Путін зробив неправильний вибір, скоро у нас буде новий президент, - ПВК "Вагнер"

Повстанці ПВК "Вагнер" вже прокоментували нещодавнє відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна, який назвав повстання Пригожина "зрадою" і "ударом у спину".

Вагнерівці заявили, що Путін зробив неправильний вибір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПВК "Вагнер".

"Пипа зробив неправильний вибір. Тим гірше для нього. Незабаром у нас буде новий президент", - йдеться у повідомленні.

Путін зробив неправильний вибір, скоро у нас буде новий президент, - ПВК Вагнер 01

Також читайте: Путін: Повстання Пригожина - "зрада" і "удар у спину". Ситуація в Ростові складна. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Топ коментарі
+34
Щоб ви там усі не замутили, але вбивайте один одного як можна більше і довше...боєкомплект не жалійте...Амінь...
24.06.2023 11:09 Відповісти
+28
24.06.2023 11:11 Відповісти
+24
Головне, щоб посипався рашистський фронт.
оце вважаю головним
24.06.2023 11:13 Відповісти
Це вже Гойда чи ще ні?
24.06.2023 11:14 Відповісти
Вагнерівці -- правильнои дорогои ідете товаріщі .
24.06.2023 11:14 Відповісти
з хохлами можна справитися обманом. А з українцями не справитися ні олєнєводам ні овцейобам ні вагінерам ні всім до купи. обтікайте гімном мразі і вбивайте друг дружку до посиніння
24.06.2023 11:14 Відповісти
Будет любопытно глянуть, кто кого скотчем к кирпичам будет приклеивать: ты пыпу, или пыпа тебя. Ставлю на кувалду в этом противоборстве, она их обоих узбагоит.
24.06.2023 11:15 Відповісти
будем болеть (футбольный термин) за обе стороны
24.06.2023 11:54 Відповісти
виявляється ***** ще й пипа все інше інформаційний шум.
24.06.2023 11:16 Відповісти
че там у русни?
24.06.2023 11:17 Відповісти
У мене є знайомі в Кеніґсбергській обл. Тільки що написав їм у Вайбер що у вас там твориться? Потролю.
24.06.2023 11:25 Відповісти
"встречайтє сукі пипу"
24.06.2023 11:17 Відповісти
Не знаю, хватить мені попкорну? Треба зробити запас. Буде цікаво, хай там все згорить нах, та повбивають навзаєм. Ето гражданская война.
24.06.2023 11:17 Відповісти
Перефраз
Пусть ярость благородная
Взмиваєт как волна,
Ідьот вона народная -
Гражданская вона!
24.06.2023 11:25 Відповісти
Притула объявил сбор средств "на покупку чего-то важного". Оказалось, на ЧВК "Вагнер"...
24.06.2023 11:18 Відповісти
24.06.2023 11:22 Відповісти
Сетеліта вже купив?
24.06.2023 11:26 Відповісти
сєрьожа притула є паскуда
- обналює бабло
- та ******* пожертви
24.06.2023 12:12 Відповісти
М-да, если человек лишен чувства юмора, значит, было за что...
24.06.2023 14:17 Відповісти
як там, не дивився, але - "Нє вєрю"!
24.06.2023 11:21 Відповісти
Ну ось. Буде новий президент який не починав війни і нікто ніучом нівінават. Винуватих нема.
24.06.2023 11:21 Відповісти
поставлять царя тирана--короткостроково...а потім "еліти" схочуть домовлятись ,щоб і того скинути
24.06.2023 11:23 Відповісти
Не Майданом єдиним. На росії єдність завжди цементували ЗЕКАМИ. Або вєжливими тваринами.
24.06.2023 11:22 Відповісти
В мене така підозра, що справжній Путін нарешті здох і настав вакуум влади. Через те й почався заміс.

Зі зверненням зараз виступав один із двійників, моложавий дідушка років 60, з хорошим здоров'ям. Вже не перший раз його спостерігаю, і серед двійників він чітко виділяється саме хорошою фізичною формою і впевненою поведінкою.

Цього двійника напевно контролює Шойгу. Звісно, що Пригожин не буде підкорятись фальшивому Путіну і Шойгу. Він сам хоче влади.
24.06.2023 11:24 Відповісти
Чому пригожин так і не вимовив слово путін, як і путін не вимовив слово пригожин?
24.06.2023 11:28 Відповісти
Яка в вас каша в голові. Цілий вінігрет
24.06.2023 11:35 Відповісти
То кацап.
24.06.2023 11:44 Відповісти
Такі моменти Україні треба використовувати в військовому та диверсійному напрямку.
24.06.2023 11:25 Відповісти
"С этого роя не будет нихуя"
24.06.2023 11:30 Відповісти
Це не інсценування і не спектакль. Уе все по справжньому.
24.06.2023 11:32 Відповісти
Одним з можливих пояснень мети того спектаклю, який називають "збройним заколотом" є план Путіна пояснити підданим "вагому причину" майбутнього згортання бойових дій, аж до виведення (тимчасового) військ РФ з окупованих територій.
Причина - необхідність ліквідації "збройного заколоту" на території РФ.
Ця причина в розумінні підданих виглядає краще для путінського режиму, ніж виведення його військ внаслідок розгрому через успішний контрнаступ ЗСУ.
Про це свідчить історія кар'єри лідера "заколотників" - Пригожина, який є близькою Путіну людиною, і "заколот" - чергова екзотична справа кремлівського повара на замовлення свого господаря і друга.
Ще одне свідчення - "ракетний удар" по вагнерівцям, нанесений військами РФ, відео якого має ознаки фейкового.
Під час ліквідації "збройного заколоту" імовірно планується ліквідувати тих службовців РФ, хто буде об'явленим ворогом, "учасником збройного заколоту". Сценарій нагадує "невдалий військовий заколот" у Турції : https://www.radiosvoboda.org/a/27862470.html
24.06.2023 11:37 Відповісти
24.06.2023 11:38 Відповісти
..резня на болотах мацковии...Пусть передохнут все мокшанские твари....
24.06.2023 11:41 Відповісти
24.06.2023 11:45 Відповісти
А він правий (вибачте, що так про пригожина): Бахмут, який захищали ЗСУ, вагнери брали 9 місяців, а Ростов, який захищають недоармія - за... добу!
24.06.2023 11:46 Відповісти
Яка там доба?! За пару годин!
24.06.2023 12:00 Відповісти
"По центру принятия решений...." 🤣
24.06.2023 11:51 Відповісти
У Воронезькій області вагнер збили, як пишуть місцеві - транспортний літак Ан-26 вкс рф
24.06.2023 11:56 Відповісти
На вооружении вагнеров заметили систему ПВО Панцирь. Похоже, с её помощью и сбиваются российские самолеты - сообщают подписчики.
24.06.2023 11:57 Відповісти
Президент или может Главный Петух всея руси?
24.06.2023 11:59 Відповісти
то не удар, та й не в спіну
24.06.2023 12:04 Відповісти
буде хло 2.0 ...?
24.06.2023 13:47 Відповісти
цим вікном можливостей, що створився в результаті паралічу штабу южного в/о касапів, та навіть герасімовського генштабу - нам ще потрібно скористатись... і потрібно зуміти скористатись...
24.06.2023 15:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 