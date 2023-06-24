Успіх походу ПВК "Вагнер" на Москву залежатиме від лояльності російських військових, - британська розвідка
Події у РФ протягом останньої доби найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"У Ростові-на-Дону "Вагнер" майже точно взяв під контроль ключові міста, включно зі штаб-квартирою, звідки керують військовими діями проти України. Інші підрозділи "Вагнера" рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дійти до Москви. Оскільки дуже мало свідчень зіткнень між "Вагнером" і російськими силовиками, частина вочевидь залишилися пасивними і мовчки стали на бік "вагнерівців", - йдеться у звіті.
Проте, як зазначають аналітики, успіх "вагнерівців" буде насамперед залежати від лояльності російських сил безпеки, і особливо Національної гвардії Росії,
"Це найсерйозніший виклик для Росії як держави за останній час", - підсумовує розвідка.
Раніше, в 10.10 він писав
"В существующей ситуации каждый честный офицер, помнящий о Присяге, - обязан противостоять мятежникам. Независимо от того- как он относится к действующему президенту, министру обороны и т.п."
А вже в 11.43 перепощує від партії "Другая россия Е. В. Лімонова" пост з такими словами:
"Шойгу и Герасимов показали свою бездарность, пусть убираются в отставку. Армии необходимы немедленные жесткие реформы. Россия ведет священную войну, в ней стране необходима победа."
Про Х.йла взагалі мовчить в ганчірку...
Гойда!
-----------------
Встречайтє сукі ПАПУ !!!
..