В Орловській області РФ посилено заходи безпеки, у Калінінградській - скасовано масові заходи

калінінград

В Орловській області з ночі посилено заходи безпеки через повстання "вагнерівців".

Про це заявив губернатор Андрій Кличков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Він також запевняє, що усі служби працюють у штатному режимі, мешканцям рекомендовано не виїжджати з регіону.

Також "РИА-Новости" інформує, що всі масові заходи скасовано у Калінінградській області до 26 червня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
Свободу Кенигсбергу!!! Долой руzzкіх нацистов !
24.06.2023 10:47 Відповісти
Ложись,страна огромная!
24.06.2023 10:46 Відповісти
Як зопостив Вагнер - Папа сделала неправильный выбор. Значит скоро у нас будет новый президент
24.06.2023 10:46 Відповісти
Ложись,страна огромная!
24.06.2023 10:46 Відповісти
А погроми будуть?....
24.06.2023 10:46 Відповісти
Всі кацапи повинні пришити на сорочки літеру З (не зет). І на всіх приватних магазинах теж. Прусаки будуть .... наводити порядок у ДОМІ.
24.06.2023 11:10 Відповісти
Ой, а шо сі стало?
24.06.2023 10:46 Відповісти
Як зопостив Вагнер - Папа сделала неправильный выбор. Значит скоро у нас будет новый президент
24.06.2023 10:46 Відповісти
Свободу Кенигсбергу!!! Долой руzzкіх нацистов !
24.06.2023 10:47 Відповісти
Eta da , no zagvozdka to , chto v zamenu ruskim fashistam pridiot ruskie nacisti ...tak chto kalichestvo ubivaiemava skata neumenshitsa !
24.06.2023 11:38 Відповісти
Чикалкін краще хай продовжує займатися разводами по телефону.політика це не його.
Просто я півтори місяці слухав діда Піонтковського який передбачив ці події.до речі він приблизно за два-три тижні перед 24 лютого казав що рішення про війну прийняте і узгоджене з Китаєм.
То як, Чекалкін щось розуміє в політиці?...
Ну Пригожин уже ранее заявлял что для победы надо действовать более жестко, надо всеобщая мобилизация...
Тоже варіант до речі...там закулісні ігри ще ті....
Так звана калінінградська область - це частина Пруссії. Треба примусово виселити кацапських окупантів, Східну Пруссію повернути Німеччині
Шо, вже і там???
ТААК! Панове форумчане , починаем згадувати де історични землі України , бо Пригожин незабаром віддасть сибир Китаю , а УКРАІНЕ може повернути українське

ПОТРІБНО кацапів тролити на цю тему
Нам треба почекати кому віддадуть Смоленськ. Чи Польші чи Литві ?
Ні Польші, ні Литві і нах*р не здалася купа ватників які з середини почнуть гризти державу. Я думаю їм прикладу України вистачить
Потужний інформаційний шум...Запорізьку АЕС вже заглушив...
А Крулєвєц чого? Він же захищений НАТОй?
Очень беспокоюсь за скабеєву. Тепер що ? Її пустять по колу чи одразу по прямій на Новодьєвичого ? Щодо пригожина, то здається, що у нього з'явився таємний пАкравітєль у кремлі. Випадково це не Пєсков ?
Як у тій пісні - "Партізанскіє атряди занімалі гарада!"
ОрлНР не хочет кормить КалНР!!!
В калінінградській обл теж ждуть, що до них вагнерівці заїдуть?
Зараз вони заявлять про закінчення так званої сво,бо своїх проблем хватає, а наш боневтік почекає,коли вони свої проблеми вирішать,щоб продовжити Україну руйнувати.
До поки Московія не буде розчавлена вщент контрнаступ не можна припиняти,бо за декілька років все повториться.
С размахом празднуют день молодёжи.
калінінград може провести референдум і стати народною республікою
