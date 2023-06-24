Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 223 910 осіб (+580 за добу), 308 гелікоптерів, 4024 танки, 4015 артсистем, 7804 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 24 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 223 910 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 223910 (+580) осіб ліквідовано,
танків - 4024 (+7) од,
бойових броньованих машин - 7804 (+6) од,
артилерійських систем - 4015 (+30) од,
РСЗВ - 619 (+2) од,
засоби ППО - 383 (+4) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 308 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3460 (+13),
крилаті ракети - 1228 (+14),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6731 (+23) од,
спеціальна техніка - 548 (+3).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
чи по тєлєку сказали?
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2023-06-21/vse-idet-po-stsenariyu-pobejdaet-li-ukraina-v-voyne-s-rossiey/52694 Все йде за сценарієм: чи перемагає Україна у війні з Росією
Такі великі втрати в артилерії поки не змушують росіян відступати. Поки що вони ще мають потенціал, попри те що майже 4000 одиниць такої техніки знищено. Це безпрецедентно великий показник, на початок війни вони штатних стволів мали 5,5 тисяч. Але ще добрих кілька тисяч - важко сказати, яка цифра - у них були на складах, аж до Д-44 43-го року виробництва. Вони будуть діставати їх і застосовувати, як тільки можуть. Плюс є Т-55 і Т-54, з яких ми там дещо насміхалися, у комплектації гармати Д-10. Хай вона не має великий калібр, всього 100 мм, але може завдавати ударів до 15 км. Отже - працювати у своєрідний спосіб як артилерія.
До 125 000 снарядів на місяць вони можуть виробляти. Це неймовірно багато. Американці вийдуть на показник у 50 000 тільки в кращому випадку на кінець літа - початок осені, тому я би ще не стверджував, що певна криза артилерії, яка таки наростає і буде наростати з кожним тижнем, уже зламала хід війни. На мій погляд, ми побачимо по-справжньому серйозні поступи уперед тоді, коли повноцінно запрацює нова авіація.
В росії немає резервів, щоб поповнювати окупантів новітніми зразками артилерії. Скажімо, такі установки як 2С19 "Мста" чи 2С35 - їхня найновіша конфігурація - чи 2С34 "Хоста" їм виробляти у достатній кількості практично неможливо.
Ну і не треба порівнювати як "1 до 1" 50000 натівських снарядів з 125000 кацапським. Це не "в 2.5 рази менше", а "в рази більше" за ефективністю.
Лише 2 дивізіони хаймарсів та пара арт.бригад на натівських 155мм сау/гаубицях - повністю змінили театр бойових дій з червня 2022. І лише зміна підходу до розвідки та селекції цілей в квітні 2023 (нових хаймарсів чи бригад стволки ж не давали) - кардинально змінили втрати засрашинців в техніці.
Оце і є сутність натівських техніки: ти можеш "насипати чугуній" в траншеї нею, а можеш снайпер ти в кожен танк/ббм/міномет. І останнє, нарешті, почало робити ЗСУ.
За останні дві доби в сумі звільнено 17.3км²
Спробую додавати і систематизувати дану статистику.