Ходорковський підтримав дії Пригожина й "вагнерівців": Армія розвалена, перемогти Україну вона не може

Російський опозиційний політик, колишній політв’язень Кремля Михайло Ходорковський підтримав прагнення ПВК "Вагнер" відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найбільш підготовлене військове формування вийшло з-під контролю (на що ми всі давно чекали). Кремлівські крадії дістали навіть бандитів", - написав він.

Ходорковський закликає почути Пригожина і твердить, що той каже те, що російська опозиція говорила від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Мета війни - крадіжка, офіційна причина війни (підготовка НАТО до нападу на Росію) - туфта, в яку ніхто не вірить. Армію розвалено руками довколопутінських крадіїв, перемогти Україну вона не може (на щастя). Справжній ворог не в Києві, а у Москві. І це каже найбільш відданий путінський опричник своїй аудиторії", - пише Ходорковський.

Він закликає "допомогти людям почути Пригожина, допоки той говорить правду", а також не дати зупинити ватажка "вагнерівців" на шляху до Москви. "Допомагати бензином і солярою, переконувати тих, кого відрядять його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний. Переконувати словом і ділом!", - закликав Ходорковський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.