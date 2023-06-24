Успіх походу ПВК "Вагнер" на Москву залежатиме від лояльності російських військових, - британська розвідка

Події у РФ протягом останньої доби найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"У Ростові-на-Дону "Вагнер" майже точно взяв під контроль ключові міста, включно зі штаб-квартирою, звідки керують військовими діями проти України. Інші підрозділи "Вагнера" рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дійти до Москви. Оскільки дуже мало свідчень зіткнень між "Вагнером" і російськими силовиками, частина вочевидь залишилися пасивними і мовчки стали на бік "вагнерівців", - йдеться у звіті.

Проте, як зазначають аналітики, успіх "вагнерівців" буде насамперед залежати від лояльності російських сил безпеки, і особливо Національної гвардії Росії,

"Це найсерйозніший виклик для Росії як держави за останній час", - підсумовує розвідка.

