Ворог випустив по Україні 51 ракету. 9 ракет Х-22 зайшли по балістичній траєкторії, наша ППО їх збивати не може, - Ігнат

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.

Також окупанти випустили 2 крилаті ракети "Калібр" морського базування та 2 дрони-камікадзе.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що знищено 41 крилату ракету та 2 дрони.