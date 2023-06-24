УКР
Літак, яким користується родина Лукашенка та білоруська еліта, вночі вилетів з Мінська до Туреччини, - ЗМІ. КАРТА

лукашенко

Білоруський урядовий борт Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 з номером EW-301PJ, яким користуються родина Лукашенка та білоруські топ-посадовці, минулої ночі вилетів з Мінська до Туреччини за незвичним маршрутом.

Цензор.НЕТ повідомляє, що про це, як пишуть білоруські незалежні видання Reformation та Зеркало, свідчать дані сервісу radarbox.com.

Літак залишив Мінськ о 00:01 та приземлився в турецькому Бодрумі о 05:15. При цьому він рухався за незвичним маршрутом. Борт, судячи з карти, постарався облетіти Краснодарський та Ставропольський край РФ. Потім він летів над Каспійським морем, а звідти через Грузію дістався до турецького курорту.

Читайте: Лукашенко: Україна та РФ могли домовитися в березні 2022-го про "оренду Криму"

Літак, яким користується родина Лукашенка та білоруська еліта, вночі вилетів з Мінська до Туреччини, - ЗМІ 01

Журналісти зазначають, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі та члени родини Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні та називає себе її президентом.

Топ коментарі
+25
Але так як Лука незвичайно хитрий то в літаку тільки кукла, а його з мішком бульби везуть тим же маршрутом, але на стареньких жигулях.
24.06.2023 11:06 Відповісти
+20
Бацька зрозумів, що на раші - діло глина і накивав п'ятами. Бо без підтримки пуйла йому довго не протриматись.
24.06.2023 11:06 Відповісти
+15
полетів карту показувати ?
24.06.2023 11:07 Відповісти
Але так як Лука незвичайно хитрий то в літаку тільки кукла, а його з мішком бульби везуть тим же маршрутом, але на стареньких жигулях.
24.06.2023 11:06 Відповісти
Тракторі, Жигулі не патріотично
24.06.2023 11:35 Відповісти
А вони на тих Жигулях вже на всіх деталях наліпили Ізрабльоно в Бєларусіі. Вони на цьому добре знаються. Білоруські краби, ананаси з Гомельщини, китайські ТВ з наліпкою Горизонт прямо по брендовій символіці.
24.06.2023 11:44 Відповісти
Ображаєте - "бацька" награбував стільки, що ніякі "жигулі" не потягнуть.
Він використає МАЗ з причепом.
24.06.2023 13:09 Відповісти
Бацька зрозумів, що на раші - діло глина і накивав п'ятами. Бо без підтримки пуйла йому довго не протриматись.
24.06.2023 11:06 Відповісти
В армії СССР була ДЕМБЕЛЬСЬКА ПІСНЯ.. КЛЮНУЛ В ЖОППУ ЖАРЕННИЙ ПЕТУХ,,
24.06.2023 17:04 Відповісти
полетів карту показувати ?
24.06.2023 11:07 Відповісти
Пампєрс змінити
24.06.2023 11:09 Відповісти
Саме час білоруським генералам замислитись над прибиранням Луки. Про ********** підтримку невдовзі можна буде забути. Набагато краще "льохкім двіженієм рукі" перетворитись на таку собі Францію-переможницю, аніж поділяти з рузьге лаву підсудних.
24.06.2023 11:11 Відповісти
Які білоруські генерали, про що ви кажете? Там дно і болото. Це треба щоб Залужний дав наказ командувачу Північною операційною зоною генералу Наєву доставити законно обраного президента Білорусі Світлану Тихановську у Мінськ щоб вона у білоруському парламенті склала присягу президента Білорусі та проконтролював складання присяги білоруської армії на вірність білоруському народу та законно обраному президенту.
24.06.2023 11:24 Відповісти
ВПЕСДУ твою ФСБ-шную тихановскую и ее ватного мужа-запутинца
24.06.2023 11:44 Відповісти
На сьогодні іншого президента білорусія не має. Хтось же має видати указ про проведення нових, демократичних виборів. А Україна і США подбають, щоб нові вибори відбулись у демократичний спосіб.
показати весь коментар
это не президенты а ставленники кремля которые работают против Украины и против беларусов - и хватит их тут отмазывать бот
показати весь коментар
По перше: я нікого не відмазую. По друге: Тихановська не в москві, а в ЄС і ЄС та Україна визнають її законним президентом. А мені байдуже хто там у них. У мене не має ілюзій щодо білорусів, там 99% промосковська вата.
показати весь коментар
кацап хватит тут туфту сюда пихать - твоя тихановоксая путинская шлюха - она провалила протесты в Беларуси - она призывала на помощь путлера снять лукашенко - это все что нужно знать про вас "опозиционых" беларусов и ватных кротов
показати весь коментар
белорусские генералы? вы что?... это ж мякиши которые так и ждут что им кто то что то скажет и не важно кто это будет, они никогда не принимают своих решений, это же белорусь
показати весь коментар
все логічно, маршрут коригують тому що з каспійського моря запускаються ракети з ту 95 по Україні
показати весь коментар
Курва, картоплю повіз до Ердогана.
показати весь коментар
)))

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4043506.html У пюрера тоже очко лом перекусило? Бгг)))

Бізнес-джет сім'ї Лукашенка о 00:01 відлетів із Мінська, - білоруські опозиційні ЗМІ.

24 червня о 00:01 із Національного аеропорту «Мінськ» вилетів урядовий бізнес-джет сім'ї Лукашенка Bombardier Challenger 850 з рег. номером EW-3****.

Цей джет використовують, серед іншого, Віктор та Дмитро Лукашенко.
24.06.2023 11:16 Відповісти
))) зачепило )))

- рыгорыч - ПЮРЕР

фюрер від пюре = Пюрер

))) іржу....
24.06.2023 11:21 Відповісти
Картофельная эвакуация…. Запах жареного…..
24.06.2023 11:15 Відповісти
а через Казань було б швидши
24.06.2023 11:17 Відповісти
Та лука поїхав трошки відпочити , доки пригожин з хутиним розберуться хто зверху
показати весь коментар
путін з учора за Уралом. Знову з Шойгу в тайзі усамітнились.
показати весь коментар
Мені ще одне дивно.
Пуйло кричить,що раша воює з НАТО.
Білораша союзник,навіть не союзник,автономна область раші.
Як лука міг полетіти в країну-член НАТО?
24.06.2023 11:22 Відповісти
Це ваін полетів показувати "Откуда готовится нападение".
показати весь коментар
Бульбофюреру смаленим засмерділо! Ось тільки чого він полетів в країну-члена НАТО?
показати весь коментар
Щурі відчувають на "позитивні" зміни для них.
показати весь коментар
Полетів в Емірати. Кілька місяців тому він туди літав з синами, готував місце. Там по норах вже вся рашистська еліта сидить.
показати весь коментар
Ця торбп з катоплею і віпердиші мають шанс і можливість втікти? ******* . щоб ти плодитеся не могла. тварюка
показати весь коментар
Старый пирдун Лука выбрал такой маршрут потому что боится, дрыщ картофельный, что-бы ВСУ не сбили его шайтан- арбу.
показати весь коментар
А куди дітися сиротині? В Ростов уже не можна
показати весь коментар
Нема спокою нашому Прохвесору...
показати весь коментар
сифилит картофляндии сбежал...Ай яй яй
показати весь коментар
что там с федоровичем?
показати весь коментар
Все ручки в доме переломал...
показати весь коментар
Тут бульбонам би і владу захопити, але вона змучились з попередніх протестів!!!!
показати весь коментар
Так треба їх назад не випускати! Све тихо і "мирно" завершити.

Або спец операція ЦРУ, як із Бен-Ладеном.
24.06.2023 11:52 Відповісти
Ну и где белорусские партизаны почему не берут власть в свои руки.
показати весь коментар
Там же, де і в ТУ війну. Не було й немає.
показати весь коментар
Він не драпає,а мужньо вилетів назустріч удару з одного з напрямків!
Карта є!
показати весь коментар
Відпустка.....
показати весь коментар
Бульбашне сцікло поїхало з колєнькою у відпустку!
показати весь коментар
Переможець на виборах Тихановська може тепер звертатись до України та країн Балтії
із закликом про військову допомогу і відновлення законної влади.
24.06.2023 13:15 Відповісти
Хм… діло пахне… зараз херонуть ядеркою-скажуть то вагнер а зоб не попасти під можливу відповідь - тікають
показати весь коментар
а як же карта лукашенка і направлєнія ударов
а ядрена зброя яку тіпа тільки привезли

як таракан втік бігом,
білоруси можуть брати владу в свої руки поки є шанс а кацапи зайняті своїми проблемами
показати весь коментар
