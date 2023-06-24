Літак, яким користується родина Лукашенка та білоруська еліта, вночі вилетів з Мінська до Туреччини, - ЗМІ. КАРТА

Білоруський урядовий борт Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 з номером EW-301PJ, яким користуються родина Лукашенка та білоруські топ-посадовці, минулої ночі вилетів з Мінська до Туреччини за незвичним маршрутом.

Цензор.НЕТ повідомляє, що про це, як пишуть білоруські незалежні видання Reformation та Зеркало, свідчать дані сервісу radarbox.com.

Літак залишив Мінськ о 00:01 та приземлився в турецькому Бодрумі о 05:15. При цьому він рухався за незвичним маршрутом. Борт, судячи з карти, постарався облетіти Краснодарський та Ставропольський край РФ. Потім він летів над Каспійським морем, а звідти через Грузію дістався до турецького курорту.

Читайте: Лукашенко: Україна та РФ могли домовитися в березні 2022-го про "оренду Криму"

Журналісти зазначають, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі та члени родини Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні та називає себе її президентом.