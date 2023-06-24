УКР
У Москві, Московській та Воронезькій областях запроваджено режим контртерористичної операції, - антитерористичний комітет

На території Москви та Московської області запроваджено режим контртерористичної операції.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"З метою припинення можливих терактів на території Москви та Московської області введено режим контртерористичної операції", - повідомили у Національному антитерористичному комітеті. 

Згодом стало відомо, що режим контртерористичної операції запроваджено також у Воронезькій області РФ.

Раніше повідомлялося, що у Москві влада оголосила про проведення антитерористичних заходів

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Раніше Пригожин повідомляв, що "вагнерівці" збили 2 вертольоти російської армії. Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Згодом з'явилася інформація, що Ростов та штаб південного округу захоплено, а керівник Генштабу Велерій Герасимов втік.

+14
Гарна субота веселять болота.
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
+9
aha ha davai rusnja - pora grabitj i ubivatj svoih goida !! shob vy vse pozdyhali tam urodi
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
+7
ШО ? СВО вже у москві ? На Кольцевій ? Трясця, нацисти виявились поруч, а не в Україні ! Ось вам і УМНИК-***** ! Мудрий, як курка у курятнику.
показати весь коментар
24.06.2023 09:10 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 09:09 Відповісти
ШО ? СВО вже у москві ? На Кольцевій ? Трясця, нацисти виявились поруч, а не в Україні ! Ось вам і УМНИК-***** ! Мудрий, як курка у курятнику.
показати весь коментар
24.06.2023 09:10 Відповісти
Повар выполняет поручение @уйла - снести Шойгу с Патрушевым, чтобы потом повесить на них СВО.
показати весь коментар
24.06.2023 09:10 Відповісти
***** стравив собак. А потім палкою їх зажене у псарню.
показати весь коментар
24.06.2023 09:12 Відповісти
тільки палки нет
показати весь коментар
24.06.2023 09:16 Відповісти
aha ha davai rusnja - pora grabitj i ubivatj svoih goida !! shob vy vse pozdyhali tam urodi
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
Скоріш за все це спектакль для чергової мобілізації...
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
Я теж так уважаю.... Хто такой пригожін - ніхто...ьбез підтримки грошима і зброєю абсолютний безхребетний ноль
показати весь коментар
24.06.2023 09:18 Відповісти
Хіба ЦЕ важливо?!! Чим біль вони один одного порбають - тим краще! Менше ЗСУ працювати!
І поголів'я через фронт в Україну рятуватися не попре! А як попре - от те БУДЕ проблема!
показати весь коментар
24.06.2023 09:31 Відповісти
У пригожина скоро буде не тільки армія, а й своя країна. Під протекторатом *****.
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
Буйло у нього буде інфантом, а шойгу та герасима він візьме в жьони 🤣
показати весь коментар
24.06.2023 09:15 Відповісти
Гарна субота веселять болота.
показати весь коментар
24.06.2023 09:11 Відповісти
кадыровцы побежали догонять зеков. Догонять это оно поприятнее будет, чем сидеть в окопах. Из окопа далеко не убежишь, а вот догонять можно бесконечно
показати весь коментар
24.06.2023 09:13 Відповісти
Проти кого антитерористичний режим?
Проти "героев Артьомовска" ?
Проти народных любимцев? 🤣
показати весь коментар
24.06.2023 09:14 Відповісти
офіційно ще вчора з вечора - ловлять в мацкве українські дрг, заслані туди для дестабілізації обстановки своїми терактами )
показати весь коментар
24.06.2023 09:30 Відповісти
Так, так, натюрліх! 😂
показати весь коментар
24.06.2023 09:34 Відповісти
Отут би ще й нам добавить...
показати весь коментар
24.06.2023 09:14 Відповісти
Да *****!... блокпосты на Тверской... и собачятина с отсыревшими макаронами...
показати весь коментар
24.06.2023 09:14 Відповісти
ТО БУЛА СВО, ЗАРАЗ ПОЧАЛАСЯ КТО...
КЛЯТІ СВИНОРУСИ ЗОВСІМ ЗАПЛУТАЛИСЬ ЗА ЩО ВОЮВАТИ.
показати весь коментар
24.06.2023 09:17 Відповісти
Воронеж вже всьою

Гойда продовжується
показати весь коментар
24.06.2023 09:17 Відповісти
Будуть дамбіть Воронеж?
показати весь коментар
24.06.2023 09:22 Відповісти
Вомбіть Боронєж!
показати весь коментар
24.06.2023 10:48 Відповісти
Цікаво! У столиці країни - терориста проводять антитерористичні заходи!
показати весь коментар
24.06.2023 09:33 Відповісти
Щось не віру я. Цирк якийсь.
це робиться з метою припинити військові дії, залишитись на окупованих територіях згідно політичних домовленостей.
показати весь коментар
24.06.2023 09:40 Відповісти
Знищать вагнерів, повісять всі звірства на них. Скажуть путіна ні в чому ні вінавата, армія рф ні в чому ні вінавата.
показати весь коментар
24.06.2023 09:42 Відповісти
Для того щоб припинити військові дії і лишитись на окупованих територіях - одного цирку замало. Україна не обіцяла не бити "лежачого"))
показати весь коментар
24.06.2023 09:56 Відповісти
ви забули що в нас власний цирк є, плюс деякі західні клоуни, яким сниться мир на умовах *****, аби торгівлі не заважало
не бачу підстав щоб ці циркачі знову не домовились
показати весь коментар
24.06.2023 10:18 Відповісти
Воронежцы, запасайтесь солидолом. Вазелин тут не поможет.
показати весь коментар
24.06.2023 09:42 Відповісти
уявляю яка паніка і страх зараз в.....Зе-ставці.... Зельц гарячково допитується у Єрмака,що тепер буде і що робити.Єрмак гарячково допитується про це у Патрушева,Патрушев допитується у Окурка,Окурок у Шойгу.....страшне діло! може хоч виступ Окурка внесе якусь стабільність і спокій?
показати весь коментар
24.06.2023 09:49 Відповісти
скільки народних республік могло би бути
показати весь коментар
24.06.2023 09:51 Відповісти
Від Київ за три дні, до - в московії введенно режим контртерористичної операції...кацапи вчора офіційно стартонули, де їм потрібно буде пробігти марафон з перешкодами у вигляді діючих санкцій, військових конфліктів, від'єднання територій та багатьох інших "бонусів". А на фініші їх чекає суцільний, неминучий пи.дець, де на них чекають - репарації Україні та зруйнована вщент економіка.
Нам буде не легше розгрібати їхнє гівно на нашій землі, але ми знаємо для кого і навіщо це робимо...
показати весь коментар
24.06.2023 09:53 Відповісти
Да Пригожину власть в Москве интересна , а не в Бахмуте и у него немало сторонников может найтись среди солдат) Похоже на бунт .
показати весь коментар
24.06.2023 10:01 Відповісти
Ось самий час вдарити по хремлю
показати весь коментар
24.06.2023 10:04 Відповісти
Ну чё там у кацапов?
показати весь коментар
24.06.2023 10:47 Відповісти
о, московськi КаТОшники
показати весь коментар
24.06.2023 11:42 Відповісти
Болеем за все команды
показати весь коментар
24.06.2023 20:32 Відповісти
 
 