Ворог випустив по Україні 51 ракету. 9 ракет Х-22 зайшли по балістичній траєкторії, наша ППО їх збивати не може, - Ігнат
Російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - сказав він.
За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.
Також окупанти випустили 2 крилаті ракети "Калібр" морського базування та 2 дрони-камікадзе.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що знищено 41 крилату ракету та 2 дрони.
ну так едь сюда щоб пощастило....
і в дечому я зі сталіним згідний. бо таку херню творити, хай би краще хз, ну он Антиколорадосу доручили писати про то шо Ігнат базарить. а якщо він то все щиро базарить, ну то просто дурень.
правильно! а ще мона наголосити шо ти собі зранку труси натягнути не можеш, потрібна Безугла.
"кинджали" то не балістична траєкторія? ну так збивають?
а чо, Бук не зіб.є, радар не бачить? ну як ракету не бачить радар, то нічого її не збиває, ілі как?
не знаю як виглядає ігнат, але певно краще ніж Шаптала(бачив в ролику Швеця, коли Шаптала говорив що не нападуть, правда говорив він так що Азіров би посміявся. соррі, але як другокласник з Гваделупи, з синдромом Дауна, вивчавший пів-року українську в дитячому садку)
шо мені приводив коментар 5-річної давності, в котрому я ненавидів русню і критикував "Пороха"?
ну-ну і шо? у мене погляди не змінились - ненавиджу всіх злих, бо сам - дуже добрий
а шо мало б бути?
Крижопіль? Миргород?
дивізіон просто то тобі не можна рознести ПУ по всіх областях.
недавно була стаття за Мамбу - до 10 км. від управлінського штабу можуть бути рознесені ПУ. тобто - радіус 20км., а ракети дістають там - 100км. літаки і 25км. ракети.
ну якось, розробники розумніші ніж діди на диванах, нє? я то дідок, 90 років.
русня може тих 40 калібрів запустити по Хмельницькому - ну і?
і нічо не зіб.є, бо як ви кажеш - у людей горе от обломов. ок, а там прилетят 30 ракет - что говорить будешь?
в Киеве хоть ППО є, а там, ну, там так тому туда і тоді ой
ну и мне кажется что "шашлычки" были неспроста, как и капище, что русня построила в подмосковье. вот куда надо бы бить.
знаешь, вот Жюков бы вообще не парился - он и не парился, главное - военные склады и прочее.
Если бы Пэтриоты из Киева перевели бы, скажем, в Кривой Рог - в Киеве бы сотни разрушенных домов было и тысячи жертв. Потому не понятно, что тебя так возмущает.
я говорю шо люди, по которім прилетело вне Киева - скажут что ті віше сказал. че там ПВО, че прилетает по ним.
у меня в за*упинске, даже, осенью - летят три ракеті, но одна, или две за ними противоракеті шли, ну там вроде перехватили одну, я зевнул и ушел пиво пить.
о, сорри, не переключил на орочью мову то
Итого - 3 комплекса на всю Украину. И прикрыть ими можно 2-3 города.
za*bal
чо не кричиш?
Здається Ви першим почали не дуже чемно говорити з людьми.
Не робіть так, будь ласка.
Але все ж постарайтесь тримати себе в руках. Просто прошу Вас як старша людина - ми, Українці, дуже любимо чубитись одне з одним, але зараз не той час!
Кроме того - несколько Iris-T и Nasams, но они далеко не аналоги Пэтриотов, это ЗРК средней дальности.
Выбирай Смешного... поучительная история...
Я теж спочатку подумав, що не збігається, аж потім побачив інфу про ці калібри.
Поэтому против ********** реальных санкций вообще НЕТ.