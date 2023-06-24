У Москві, Московській та Воронезькій областях запроваджено режим контртерористичної операції, - антитерористичний комітет

На території Москви та Московської області запроваджено режим контртерористичної операції.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"З метою припинення можливих терактів на території Москви та Московської області введено режим контртерористичної операції", - повідомили у Національному антитерористичному комітеті.

Згодом стало відомо, що режим контртерористичної операції запроваджено також у Воронезькій області РФ.

Раніше повідомлялося, що у Москві влада оголосила про проведення антитерористичних заходів

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.

