто Залужний куди и хто планує йти.
24.06.2023 08:07
Схоже скоро генералами в ********** призначатимуть "смотрящіх по бараку", а полковників будуть як і обіцяли публічно трахати в зад на червоній площі. Все починалось з ейфорії "КримНаш", а закінчиться як завжди очком параші...
24.06.2023 07:30
І хай буде так !

Ми ж їм казали, попереджали: Київ вас породив, Київ вас і відспіває.
24.06.2023 07:35
Ми до їх породи не маємо жодного стосунку.
24.06.2023 07:42
24.06.2023 07:31
пригожин в ряды ростовских ФСИНов вербует, как классово близких.
24.06.2023 07:33
А где обращение папаши римского по поводу "прекращения российского конфликта"? Кто видел? И, кстати, африканская делегация уже презентовала "мирный план урегулирования российского кнфликта"? А заседания совбеза ООН по поводу распространения ядерного оружия неустановленным лицами с российскими паспортами?
24.06.2023 07:35
Шухєр! Пітухі взбунтавалісь!

24.06.2023 07:38
Йой, та уїбуйте все хоч на москву, хоч до біса в пекло!
24.06.2023 07:41
панеслась!
24.06.2023 07:43
https://www.youtube.com/watch?v=YFLUHVoCGZs&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=YFLUHVoCGZs&t=1s

24.06.2023 07:43
И не одна ракета не прилетает в штабы Вагнера в Ростове. Неужели все на стороне Вагнера?
24.06.2023 07:44
Новини добрі,але...Якщо Україна не скористається цим,то напрошуються сумні висновки та запитання(Україна не хоче або не може звільнити всі окуповані території?Причини також невеселі.Розповіді про повністю знищену зеківську армію і техніки є лиш плодом уяви "марафонців",судячи з оголошеної кількості зеків та техніки,котра рухається рашкою(Якщо прігожин прийде до влади ,то він що віддасть Днецьк і Крим?(((
24.06.2023 07:45
Не віддасть, війна буде продовжуватися, але можна буде скористатися шансом, якщо в них буде бардак.І навіть версію що все це їх шоу для нас, у надії що ми втратимо пильність,теж відкидати не можна.
24.06.2023 07:51
Пригожин міг сказати, що вагнерів мільйон. Ніяких підтверджень не має. Те що на відео це декілька рот, максимум батальйон.
24.06.2023 07:54
Не знаю скільки піхоти,але 400 одиниць техніки,то це як мінімум по 2 зека(
24.06.2023 07:55
Вагнер безперервно веде набір людей, що тут дивного?
24.06.2023 07:57
Я ж кажу,що про його ресурс дуже смутно зрозуміло.
24.06.2023 08:00
Павуки в банці.Але щось не вірю їм.рОсія повинна бути знищена у будь якому випадку.Всі ті республіки, що у її складі,повинні бути незалежними.
24.06.2023 07:48
А переподчинить Ермака Пригожину нельзя ?
24.06.2023 07:49
А раптом у разі реального хаосу у росіі правонаступництво від УНР почне проголошувати не Київ, а скажімо... - Сірий Клин Столиця Омськ Площа 460 000 км²... та інші?...
24.06.2023 07:55
 
 