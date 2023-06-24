УКР
Ворог випустив по Україні 51 ракету. 9 ракет Х-22 зайшли по балістичній траєкторії, наша ППО їх збивати не може, - Ігнат

ппо

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.

Також окупанти випустили 2 крилаті ракети "Калібр" морського базування та 2 дрони-камікадзе.

Читайте також: Вночі 24 червня росіяни із Каспію запустили ракети по Україні, - Повітряні Сили

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що знищено 41 крилату ракету та 2 дрони.

+23
"Патріоти" є тільки у Києві, а іншим так не пощастило.
показати весь коментар
24.06.2023 10:36 Відповісти
+10
тому що не вистачає поки Петріотів щоб закрити всю країну.
показати весь коментар
24.06.2023 10:38 Відповісти
+9
"Кінжали" може, а це не може?
показати весь коментар
24.06.2023 10:32 Відповісти
"Кінжали" може, а це не може?
показати весь коментар
24.06.2023 10:32 Відповісти
"Патріоти" є тільки у Києві, а іншим так не пощастило.
показати весь коментар
24.06.2023 10:36 Відповісти


ну так едь сюда щоб пощастило....
показати весь коментар
24.06.2023 11:14 Відповісти
****** дурак.((
показати весь коментар
24.06.2023 12:39 Відповісти
меня критикуют только педики и трансвеститы Зе...
показати весь коментар
24.06.2023 13:25 Відповісти
Хм, хтось нещодавно розповідав що ''Патріоти'' їх збивають! Чому ними не скористалися?
показати весь коментар
24.06.2023 10:33 Відповісти
Тому що вони тільки у Києві!
показати весь коментар
24.06.2023 10:38 Відповісти
тому що не вистачає поки Петріотів щоб закрити всю країну.
показати весь коментар
24.06.2023 10:38 Відповісти
сталін би сказав - "шкідники", ггастгеляць!
і в дечому я зі сталіним згідний. бо таку херню творити, хай би краще хз, ну он Антиколорадосу доручили писати про то шо Ігнат базарить. а якщо він то все щиро базарить, ну то просто дурень.
показати весь коментар
24.06.2023 10:40 Відповісти
За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні ******* системи озброєння. Джерело: \\\\\\\\

правильно! а ще мона наголосити шо ти собі зранку труси натягнути не можеш, потрібна Безугла.
"кинджали" то не балістична траєкторія? ну так збивають?
а чо, Бук не зіб.є, радар не бачить? ну як ракету не бачить радар, то нічого її не збиває, ілі как?
не знаю як виглядає ігнат, але певно краще ніж Шаптала(бачив в ролику Швеця, коли Шаптала говорив що не нападуть, правда говорив він так що Азіров би посміявся. соррі, але як другокласник з Гваделупи, з синдромом Дауна, вивчавший пів-року українську в дитячому садку)
показати весь коментар
24.06.2023 10:37 Відповісти
І знов, у котрий раз - "Патріотами" прикрито ЛИШЕ Київ!!!
показати весь коментар
24.06.2023 10:39 Відповісти
Скопіюйте свій коментар, най в буфері обміну полежить про всяк випадок!
показати весь коментар
24.06.2023 10:44 Відповісти
Мені не тяжко, але виходячи з досвіду спілкування з ненавчаємими - це не допоможе!
показати весь коментар
24.06.2023 10:46 Відповісти
Так от і я про те ж..!
показати весь коментар
24.06.2023 10:47 Відповісти
то ти шолі, "5 копійок"?
шо мені приводив коментар 5-річної давності, в котрому я ненавидів русню і критикував "Пороха"?
ну-ну і шо? у мене погляди не змінились - ненавиджу всіх злих, бо сам - дуже добрий
показати весь коментар
24.06.2023 11:44 Відповісти
ти єврей?
а шо мало б бути?
Крижопіль? Миргород?
дивізіон просто то тобі не можна рознести ПУ по всіх областях.
недавно була стаття за Мамбу - до 10 км. від управлінського штабу можуть бути рознесені ПУ. тобто - радіус 20км., а ракети дістають там - 100км. літаки і 25км. ракети.
ну якось, розробники розумніші ніж діди на диванах, нє? я то дідок, 90 років.
показати весь коментар
24.06.2023 10:47 Відповісти
А воно їм цікаво? Тут багатьом треба просто щось перднути. Дебіли, ***...
показати весь коментар
24.06.2023 11:13 Відповісти
еще раз пишу таким дебилам как вы....не завидуйте.....у людей горе от обломков ракет, постоянно гибнут люди после ракетных обстрелов.
показати весь коментар
24.06.2023 11:21 Відповісти
ТИ РОЗУМІЄШ шо шрифт буває не ЖИРНИМ?
русня може тих 40 калібрів запустити по Хмельницькому - ну і?
і нічо не зіб.є, бо як ви кажеш - у людей горе от обломов. ок, а там прилетят 30 ракет - что говорить будешь?
в Киеве хоть ППО є, а там, ну, там так тому туда і тоді ой
показати весь коментар
24.06.2023 11:34 Відповісти
....я не виноват что некоторые проголосовали за Зелю, а тот "похоронил" ракетную и другие программы...может и войны б не было, надо было бабло не в асфальт закатывать, а строить обороноспособность страны....
показати весь коментар
24.06.2023 11:51 Відповісти
понимаешь ли...... тогда у тя не было бы рейтинга, будь ты на месте Зели.
ну и мне кажется что "шашлычки" были неспроста, как и капище, что русня построила в подмосковье. вот куда надо бы бить.
показати весь коментар
24.06.2023 11:56 Відповісти
не очем с вами говорить...
показати весь коментар
24.06.2023 12:01 Відповісти
так г*споди, иди.те шоле, на сайт Антиколорадоса, там все такие - в одну дудку дуют, а то шо Демченко и Мертвечук присосались при "Порохе" =
показати весь коментар
24.06.2023 12:05 Відповісти
я надеюсь все...писать не будете...
показати весь коментар
24.06.2023 12:11 Відповісти
да, у меня рак, как и у тебя, но я писать буду, ну, в сортире пока что могу, прямо и написась и то что ты сказал, вполне. мне 90 лет
показати весь коментар
24.06.2023 12:25 Відповісти
а ты хочешь что бы и в миллионом Киеве не было ППО ты вообще в своем уме ботяра?
показати весь коментар
24.06.2023 12:09 Відповісти
да, если там нету военных объетов, то да.
знаешь, вот Жюков бы вообще не парился - он и не парился, главное - военные склады и прочее.
показати весь коментар
24.06.2023 12:24 Відповісти
В Киеве много военных объектов. И по Киеву бьют стратегическим (то есть не С300, а калибрами, искандерами, X-55, X101, X22, Кинжалами) вооружением примерно как по всем остальным городам Украины вместе взятым.
Если бы Пэтриоты из Киева перевели бы, скажем, в Кривой Рог - в Киеве бы сотни разрушенных домов было и тысячи жертв. Потому не понятно, что тебя так возмущает.
показати весь коментар
24.06.2023 12:44 Відповісти
а что именно возмущает то?
я говорю шо люди, по которім прилетело вне Киева - скажут что ті віше сказал. че там ПВО, че прилетает по ним.
у меня в за*упинске, даже, осенью - летят три ракеті, но одна, или две за ними противоракеті шли, ну там вроде перехватили одну, я зевнул и ушел пиво пить.
о, сорри, не переключил на орочью мову то
показати весь коментар
24.06.2023 13:03 Відповісти
кроме патритов есть еще несколько похожих систем что ты несешь тупой бот
показати весь коментар
24.06.2023 12:07 Відповісти
Только одна похожая - Samp-T.
Итого - 3 комплекса на всю Украину. И прикрыть ими можно 2-3 города.
показати весь коментар
24.06.2023 12:45 Відповісти
Ti ruski , ili polshishka ? 🤔
показати весь коментар
24.06.2023 11:34 Відповісти
hohol
показати весь коментар
24.06.2023 11:40 Відповісти
A ia ta dumal ukrainec ....a tak , polshishka 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.06.2023 11:42 Відповісти
da idi ty naput
za*bal
показати весь коментар
24.06.2023 11:45 Відповісти
Chioooo ?
показати весь коментар
24.06.2023 11:49 Відповісти
Ракет залишилось на два-три рази...
показати весь коментар
24.06.2023 10:40 Відповісти
6 Грудня 2022
показати весь коментар
24.06.2023 10:58 Відповісти
а ти звернись до Бена, чи як там ви Зевса Всемогутнього кличете, раби? віН затримає ракети прямо на випуску.
чо не кричиш?
показати весь коментар
24.06.2023 11:41 Відповісти
"Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні ******* системи озброєння." - Що означає *******? А Петріот не *******? Ігнат завжди ,як ляпне щось, як козел у воду.
показати весь коментар
24.06.2023 10:40 Відповісти
На Ваше питання вище вже неодноразово дали відповідь.
показати весь коментар
24.06.2023 10:45 Відповісти
Ігнат не так сказав, що в тому місті не вистачило петріотів, він сказав, -українські сили ПОКИ не можуть їх збивати! Я читаю завжди те, що написано, а не вигадую щось своє, як деякі. Він ляпнув фігню. Не слухайте Танчика, він читати не вміє)
показати весь коментар
24.06.2023 11:09 Відповісти
"СєГОжа", ДВА "Патріоти" не в змозі прикрити УСЮ Україну!!! Тож бовдур тут ТИ!
показати весь коментар
24.06.2023 10:45 Відповісти
О, ти вже на особистості перейшов, нетяма дурна. Тебе мабуть батьки не виховували.
показати весь коментар
24.06.2023 10:58 Відповісти
"Тупу відповідь дав Танчик, бо він читати не вміє"

Здається Ви першим почали не дуже чемно говорити з людьми.

Не робіть так, будь ласка.
показати весь коментар
24.06.2023 11:10 Відповісти
Ну-ка в чому я перший почав?? Танчик приліз під мій коментар, і почав мене ображати, переходити на особистість. Я його взагалі не чипав!
показати весь коментар
24.06.2023 18:52 Відповісти
Просто подивиться на час! Він написав комент з образою мене у 10:45 ,а я почав пізніше , бо образився. У реальному житті, я не то що би тупим назвав, я просто би йому носа зламав, за те що він коверкає моє ім'я.
показати весь коментар
24.06.2023 20:07 Відповісти
Так - з часом я не розібрався, Ваша правда.

Але все ж постарайтесь тримати себе в руках. Просто прошу Вас як старша людина - ми, Українці, дуже любимо чубитись одне з одним, але зараз не той час!
показати весь коментар
24.06.2023 21:01 Відповісти
на сегодня мы имеем 12-16 ПУ MIM-104. Вряд ли хотя бы половина из ПУ имеет ячейки только для ракет РАС-3 как на фото В лучшем случае половина ПУ имеет частично ячейки для РАС-3 как на фото ниже. Учитывая дальность перехвата 20 км и высоту перехвата 40 км ракетой РАС-3 баллистической цели, легко понять, что в мире нет столько ПУ. что бы закрыть территорию Украины.
показати весь коментар
24.06.2023 11:21 Відповісти
дебил у нас кроме петриотов есть еще похожие комплексы
показати весь коментар
24.06.2023 12:11 Відповісти
Дебил, кроме Пэтриота, у нас только ОДИН похожий комплекс - Samp-T. Iris-T и тд - ПВО другого класса.
показати весь коментар
24.06.2023 12:47 Відповісти
а Норвегия дополнительно разве ничего не передавала?
показати весь коментар
24.06.2023 12:57 Відповісти
NASAMS - это не аналог Пэтриотов и не факт, то они могут сбивать балистику.
показати весь коментар
24.06.2023 13:16 Відповісти
просто в новостях было много анонсов что та страна дает петриот потом другая страна дает петриот я думал за год можна было собрать на крупные города
показати весь коментар
24.06.2023 13:23 Відповісти
Всего нам дали 2 комплекса Пэтриот и 1 Самп-Т, который франко-итальянский аналог.
Кроме того - несколько Iris-T и Nasams, но они далеко не аналоги Пэтриотов, это ЗРК средней дальности.
показати весь коментар
24.06.2023 13:28 Відповісти
https://youtu.be/r2jYa1Y2gnk ...

Выбирай Смешного... поучительная история...
показати весь коментар
24.06.2023 10:47 Відповісти
Не зрозумів , випустили 51 ракету, 9 знищети не змогли .Знищено 41 крилату ракету ,41 +9 =50 . Ще одна ракета десь літає
показати весь коментар
24.06.2023 10:50 Відповісти
Там ще 2 калібри випустили. Тут головне те, що писали про зліт 6 ту-95, а виявилося аж 10. Добре що ракети закінчилися.
показати весь коментар
24.06.2023 10:55 Відповісти
2 Калібри випустили під ранок по Одещині. Одну ракету збили під час повітряного бою, інша впала на відкриту територію. Вибуховою хвилею пошкодило складську будівлю, без загиблих.
показати весь коментар
24.06.2023 11:14 Відповісти
Ну так все збігається, 40 х-101, 2 калібри і 9 х-22, 41 сбили. 9 х-22 збити можливо тільки у Києві, а вони туди з каспію не долетають, та 1 калібр не збили.
показати весь коментар
24.06.2023 11:17 Відповісти
Саме так!

Я теж спочатку подумав, що не збігається, аж потім побачив інфу про ці калібри.
показати весь коментар
24.06.2023 11:24 Відповісти
Могла впасти, такі випадки вже траплялись.
показати весь коментар
24.06.2023 11:01 Відповісти
Я НЕ розумію, як вони так швидко готують ці ракетні атаки!? Раніше на підготовку йшов місяць!
показати весь коментар
24.06.2023 10:55 Відповісти
Відповідь дуже проста: вони ракети виробляють. Приблизно як ми доріжки, стадіони та барабани, тільки ракети.
показати весь коментар
24.06.2023 11:05 Відповісти
Точно, как ЗЕленые ТВАРИ перед войной асфальт катали, так они ракеты сейчас КАТАЮТ.
показати весь коментар
24.06.2023 11:56 Відповісти
Сьогодні оголилися всі проблеми, яких не бачив Верховний головнокомандувач у 2019 році, заморозивши всі ракетні програми, а гроші витратили на дурну ідею Володі, бо в нас війна, а ми замість тушити пожежу будинку, клеїли шпалерни зовні цього будинку, щоб показати наріду, які хазяєва. А могли доробити ППО ПРО "Кільчень" і СД-300. Починайте кричати, що не на часі, що ми не могли їх робити, але це не покращить ситуацію. Уявили, якби ще і США так поступили і не дали ППО ПРО?
показати весь коментар
24.06.2023 11:02 Відповісти
Вот с этого гребанного игната вышел бы отличный информатор для кацапни .
показати весь коментар
24.06.2023 11:07 Відповісти
он их и так отлично дезинформирует. но тебе должен сказать правду)
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
Агонія бункерного чорта ,а нам розповідали "експерти" що в росії закінчуются ракети.
показати весь коментар
24.06.2023 11:17 Відповісти
а шо х-22 может так летать?
показати весь коментар
24.06.2023 11:18 Відповісти
На Цензорі вже писали, що кацапи вже налаштували випуск крилатих ракет і ще нарощують виробництво. Зараз воно можуть виробляти 1 ракету за добу. Про балістичні не відомо.
показати весь коментар
24.06.2023 11:48 Відповісти
Ну, а почему им не наращивать, ведь санкции против ********** у ЗЕленой ЖАБЫ возглавляет кто - конечно же г-н дЕрмак.
Поэтому против ********** реальных санкций вообще НЕТ.
показати весь коментар
24.06.2023 11:54 Відповісти
санкции не ввели Китай турция индия грузия ну там иран еще -кароче что ты хочешь?
показати весь коментар
24.06.2023 12:14 Відповісти
X-22 вони не виробляють - це стары радянськы ракети. Дуже не точні, але їх важко перехоплювати.
показати весь коментар
24.06.2023 12:48 Відповісти
Х-22 величезна, як винищувач другого покоління, високо летить, швидкість 3 маха, на РЛС видно з-б-сь, ЧОМУ НЕ МОЖУТЬ!???
показати весь коментар
24.06.2023 15:19 Відповісти
 
 