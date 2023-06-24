УКР
24 423 92

Кількість жертв ракетної атаки військ РФ по Києву зросла до трьох, - МВС. ФОТО

Цієї ночі російські ракети вкотре літали над Україною: під загрозою перебувала Київщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Вінниччина.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві - потрапляння в житловий 25-поверховий будинок в Солом’янському районі. Троє людей станом на зараз загинуло, 8 - травмовано. 24 особи врятували співробітники ДСНС. На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу", - зазначає він.

"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - додав очільник МВС.

Кількість жертв ракетної атаки військ РФ по Києву зросла до трьох, - МВС 01
Кількість жертв ракетної атаки військ РФ по Києву зросла до трьох, - МВС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічної масованої ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві.

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

обстріл (30447) ракети (4150) Клименко Ігор (518) Повітряні атаки на Київ (915)
+19
Ні хрена собі уламки. На пряме влучання більше схоже.
показати весь коментар
24.06.2023 08:48 Відповісти
+16
з чого ж тоді цей будинок збудований,якщо таке наробили якісь уламки? І друге: нам вже місяців з 10-11 говорять про якийсь таємничий і грізний укрМоссад,який буде люто мстити і мстя буде страшною....але військові містечка росльотчиків,ракетчиків,морячків цілі,в безпеці,радіють безтурботному життю.....
показати весь коментар
24.06.2023 09:08 Відповісти
+14
Йо*бані кацапськи виродки....
показати весь коментар
24.06.2023 08:52 Відповісти
Ні хрена собі уламки. На пряме влучання більше схоже.
показати весь коментар
24.06.2023 08:48 Відповісти
Если бы было прямое попадание, то дома не было бы.
показати весь коментар
24.06.2023 09:28 Відповісти
В прошлом году было видео прямого попадания в подобный дом. Дом остался. Разрушения похожи.
показати весь коментар
24.06.2023 09:34 Відповісти
Прямого потрапляння чого? Тип ракети? Вага бойової частини?
Судячи з фото - це висотка з несучим каркасом, тобто проміжки між несучими колонами защиті легкими будівельними матеріалами типу пінобетону, газобетону та теплоізоляцією з мінеральної вати. Виходячи з форми деформації будівельних конструкцій видно наслідки зовнішнього удару, але не видно наслідків вибухової хвилі з середини, що говорить про влучання, а не про вибух бойової частини.
показати весь коментар
24.06.2023 12:04 Відповісти
Вячеслав, как я понимаю, если боеголовка попадет непосредственно в здание, построенное из таких материалов, то от дома нихрена не останется?
показати весь коментар
24.06.2023 14:55 Відповісти
якщо ядерна
показати весь коментар
24.06.2023 15:04 Відповісти
Це залежить від ваги боєголовки. Умовно кажучи: від 50 кг будівля не складеться, від 500 кг може. Має значення також конструкція каркасу, якість монтажу. У сейсмонебезпечних зонах обовязковим є звязування всіх елементів в узлах зєднання, щоби конструкція "грала", але не розсипалася. Проте проти 500-1000 кг бомб це не допоможе, бо вони просто пробивають всі перекриття і потім вибухають в нижній частині.
показати весь коментар
24.06.2023 22:30 Відповісти
Ок, де корпус ракети? Де "уламки" що "влучили" та лишили таку дірку? Дезінтегрувалися?

Враховуючи що зелена влада обрала шлях брехні своїм громадянам, (від початку, просто зараз брехня тотальна)поясню:

НЕ ВСІ РАКЕТИ ЗБИВАЮТЬ, щоб вам не пи...ли. Тому не нехтуйте укриттями, вони рятують життя.
Особливо зараз, коли частину нашої ППО перекинуто до лінії зіткнення, бо там є проблема - ворожа авіація (і відсутньость нашої, це ще одне питання до найвеличнішого лідера). Ті фотки пошкодженого леопарда що демонструють кацапи є наслідок роботи їх авіації.

І як на мене на час наступу в таких умовах (без авіації) варто було б перекинути все можливе ППО щоб зрівняти можливості.

Тому доки триває наступ НЕ НЕХТУЙТЕ БУДЬ ЛАСКА УКРИТТЯМИ, НЕ ІГНОРУЙТЕ ПОВІТРЯНІ ТРИВОГИ. Це те що вам мала сказати влада, нормальна, а не шапіто "мі всьо сбілі".
показати весь коментар
24.06.2023 15:03 Відповісти
Йо*бані кацапськи виродки....
показати весь коментар
24.06.2023 08:52 Відповісти
Двигун мабуть пошкоджено було ппо, а бойова частина схоже наробила шкоди, бачив як в цю ******* влучила наша ракета.
показати весь коментар
24.06.2023 08:54 Відповісти
Весь Киев построен также: монолитно-каркасные здания. Сколько украдено арматуры в перекрытиях и опорных пилонах! Сколько бетона «сэкономлено» на перекрытиях! Это десятки миллиардов гривень. Может, теперь станет ясно, что все эти здания не выдержат даже небольших сейсмических толчков, разрушения будут катастрофическими.
показати весь коментар
24.06.2023 08:59 Відповісти
не пиши дурні, якщо в цому не розбираєшся.
показати весь коментар
24.06.2023 09:10 Відповісти
Разочарую тебя: ты только думаешь, что разбираешься
показати весь коментар
24.06.2023 09:12 Відповісти
До відома "великого будівельного експерта": монолітні та каркасні - це різні типи будівель.
показати весь коментар
24.06.2023 12:09 Відповісти
лишь бы это вам помогло.
показати весь коментар
24.06.2023 12:51 Відповісти
А я хіба за допомогою звертався? Коли розумним людям вказують на помилки, то вони висловлюють подяку за науку, а не шукають можливості вкусити того, хто виправляє. Але ж це не про вас?
показати весь коментар
24.06.2023 12:57 Відповісти
Бездарный человек бездарен во всем. Я про вас. Учите, Шура, матчасть.
«Специалисты разделяют способ возведения здания на следующие типы: Монолитный - цельная монолитная основа дома. Монолитно-каркасный - в роли каркасных элементов выступают железобетонные колонны и перекрытия. Наполнением опалубки может стать не только бетон, но и кирпич»
показати весь коментар
26.06.2023 12:49 Відповісти
Надуті індюки мнять себе "великими фахівцями", скопіпастивши цитатку з ... Вікіпедії, яку часто пишуть такі самі надуті індюки.
показати весь коментар
27.06.2023 14:04 Відповісти
Меня распирает от радости, что вы тупой надутый индюк, который не читает и не пишет в Википедию. И вообще не думает
показати весь коментар
28.06.2023 00:30 Відповісти
До відома надутого індика під погонялом "андруй69": я правив більше десятка статей в українській вікіпедії, але за всіма неуками та шахраями на кшталт тебе там не вгледіш і не встигнеш.
показати весь коментар
28.06.2023 13:47 Відповісти
да-да. Википедия. Только она одна и согласилась, чтобы некто Романов намарал там свой бред. Коллективное творчество, там может с*ать Романов сколько влезет. Кроме Вики он сеет на Цензоре. Причем, под чужим флагом.
показати весь коментар
28.06.2023 14:38 Відповісти
О, а ти я бачу - просто рідкісний довбодятл. Можна сказати - унікальний довбень з 73%-ї закваски. Ти би хоч поцікавився спочатку, за яким принципом побудована Вікіпедіа перед тим, як видавати в мережу свій черговий зразок тупості та дебілізму. Ти справді думаєш, що Вікіпедію пишуть самі лише академіки та лавреати Нобелівський премій??? Серйозно??? І довго ти в своєму дрімучому лісі просидів перед тим, як тобі гаджет з інтернет-доступом в зуби сунули?
Загальний доступ для всіх - це БАЗОВИЙ принцип Вікіпедії, і це стосується не лише читання, як на інших сайтах, а й написання (створення) статей. Будь-хто (нажаль, в т.ч. і такі довбодятли, як ти) може написати, або доповнити, або скорегувати статтю Вікі на будь-яку тему за власним бажанням. Достатньо лише зареєструватися на Вікі. Звісно, що твою статтю, особливо спочатку, будуть читати і інші автори з більшим досвідом, і в разі виникнення суперечок можуть організовуватися навіть онлайн-диспути, але це стосується переважно політики та історії. У технічних питаннях, як правило, все проходить тихо й мирно, і якщо автор статті має певний досвід і не має нарікань на попередні публікації, то ніхто його особливо і не перевіря.
А тепер за змістом. 80% української Вікі є просто скороченими перекладами з московітської Вікі, 20% - з англійської. Оригінальних статей практично нема. А 80% московітської Вікі взято з совкових підручників. І це відбиває науковий рівень того, що ти вважаєш "істиною в останній інстанції".
А тепер питання: якщо я за твоїми твердженнями "недалекий", а ти весь такий з себе "геній **********", то чому блдь я пояснюю тобі речі, які знає кожний школяр?
показати весь коментар
28.06.2023 17:51 Відповісти
Ты решил утомить читателей своей глупостью? У тебя получилось.
показати весь коментар
28.06.2023 19:14 Відповісти
уже есть куча видео как от обломков сбитых ракет или дронов разрушается несущая кирпичная стена толшиной в 2 кирпича а это очень прочная по стандартам - так что к сожалению. эти многоэтажные скорлупы просто гробы на ступеньках
показати весь коментар
24.06.2023 10:21 Відповісти
А що у Кривому Розі було, пряме влучання чи вже визнаєш, що зепіар над наслідками падіння уламків? Там стіни навіть цілі були.
показати весь коментар
24.06.2023 11:00 Відповісти
Никогда не думал, что уламки могут взрываться. Для меня уламки - это куски металла, обшивки или элементы оперения самой ракеты. Почему эти «уламки» взрывают частные дома, бетонные стены и перекрытия многоэтажек??? По идее, при попадании в ракету нашей противоракеты системы ППО должен детонировать заряд рашистской ракет и взрыв произойти в воздухе. Может я чего то не понимаю? Кто знает - поясните механику этого дела.
показати весь коментар
24.06.2023 11:07 Відповісти
ты просто физику плохо учил или забыл - скорость свободного падения умножаем на массу и получаем силу ударной волны которая может разрушить и поджечь много чего
показати весь коментар
24.06.2023 11:16 Відповісти
И какая ж там сильная масса у куска обшивки? Не особо вериться….
показати весь коментар
24.06.2023 14:29 Відповісти
Так вот отсюда и вопрос - почему уламки взрываются? Или это не уламки?
показати весь коментар
24.06.2023 11:08 Відповісти
говорят движок от ракеты с топливом когда врезается во что нибудь детонирует и пожар
показати весь коментар
24.06.2023 11:11 Відповісти
А де ви тут бачите наслідки пожежі? Чорні факели? Оплавлені предмети?
Я бачу лише наслідки механічного удару.
показати весь коментар
24.06.2023 12:13 Відповісти
да я говорил не про этот прилет а тот что раньше были
показати весь коментар
24.06.2023 12:22 Відповісти
Как говорит наш ровный враг путлер котлеты отдельно мухи отдельно. Так вот - бак и движок элементы отдельные. И вообще все эти детали от попадания противоракеты должны разваливаться в воздухе. Топлива, согласись лететь от Каспия до Украины, в этой ракете уже не много и взорвать бетон топливом??? Вот такие у меня сомнения. Правда всегда для народа лучше.
показати весь коментар
24.06.2023 14:35 Відповісти
Так бак скорее взорвется, если в нем пары топлива, т.е. вероятность взрыва выше у пустого бака, чем у полного.
показати весь коментар
24.06.2023 15:01 Відповісти
Якщо б у бабусі був йух вона була б дідусем. Задовбали диванні експерти. Кучеренко, ти автомобільну техніку переносиш на авіа та ракетне будування.
показати весь коментар
24.06.2023 16:58 Відповісти
Слушай бабушкин йух, я не эксперт. Для информации 14% содержания кислорода от объема паров топлива приводит к взрыву(я о танкерах). Как устроена ракета и как она взрывается я абсолютно без понятия. Я предполагал, что должна образоваться паровоздушная смесь, а потом следует взрыв.
показати весь коментар
24.06.2023 20:52 Відповісти
Ага, особенно если ракета твердотопливная, да дедушкин йух?
показати весь коментар
24.06.2023 20:59 Відповісти
Балістичні ракети твердопаливні, крилаті - турбореактивні.
показати весь коментар
24.06.2023 22:51 Відповісти
Це не уламки, нам *******
показати весь коментар
24.06.2023 11:23 Відповісти
ракета бы снесла нах этот этаж и подьезд - так что писдишь ты
показати весь коментар
24.06.2023 12:20 Відповісти
Стіна у 2 цеглини - зовсім не "дуже міцна". Допускається лише для малоповерхових будівель. У цегляних будівлях 9-14 поверхів стіни товщиною 640-900 мм. Аналогічно в сталінках меншої висоти.
показати весь коментар
24.06.2023 22:36 Відповісти
толщина 900мм из кирпича? 14 этажей? ты в своем уме? на такие дома фундамент ********* заливать и по цене будет золотой дом..
показати весь коментар
25.06.2023 00:26 Відповісти
"Лікар", сходи на екскурсію в 14-поверхівку, наприклад, чеського проекту 80-х років із шкількою лінійкою (бо мабуть нічим іншим ти користуватися не вмієш) і заміряй там товщину стін.
І так, при совку зводили більш капітальні споруди, ніж зараз (якщо не рахувати масове будівництво, тобто "хрущовки").
показати весь коментар
27.06.2023 14:16 Відповісти
какие чешские будынки? где они? в жилых массивах или спальных районах?
показати весь коментар
27.06.2023 22:00 Відповісти
А яка по вашому різниця між "житловим масивом" та "спальним районом"?
Ви мій пост весь прочитали?
Де там йшлося про "чеські будинки"? Я писав про "чеський проект". Далі: Ви дату бачили? - Це 1980 роки. Тобто пізній СОВОК. Тоді для економії на проектуванні брали готові проекти з Чехословаччини, НДР, Югославії і привязували їх до місцевості, не міняючи планування чи конструктивних елементів. Як правило, ці проекти відрізнялися більшою комфортністю, ніж вітчизняні, що для совків вважалося "люксом". Але слід мати на увазі, що про економію енергії і тепловий захист будівель тоді ніхто особливо не дбав.
А де ті будинки? У кожному місті по різних адресах. Якщо зацікавилися саме чеськими проектами, то можете порозпитувати в своєму місті у мешканців будинків 40+- 7 років: чий в них проект. Старожили мають знати. Або можуть бути відомості в БТІ. Або в архітектурно-будівельній інспекції (якщо її у вас не розігнали).
показати весь коментар
28.06.2023 18:13 Відповісти
такая разница что я не видел ни одно "чешского дома" высотой в 16 этажей в спальном районе
показати весь коментар
28.06.2023 20:47 Відповісти
з чого ж тоді цей будинок збудований,якщо таке наробили якісь уламки? І друге: нам вже місяців з 10-11 говорять про якийсь таємничий і грізний укрМоссад,який буде люто мстити і мстя буде страшною....але військові містечка росльотчиків,ракетчиків,морячків цілі,в безпеці,радіють безтурботному життю.....
показати весь коментар
24.06.2023 09:08 Відповісти
замість українського моссаду розростається лише обличчя тих посадовців, які про нього і ще багато чого говорять, даючи обіцянки українцям
показати весь коментар
24.06.2023 09:56 Відповісти
ну чого ж тільки морди-ліца? в деяких (Борісов з Одеси) розростаються закордонні маєтки...
показати весь коментар
24.06.2023 10:03 Відповісти
та маєтки у всіх прилаштованих у владу розростаються
бізнес, яхти, тощо
зараз крадуть в держави як скажені
показати весь коментар
24.06.2023 10:15 Відповісти
десь у бункері кроти не дають команди на вихід в росію.
показати весь коментар
24.06.2023 10:06 Відповісти
******* багатоповерхівки згідно з діючими нормами мають задовольняти вимогам щодо міцності ******* конструкції та теплового захисту. Міцність забезпечує жалізобетонний каркас, тепловий захист - легкі пористі матеріали типу пінобетон, газобетон плюс утеплювачі. Як видно з фото, каркас удар витримав, а легкі матеріали - ні. Але в норми будівництва здатність витримувати удари бомб, ракет, снарядів ніхто ніколи і не закладав.
показати весь коментар
24.06.2023 12:19 Відповісти
Вячеслав, вопрос не по теме. В домах, какой этажности можно подключать природный газ?
показати весь коментар
24.06.2023 15:07 Відповісти
Нормується не поверховість, а висота. А практично: газові водонагрівачі - до 6 поверхів, газові плити - до 12-14 поверхів. Хоча були випадки, коли ці обмеження обходили і встановлювали газові плити в будівлях вище 20 поверхів. Проте зараз все це може погано відгукнутися.
показати весь коментар
24.06.2023 22:07 Відповісти
там бетонные плиты (пол) упали на этаж вниз. Что они выдержали?
показати весь коментар
24.06.2023 17:03 Відповісти
Судячи з фото, бетонні плити перекриття не були звязані з колонами в місцях опирання, тому просто зісковзнули з виступів колон ліворуч.
показати весь коментар
24.06.2023 22:18 Відповісти
Та пистежь все....такие же никчемы, как и предыдыщие по большому счету....
показати весь коментар
24.06.2023 15:03 Відповісти
К сожалению новостройки из говна и палок условно говоря делают, никакого контроля, все куплено и экономят буквально на всем, так что...
показати весь коментар
25.06.2023 02:34 Відповісти
Якби ціла ракета влучила в будинок, то він би весь склався, купка мусора була замість цього парадного, не вигадуйте. Щось таке би було:

показати весь коментар
24.06.2023 09:12 Відповісти
Увы, так. Разрушения обусловлены отсутствием прочности самой конструкции: несущие пилоны держат монолитную плиту перекрытия, это огромный вес. А сами стены - это пустотелые керамзитные, сделанные кое-как блоки. Все строители как могут «экономят» на материалах, закупают все не лучшего качества, воруют арматуру, бетон. Потому эти дома такие непрочные
показати весь коментар
24.06.2023 09:17 Відповісти
«Систему менять надо», а не названия строительных «инспекций». Если за каждый дом-высотку «заносится» миллион долларов, то его надо же как-то отмыть, застройщики тоже люди, им и их семьям тоже нужна недвижимость на западе и вклады в банках Европы. И только государство не хочет замечать всего этого беспредела.
показати весь коментар
24.06.2023 09:21 Відповісти
Ви не розумієте самої сутності ********* будівництва. Навіть якщо ніхто не вкраде жодної копійки, наслідки механічного удару по висотці будуть такими самими. Жалізобетонний каркас забезпечує стійкість ******* конструкції, а для зовнішньої оболонки основною вимогою є тепловий захист, а не механічна міцність. Зовнішні стіни висоток будують не з "керамзитних блоків", а з піно- або газобетону. Він значно легший і має вищий опір теплопередачі, що забезпечує енергоефективність. Властивості бомбосховища в 24-поверхівки ніхто ніколи не закладав.
показати весь коментар
24.06.2023 12:29 Відповісти
В сущности, я и не сравнивал бомбобежище с жилой квартирой многоэтажки. Речь о том, что такая конструкция НЕ МОЖЕТ иНЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ защиты. И публикация с фото это подтверждает.
показати весь коментар
26.06.2023 13:21 Відповісти
даже стена в два кирпича не выдержит попадания обломков ракеты
а вот если бы строили дома с укрепленными внутренними отсеками на этажах может был бы шанс
показати весь коментар
24.06.2023 10:25 Відповісти
Не треба порiвнювати панельку з монолiтом. В перший день було пряме влучання ракети в будинок на Лобановського, яке потрапило на усi камери i було, нажаль, тiльки першим випадком. Там теж утворилася дiрка, але будинок вистояв. З панельками все набагато гiрше, вони на таке взагалi не розрашованi
показати весь коментар
24.06.2023 09:19 Відповісти
Именно так! Панельные дома сложатся за миг. Беда!.. Монолит, если не воровать арматуру и бетон, намного устойчивее
показати весь коментар
24.06.2023 09:23 Відповісти
Тогда насколько мне извесно боевая часть ракеты не сработала.

Именно поэтому разрушения были минимальны.

Если бы взорвалась боевая часть, то дома не было бы
показати весь коментар
24.06.2023 09:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uYKSBnRhobU

На вiдео є вибух.
показати весь коментар
24.06.2023 09:41 Відповісти
Вибух навіть від уламків є. Бо велика швидкість
показати весь коментар
24.06.2023 10:25 Відповісти
Це не вибух. Це удар.
показати весь коментар
24.06.2023 12:35 Відповісти
Ви хочете сказать, що ви не довіряєте звіту ЗСУ ,яке каже, що то були уламки сьогодні? Бо всі ракети збили
показати весь коментар
24.06.2023 10:27 Відповісти
Те, що зображено на фото, яке ви навели - то результат влучення ракети (й подальша її детонація) в панельний будинок. Нажаль, "панелькі" більш вразливі в разі ракетних обстрілів. Монолітний каркас, при влучанні, зазнає лише локальних руйнувань.
показати весь коментар
24.06.2023 09:25 Відповісти
Радіус пошкоджень замалий, і замало вогневого пошкодження, не вигадуйте) навіть монолітний би вигорів повністю.

показати весь коментар
24.06.2023 09:50 Відповісти
На фото не панелька, а монолит.
показати весь коментар
24.06.2023 11:10 Відповісти
Яка різниця, чи це ракета, чи уламки ракети ! Тут одне, що вона запущена москалями, а москалі, як відомо - нелюди !!!
показати весь коментар
24.06.2023 09:38 Відповісти
Українці ворог біситься тому не ігноруємо повітряну тривогу, БЕРЕЖЕМО СЕБЕ І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ,,,
показати весь коментар
24.06.2023 09:57 Відповісти
Ху"йлостану смерть!
показати весь коментар
24.06.2023 10:02 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 10:12 Відповісти
Дивно. Наче молітно-каркасна конструкція, але перекриття впало. Схоже на брак будівництва, не видно арматури між пілоном і плитою.
показати весь коментар
24.06.2023 10:31 Відповісти
Уже больше года обьясняю зеленым ****** что нудны украинские дроны-камикадзе которые нужно направлять именно на ЖИЛЫЕ ДОМА россиян. Чтобы они убивали их семьи вместе с детьми. только после этого поддержка вройны россиянским обществом резко снизится-когда война прийдет в их дом и убет их детей. А так для них это война по телевизору где-то далеко как при СССРе была Афганская война котое население СССР просто не замечали. Нужно запускаить ударные дроны-камикадзе по жилым домам МОСКВЫ. Точность не важна-там такая плотность застройки что попадет в жилорй дом Важно чтобы взрывчатки было как у шахеда-минимум 20 кг чтобы 1-2 семьи российских выродков он точно уничтожил
показати весь коментар
24.06.2023 10:35 Відповісти
Нет денег на их постройку, все бабло в дорогах в Кривой рог и в хабах на кордонах Крыма и луганды, ну и под это дело в карманах нужных людей тоже… а ты про дроны… не смеши. Помнишь время когда кучмовоз продавал за кордон и танки и ракеты и самолёты и корабли (чтобы себе любимому Киевстар, а зятьку заводы покупать, у Украины мол врагов нет и на нас нападать некому), помнишь как Ющенко и йуля хотели ЗСУ до одной роты почетного караула сократить, помнишь рашистских министров обороны на службе у зэка, помнишь как порох с гросе армию и армейских ветеранов через йух кидал, помнишь пацифистские устремления зельца и ермака??? Вот все сложи и получишь среднеарифметическое отношение нашей власти к ЗСУ в целом. Вот такие вот дроны вырисовуются….
показати весь коментар
24.06.2023 11:19 Відповісти
Конечно все пРЕЗИДЕНТЫ ослабляли обороноспособность как могли,кроме Порошенко. Конечно делали это из личных корыстных мотивов. Но все-же у них была отмазка: нападение Парашки на Украину-это не выгодно самой парашке если судить логически. Только дело в том что в Парашке никогда с логикой не дружили а все кто учил историю-знает об этом . Просто пРЕЗИДЕНТЫ Украины все поголовно были жлобами безграмотными-включая и Ющенко(как там больница будущегог и 180 млн долларов растворившиеся вникуда?). Но ведь Зеленский-он не мог не понимать что парашка готовится к нападению-его США много раз предупреждали. Кроме того что Зеленский вывез свою семмью из Украины-он за 3 года больше ничего не сделал чтобы защитить Украинцев. И сейчас ничего не делает. А Ему что:он в бункере,семья в Италии на шикаронм поместье,откаты капают-чего ему волноваться?
показати весь коментар
24.06.2023 12:52 Відповісти
И что ты предлагаешь? Путлера в президенты??? Ну давай говори смелее… киздеть не мешки таскать… кто твой кандидат Шумейко? Или у вас в Ольгино такой ответ ещё не придумали??
показати весь коментар
24.06.2023 14:40 Відповісти
Кстати, твой любимый порох вместе с гройсманом в 2017 г. крепко обидел ветеранов- военных пенсионеров, кинувши их через йух с выплатами и пенсиями, грубо подло и по жидовски. Мой дядька ветеран АТО, инвалид, военный пенсионер, подпол запаса, до сих пор материт твоего пороха самыми матерными словами.
показати весь коментар
24.06.2023 14:46 Відповісти
Я не знаю насчет "кидка Порошенко" Я знаю что Зеленский кинул весь народ Украины и к тому-же изначально некомпетентен-тоесть пошел в Преизиденты из афферистических соображений. А Порошенко делал для обороноспособности в разы больше+ безвиз+томос. Порошенко четко артикулировал российскую угрозу как во время т ак и после Президентсва. А Зеленский пытался наоборот усыпить Украинцев рассказывая сказки выгодные Путину
показати весь коментар
24.06.2023 21:23 Відповісти
Єдине видання яке про це написало, у всіх інших гулянка від наступу Вагнерів на Кремль
показати весь коментар
24.06.2023 14:04 Відповісти
Чому постійні влучання лише по поверхівкам, де живе найбільше людей і жодних ударів чи влучань по інших об'єктах у Києві?
показати весь коментар
24.06.2023 18:36 Відповісти
уламки збитої крилатої ракети (атакували тільки такими цієї ночі) навіть теоретично не можуть декілька квартир повністю знищити. це не уламки, а повне враження!
показати весь коментар
25.06.2023 04:00 Відповісти
 
 