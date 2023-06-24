У Москві, Московській та Воронезькій областях запроваджено режим контртерористичної операції, - антитерористичний комітет
На території Москви та Московської області запроваджено режим контртерористичної операції.
Про це повідомляє російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.
"З метою припинення можливих терактів на території Москви та Московської області введено режим контртерористичної операції", - повідомили у Національному антитерористичному комітеті.
Згодом стало відомо, що режим контртерористичної операції запроваджено також у Воронезькій області РФ.
Раніше повідомлялося, що у Москві влада оголосила про проведення антитерористичних заходів
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.
І поголів'я через фронт в Україну рятуватися не попре! А як попре - от те БУДЕ проблема!
Проти "героев Артьомовска" ?
Проти народных любимцев? 🤣
КЛЯТІ СВИНОРУСИ ЗОВСІМ ЗАПЛУТАЛИСЬ ЗА ЩО ВОЮВАТИ.
Гойда продовжується
це робиться з метою припинити військові дії, залишитись на окупованих територіях згідно політичних домовленостей.
не бачу підстав щоб ці циркачі знову не домовились
Нам буде не легше розгрібати їхнє гівно на нашій землі, але ми знаємо для кого і навіщо це робимо...