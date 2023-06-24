Кількість жертв ракетної атаки військ РФ по Києву зросла до трьох, - МВС. ФОТО
Цієї ночі російські ракети вкотре літали над Україною: під загрозою перебувала Київщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Вінниччина.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві - потрапляння в житловий 25-поверховий будинок в Солом’янському районі. Троє людей станом на зараз загинуло, 8 - травмовано. 24 особи врятували співробітники ДСНС. На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу", - зазначає він.
"Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації", - додав очільник МВС.
Як повідомлялося, уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві.
У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.
Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.
У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.
Судячи з фото - це висотка з несучим каркасом, тобто проміжки між несучими колонами защиті легкими будівельними матеріалами типу пінобетону, газобетону та теплоізоляцією з мінеральної вати. Виходячи з форми деформації будівельних конструкцій видно наслідки зовнішнього удару, але не видно наслідків вибухової хвилі з середини, що говорить про влучання, а не про вибух бойової частини.
Враховуючи що зелена влада обрала шлях брехні своїм громадянам, (від початку, просто зараз брехня тотальна)поясню:
НЕ ВСІ РАКЕТИ ЗБИВАЮТЬ, щоб вам не пи...ли. Тому не нехтуйте укриттями, вони рятують життя.
Особливо зараз, коли частину нашої ППО перекинуто до лінії зіткнення, бо там є проблема - ворожа авіація (і відсутньость нашої, це ще одне питання до найвеличнішого лідера). Ті фотки пошкодженого леопарда що демонструють кацапи є наслідок роботи їх авіації.
І як на мене на час наступу в таких умовах (без авіації) варто було б перекинути все можливе ППО щоб зрівняти можливості.
Тому доки триває наступ НЕ НЕХТУЙТЕ БУДЬ ЛАСКА УКРИТТЯМИ, НЕ ІГНОРУЙТЕ ПОВІТРЯНІ ТРИВОГИ. Це те що вам мала сказати влада, нормальна, а не шапіто "мі всьо сбілі".
«Специалисты разделяют способ возведения здания на следующие типы: Монолитный - цельная монолитная основа дома. Монолитно-каркасный - в роли каркасных элементов выступают железобетонные колонны и перекрытия. Наполнением опалубки может стать не только бетон, но и кирпич»
Загальний доступ для всіх - це БАЗОВИЙ принцип Вікіпедії, і це стосується не лише читання, як на інших сайтах, а й написання (створення) статей. Будь-хто (нажаль, в т.ч. і такі довбодятли, як ти) може написати, або доповнити, або скорегувати статтю Вікі на будь-яку тему за власним бажанням. Достатньо лише зареєструватися на Вікі. Звісно, що твою статтю, особливо спочатку, будуть читати і інші автори з більшим досвідом, і в разі виникнення суперечок можуть організовуватися навіть онлайн-диспути, але це стосується переважно політики та історії. У технічних питаннях, як правило, все проходить тихо й мирно, і якщо автор статті має певний досвід і не має нарікань на попередні публікації, то ніхто його особливо і не перевіря.
А тепер за змістом. 80% української Вікі є просто скороченими перекладами з московітської Вікі, 20% - з англійської. Оригінальних статей практично нема. А 80% московітської Вікі взято з совкових підручників. І це відбиває науковий рівень того, що ти вважаєш "істиною в останній інстанції".
А тепер питання: якщо я за твоїми твердженнями "недалекий", а ти весь такий з себе "геній **********", то чому блдь я пояснюю тобі речі, які знає кожний школяр?
Я бачу лише наслідки механічного удару.
І так, при совку зводили більш капітальні споруди, ніж зараз (якщо не рахувати масове будівництво, тобто "хрущовки").
Ви мій пост весь прочитали?
Де там йшлося про "чеські будинки"? Я писав про "чеський проект". Далі: Ви дату бачили? - Це 1980 роки. Тобто пізній СОВОК. Тоді для економії на проектуванні брали готові проекти з Чехословаччини, НДР, Югославії і привязували їх до місцевості, не міняючи планування чи конструктивних елементів. Як правило, ці проекти відрізнялися більшою комфортністю, ніж вітчизняні, що для совків вважалося "люксом". Але слід мати на увазі, що про економію енергії і тепловий захист будівель тоді ніхто особливо не дбав.
А де ті будинки? У кожному місті по різних адресах. Якщо зацікавилися саме чеськими проектами, то можете порозпитувати в своєму місті у мешканців будинків 40+- 7 років: чий в них проект. Старожили мають знати. Або можуть бути відомості в БТІ. Або в архітектурно-будівельній інспекції (якщо її у вас не розігнали).
а вот если бы строили дома с укрепленными внутренними отсеками на этажах может был бы шанс
Именно поэтому разрушения были минимальны.
Если бы взорвалась боевая часть, то дома не было бы
На вiдео є вибух.