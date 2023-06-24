Літак, яким користується родина Лукашенка та білоруська еліта, вночі вилетів з Мінська до Туреччини, - ЗМІ. КАРТА
Білоруський урядовий борт Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 з номером EW-301PJ, яким користуються родина Лукашенка та білоруські топ-посадовці, минулої ночі вилетів з Мінська до Туреччини за незвичним маршрутом.
Цензор.НЕТ повідомляє, що про це, як пишуть білоруські незалежні видання Reformation та Зеркало, свідчать дані сервісу radarbox.com.
Літак залишив Мінськ о 00:01 та приземлився в турецькому Бодрумі о 05:15. При цьому він рухався за незвичним маршрутом. Борт, судячи з карти, постарався облетіти Краснодарський та Ставропольський край РФ. Потім він летів над Каспійським морем, а звідти через Грузію дістався до турецького курорту.
Журналісти зазначають, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі та члени родини Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні та називає себе її президентом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він використає МАЗ з причепом.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4043506.html У пюрера тоже очко лом перекусило? Бгг)))
Бізнес-джет сім'ї Лукашенка о 00:01 відлетів із Мінська, - білоруські опозиційні ЗМІ.
24 червня о 00:01 із Національного аеропорту «Мінськ» вилетів урядовий бізнес-джет сім'ї Лукашенка Bombardier Challenger 850 з рег. номером EW-3****.
Цей джет використовують, серед іншого, Віктор та Дмитро Лукашенко.
- рыгорыч - ПЮРЕР
фюрер від пюре = Пюрер
))) іржу....
Пуйло кричить,що раша воює з НАТО.
Білораша союзник,навіть не союзник,автономна область раші.
Як лука міг полетіти в країну-член НАТО?
Або спец операція ЦРУ, як із Бен-Ладеном.
Карта є!
із закликом про військову допомогу і відновлення законної влади.
а ядрена зброя яку тіпа тільки привезли
як таракан втік бігом,
білоруси можуть брати владу в свої руки поки є шанс а кацапи зайняті своїми проблемами