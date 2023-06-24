Пригожин думає, що пів армії РФ готові піти з "вагнерівцями": Вже 60-70 силовиків приєдналися

Терорист та ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запевняє, що деякі російські силовики радо приєднуються до "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пригожина

"Бої відбуваються у тих місцях, де військове керівництво дає неправдиву інформацію бійцям і тому відбуваються сутички. Там, де солдати зустрічають нас, Росгвардія та міліція, то вони руками махають радісні і багато з них кажуть: "Ми хочемо піти з вами". Вже людей 60-70 тих, хто до нас приєднався, хоча ми пройшли ще невеликий шлях. Я думаю, пів армії готові піти з нами", - зазначає він.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили вертоліт російської армії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.