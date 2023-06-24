Путін зробив неправильний вибір, скоро у нас буде новий президент, - ПВК "Вагнер"

Повстанці ПВК "Вагнер" вже прокоментували нещодавнє відеозвернення російського диктатора Володимира Путіна, який назвав повстання Пригожина "зрадою" і "ударом у спину".

Вагнерівці заявили, що Путін зробив неправильний вибір, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПВК "Вагнер".

"Пипа зробив неправильний вибір. Тим гірше для нього. Незабаром у нас буде новий президент", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.