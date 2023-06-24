Путін зробив неправильний вибір, скоро у нас буде новий президент, - ПВК "Вагнер"
Повстанці ПВК "Вагнер" вже прокоментували нещодавнє відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна, який назвав повстання Пригожина "зрадою" і "ударом у спину".
Вагнерівці заявили, що Путін зробив неправильний вибір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПВК "Вагнер".
"Пипа зробив неправильний вибір. Тим гірше для нього. Незабаром у нас буде новий президент", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Пусть ярость благородная
Взмиваєт как волна,
Ідьот вона народная -
Гражданская вона!
- обналює бабло
- та ******* пожертви
Зі зверненням зараз виступав один із двійників, моложавий дідушка років 60, з хорошим здоров'ям. Вже не перший раз його спостерігаю, і серед двійників він чітко виділяється саме хорошою фізичною формою і впевненою поведінкою.
Цього двійника напевно контролює Шойгу. Звісно, що Пригожин не буде підкорятись фальшивому Путіну і Шойгу. Він сам хоче влади.
Причина - необхідність ліквідації "збройного заколоту" на території РФ.
Ця причина в розумінні підданих виглядає краще для путінського режиму, ніж виведення його військ внаслідок розгрому через успішний контрнаступ ЗСУ.
Про це свідчить історія кар'єри лідера "заколотників" - Пригожина, який є близькою Путіну людиною, і "заколот" - чергова екзотична справа кремлівського повара на замовлення свого господаря і друга.
Ще одне свідчення - "ракетний удар" по вагнерівцям, нанесений військами РФ, відео якого має ознаки фейкового.
Під час ліквідації "збройного заколоту" імовірно планується ліквідувати тих службовців РФ, хто буде об'явленим ворогом, "учасником збройного заколоту". Сценарій нагадує "невдалий військовий заколот" у Турції : https://www.radiosvoboda.org/a/27862470.html