18 732 73

Ходорковський підтримав дії Пригожина й "вагнерівців": Армія розвалена, перемогти Україну вона не може

ходорковський

Російський опозиційний політик, колишній політв’язень Кремля Михайло Ходорковський підтримав прагнення ПВК "Вагнер" відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найбільш підготовлене військове формування вийшло з-під контролю (на що ми всі давно чекали). Кремлівські крадії дістали навіть бандитів", - написав він.

Ходорковський закликає почути Пригожина і твердить, що той каже те, що російська опозиція говорила від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Дивіться: Пригожин: Ростов і штаб південного округу захоплено. Керівник Генштабу втік. ВIДЕО

"Мета війни - крадіжка, офіційна причина війни (підготовка НАТО до нападу на Росію) - туфта, в яку ніхто не вірить. Армію розвалено руками довколопутінських крадіїв, перемогти Україну вона не може (на щастя). Справжній ворог не в Києві, а у Москві. І це каже найбільш відданий путінський опричник своїй аудиторії", - пише Ходорковський.

Він закликає "допомогти людям почути Пригожина, допоки той говорить правду", а також не дати зупинити ватажка "вагнерівців" на шляху до Москви. "Допомагати бензином і солярою, переконувати тих, кого відрядять його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний. Переконувати словом і ділом!", - закликав Ходорковський.

Читайте: Пригожин думає, що пів армії РФ готові піти з "вагнерівцями": Вже 60-70 силовиків приєдналися

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

росія (67301) Ходорковський Михайло (62) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
+50
Вот типичная парашная консерва: свалить тех, попилить бабло этим, а потом развернуться и с новой силой ударить по Украине. Как видите любого парашника, знайте- он должен быть только трупом, а не "оппозицией".
показати весь коментар
24.06.2023 08:17 Відповісти
+39
Вот **** ! Но такие мрази как арестович будет всё равно защищать либералов кацапских .
показати весь коментар
24.06.2023 08:17 Відповісти
+29
В ютубі дивився інтерв'ю з українською правозахисницею, команда якої займається пошуком наших військовополених і доказами злочинів рашистів. Вона казала, що її команда волонтерів конкурує за гранти Заходу із харошимі руцкіми. Прикол у тому, що ті хароші руцькі сидять по лондонах і амстердамах і ниють як їм погано, при цьому вони абсолютно ніхєра не роблять для повалення діючого режиму в парашиї. Так що харошиє руцкіє - ідуть нахєр. Причом усі.
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
типовий Лєнін !

"Чим гірше, тим краще!" 😂
показати весь коментар
24.06.2023 09:44 Відповісти
Та, а ви хотіли би щоби на расейці було краще, ніж гірше?
показати весь коментар
24.06.2023 11:33 Відповісти
У меня, в отличие от дедушки Членина, который совал свою пиписку куда не надо, сифилиса мозга не наблюдается.
показати весь коментар
24.06.2023 13:02 Відповісти
Що, засвербіло у расейці, що тебе "кинули на Цензор"? . Із чим у ведмедчука не згоді про що говорить Ходорковський?
показати весь коментар
24.06.2023 11:32 Відповісти
Иди на своё Ху#ло.
показати весь коментар
24.06.2023 13:00 Відповісти
Звичайно буде, як ще він отримає голоси ватних виборців.
показати весь коментар
24.06.2023 08:19 Відповісти
а ублюдок ходорковский расстроен что руснявая армия не может победить Украину?
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
Та якось чхати що він там собі думає відверто кажучи.
показати весь коментар
24.06.2023 08:29 Відповісти
Zeпідр арістович, нічим не відрізняється від кацапських підрів.
показати весь коментар
24.06.2023 08:21 Відповісти
Відрізняється. Він не кацапський, а прокацапський пі*ор
показати весь коментар
24.06.2023 08:25 Відповісти
арестович и есть кацап - консерва фсбшная и украинофоб - ненавидит украинцев всей своей гнилой душонкой
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
Не умножайте сущностей сверх меры
показати весь коментар
24.06.2023 08:34 Відповісти
я его сущность вижу на сквозь как всю зеленско -ермаковскую щоблу
твари ублюдки гниды на теле украинского народа
показати весь коментар
24.06.2023 08:36 Відповісти
Кацапи мразота,всі!!!
показати весь коментар
24.06.2023 08:18 Відповісти
Це очікувано. Хоче помститись *****.
показати весь коментар
24.06.2023 08:18 Відповісти
"Месть - это блюдо, которое надо подавать холодным". Дочекався. Злорадствує.
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
Крым чей ? Что Пригожин говорит ?
показати весь коментар
24.06.2023 08:19 Відповісти
Навальний кого підтримує?!
Хороший руцкій це мертвий руцкій!
показати весь коментар
24.06.2023 08:19 Відповісти
Подивіться сьогоднішнє відео пєтуха прігожина. Він абсолютно не збирається припиняти війну в Україні. А ходорковський вкотре довів своєю заявою, що хароших руцкіх не буває.
показати весь коментар
24.06.2023 08:20 Відповісти
на від цього не легше. рашка це середньовічна орда.
показати весь коментар
24.06.2023 08:20 Відповісти
Во ****, значить допомогать пригожину зміцнити армію і тоді завоювати Україну. Дурко жидівське, ти при путіні ще нормально відсидів, При цій ******* тебе не тільки посадять, ще й огуляють в усі діри.
показати весь коментар
24.06.2023 08:20 Відповісти
Расейська опозиція - це міф.
показати весь коментар
24.06.2023 08:20 Відповісти
Ходорковский - зразок хорошего Ху.ла
показати весь коментар
24.06.2023 08:20 Відповісти
Єрмак певно дасть йому українське громадянство !
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
о! кацапские либералы полезли.
показати весь коментар
24.06.2023 08:21 Відповісти
шендерович еще должен определиться, за каких он мальчиков.
показати весь коментар
24.06.2023 08:25 Відповісти
шендерович - "наши мальчики не виноваты что у них коленки в окопах мерзнут а пригожинцы вообще святые я им даеж мильйон рублей заплатил"
показати весь коментар
24.06.2023 08:31 Відповісти
Мені цікава одна штука: Путіну вже роздрукували текст звернення "к народу Рассии!" ? І що там? "Сплатимся перед лицом новой угрозы единству Рассии!"
чи "Я устал... Я ухожу ... "?
показати весь коментар
24.06.2023 08:49 Відповісти
Не так..
- "Братья и сестры, к вам обращаюсь я..."
показати весь коментар
24.06.2023 08:53 Відповісти
про сплочение будет трындеть, ибо уйти он может только вперёд ногами.
показати весь коментар
24.06.2023 09:23 Відповісти
Так одне другому не заважає! Двійник зачитає текст а потім "вийде вперед ногами" (напишуть що "скарапастижна сканчался в результате абширнава инфаркта (инсульта) ат переживаний за судьбу страны..."
показати весь коментар
24.06.2023 09:27 Відповісти
цікаво, якщо в них там усе піде за планом, то це означатиме кінець нападів на Україну чи "Крим не бутерброт" 2.0?
показати весь коментар
24.06.2023 08:23 Відповісти
у них нет технических ресурсов кроме ракет - но при чем тут это разве путлера уже убрали? я что-то пропустил?
показати весь коментар
24.06.2023 08:32 Відповісти
ну не тупи: вопрос о том, что вдруг пригожин или будь-кто берет верх над путинской властью, то русские перестанут лезьт в Украину или продолжит.
показати весь коментар
24.06.2023 09:14 Відповісти
должны перестать. а внутри рф сферы вляиния делить
показати весь коментар
24.06.2023 09:20 Відповісти
Жека,після шайгу з герасімом **** Хадарковського і решту опозицію кацапії ! Сдохніть всі разом!!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 08:25 Відповісти
Тобто він підтримує вбивцю і злодія? Мені вже і не дивно, "умом рассію нє понять.. "
З нетерпінням чекаю на оболгу і бомбардування мацкви.
показати весь коментар
24.06.2023 08:26 Відповісти
Вбивця , злодюга і терорист номер один в світі -
це кремлівський ублюдок путін ‼️
показати весь коментар
24.06.2023 08:30 Відповісти
Скоро, як доміно, посипеться расія. В регіонах є свої царьки, які захочуть теж зберегти собі владу, вплив і незалежність. Гойда!
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
Нічого не посипеться. Немає передумов. Всі сторони єдині у своєму бажанні знищити Україну
показати весь коментар
24.06.2023 08:31 Відповісти
Идеально точно! Для нас это момент истины. Срочно и реально с западом все решить по оружию нам. В РФ происходит процесс реакционный. Уголовники с КГБ заодно. В открытую теперь.
показати весь коментар
24.06.2023 08:58 Відповісти
РДК - це пару сотень бійців. Не пару сотень тисяч. Тому болото поглине всіх пригожиних і зараз, у майбутньому.
показати весь коментар
24.06.2023 08:58 Відповісти
Местные коментаторшики дауны, а что должен сказать он был? Он так и сказал, если Пригожин остановит войну то нужно его поддержать, даже если войну закончит черт, что вы еще хотите? Большинство только и воняеете
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
Дурная твоя голова!прихожин за продолжение войны !
показати весь коментар
24.06.2023 08:31 Відповісти
А ты серьезно думаешь сейчас найти на болотах кого то кто будет против и его поддержат ? Он хоть даже в сегодняшних видео говорит что потери в день бывают до 1000 чел, на хер это надо, вчера говорил что никакое НАТО и Украина на нас не нападала, неделю назад или две говорил что если наша хата напала на соседей ушла в (забыл слово) то мы поддержим но как ты себе представляешь чтобы на болотных было по другому, в период первой мировой войны также было, часть тех же вояк поняв потери устроила революцию
показати весь коментар
24.06.2023 08:34 Відповісти
А до этого он говорил про всеобщую мобилизацию.
показати весь коментар
24.06.2023 08:36 Відповісти
Он не так сказал, он говорил что если хотите победить нужно набрать 2 миллиона и через года два займём донбас и через лет пять киев, грубо говоря он сказал что даже с такой мобилизацией это не реально.
показати весь коментар
24.06.2023 08:40 Відповісти
Даун - це ти.
пєтух - за продовження війни в Україні
показати весь коментар
24.06.2023 08:32 Відповісти
Ха-ха-ха... Чтобы и черт сдох. Кароче, как говаривал классик: "отъ******** от нас, "харошые руццкие"
показати весь коментар
24.06.2023 08:41 Відповісти
Хороших кацапів не буває , це я точно знаю !

Але нехай вони там копирсаються в своєму лайні ,
а нам своє робить - це гнати кацапів із нашоі землі і бажано вбивати ,
щоб знову не повернулися 😠
показати весь коментар
24.06.2023 08:28 Відповісти
ходорковский ПНХ
показати весь коментар
24.06.2023 08:29 Відповісти
А ти б, мука ліберальна, хотів, щоб рашисти перемогли?
показати весь коментар
24.06.2023 08:29 Відповісти
Ходорковський це такий самий московитський імперець. Нічого доброго від нього для України варто очікувати.
показати весь коментар
24.06.2023 08:30 Відповісти
Я знаю Кавказ ! Та ситуація, яка там зараз місцевих царків не задовольнить.
показати весь коментар
24.06.2023 08:30 Відповісти
кадирівці зараз господарі Кавказу. А вони - піхота *****. ілітная з ілітних.
показати весь коментар
24.06.2023 08:56 Відповісти
...А ЩО НАЩІ БУНКЕРНІ....А НІЧОГО....ЗАМІСТЬ ДІЙ....ЩОБ ВИКОРИСТАТИ ВСЮ СИТУАЦІЮ НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ...СИДЯТЬ ЖУЮТЬ МІВІНУ І ПРОСТО СПОТРЕРІГАЮТЬ...ВКЛЮЧІТЬ КЛЕПКУ....АЛЕ...Я НЕЛОХ.....ЛОХ...
показати весь коментар
24.06.2023 08:32 Відповісти
Путю треба валити і арміиську верхівку к ногтю -- пригожин -- промедлєніє смерті подобно .
показати весь коментар
24.06.2023 08:32 Відповісти
....ОДИН ШАНС НА МІЛІЬЙОН...НАВЕСТИ НА РАШИСТІВ НА ФРОНТІ ТАКУ ПАНІКУ ЩО Б ТІКАЛИ ЧИ МАССОВО ПОЛКАМИ ЗДАВАЛИСЯ В ПОЛОН....АЛЕ ЦЕ НЕ ПРО ЗЕЛЮ....ЯНЕЛОХ....ЛОХ.....НЕВИКОРИСТАТИ І ЧЕКАТИ...ЩО ТИ ЧЕКАЄШ....ЩО ТУТ ВИГАДУВАТИ...ЗРОБИ ІНФОРМ АТАКУ ..ОГОЛОСЬ НАСТУП НА ВСІХ ФРОНТАХ...ПРОСТО ОГОЛОСЬ НАВЕДИ ПАНІКУ ЗРОБИ ШОЮ З ЛІТАКАМИ ТА ХАЙМЕРСАМИ І ВСЕ ..ВОНИ ПОБІГЛИ З ХЕРСОНА МЕЛІТОПОЛЯ КРИМА....ЛОХ...
показати весь коментар
24.06.2023 08:37 Відповісти
Не хотів би я щоб в результаті ми подумали цитатою з відомоого совкового фільму(("Здайотса мнє,ґаспада,што ета била камєдія"(((
показати весь коментар
24.06.2023 08:37 Відповісти
......ТУТ ВСЕ ЯСНО ПЕРЕМОГА В ЦЬОМУ РОЦІ В ПЛАНИ ЗЕШОБЛА НЕВХОДИТЬ....БО ВЧАСНО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ВИБОРИ...ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ.....А РЕЙТІНГ 7-12 ВІДСОТКИ У ЗЕЛІ І У ЙОГО ЗЕШОБЛА ОЛЕГАРХІЧНОГО ВПЛИВУ...
показати весь коментар
24.06.2023 08:40 Відповісти
Не кричи! А то вже в очах мерехтить.
показати весь коментар
24.06.2023 08:48 Відповісти
А звідкіля цей рейтинг? І як я розумію, ти проти олЕгархів, при чому проти всіх, навіть сивочолих. Це похвально.
показати весь коментар
24.06.2023 09:34 Відповісти
Что-то мне кажется, что у пригожина какой-то договор с путиным, может быть только против военных и шойгу. Может на время пытаютсяостановить Запад и США.
показати весь коментар
24.06.2023 08:50 Відповісти
Принцип простий. Народ треба відвернути від поточних невдач. Та ще й собак нацькувати одну на одну. А тоді .... всіх палкою до полу смерті.
показати весь коментар
24.06.2023 08:55 Відповісти
Нема у рашки опозіціонерів,все було зачищено.Останьою опозіціонеркой можна вважати Новодворську,но іі нема .
показати весь коментар
24.06.2023 08:50 Відповісти
Все это одна российская шобла, будут пробовать обмануть наивный Запад.
показати весь коментар
24.06.2023 08:52 Відповісти
У пригожина на всіх знайдеться КУВАЛДА. І на Ходорковського, окрема. Стосовно відносин з ****** злочинця. Смерд роптать не может! Смерд должен лизать руку хАзяину. Навіть коли господар цією рукою бомбить керованими ракетами тебе, плесень вшивая.
показати весь коментар
24.06.2023 08:53 Відповісти
 
 