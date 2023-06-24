Рятувальники ліквідували пожежу у столичній багатоповерхівці після падіння уламків. 2 людей загинули, 11 поранено, - КМВА

Рятувальники ліквідували пожежу в столичній багатоповерхівці у Солом’янському районі столиці, куди влучили уламки російської ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання уламків в 25-типоверховий будинок в Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах (18-найбільше) будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30.

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, 3 з них госпіталізовано.

"Виявлено тіла 2 загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту. Постраждало щонайменше 40 автомобілів, припаркованих біля будинку. Залучено 90 осіб та 22 од. техніки ДСНС в т. ч. два кінологічних розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС (надано психологічну допомогу 15 особам)", - уточнив Попко.

Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві.

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.