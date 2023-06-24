В Орловській області РФ посилено заходи безпеки, у Калінінградській - скасовано масові заходи

В Орловській області з ночі посилено заходи безпеки через повстання "вагнерівців".

Про це заявив губернатор Андрій Кличков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Він також запевняє, що усі служби працюють у штатному режимі, мешканцям рекомендовано не виїжджати з регіону.

Також "РИА-Новости" інформує, що всі масові заходи скасовано у Калінінградській області до 26 червня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО