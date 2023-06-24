Кількість жертв ракетної атаки військ РФ по Києву зросла до трьох, - МВС. ФОТО

Цієї ночі російські ракети вкотре літали над Україною: під загрозою перебувала Київщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Вінниччина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві - потрапляння в житловий 25-поверховий будинок в Солом’янському районі. Троє людей станом на зараз загинуло, 8 - травмовано. 24 особи врятували співробітники ДСНС. На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу", - зазначає він.

"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - додав очільник МВС.





Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві.

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.