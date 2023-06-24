УКР
Успіх походу ПВК "Вагнер" на Москву залежатиме від лояльності російських військових, - британська розвідка

вагнер

Події у РФ протягом останньої доби найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"У Ростові-на-Дону "Вагнер" майже точно взяв під контроль ключові міста, включно зі штаб-квартирою, звідки керують військовими діями проти України. Інші підрозділи "Вагнера" рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дійти до Москви. Оскільки дуже мало свідчень зіткнень між "Вагнером" і російськими силовиками, частина вочевидь залишилися пасивними і мовчки стали на бік "вагнерівців", - йдеться у звіті.

Проте, як зазначають аналітики, успіх "вагнерівців" буде насамперед залежати від лояльності російських сил безпеки, і особливо Національної гвардії Росії,

"Це найсерйозніший виклик для Росії як держави за останній час", - підсумовує розвідка.

Топ коментарі
+30
Вагінери посадили ще 1 вертоліт
показати весь коментар
24.06.2023 11:42 Відповісти
+17
У конфлікті Шойгу та Пригожина ми вболіваємо за ЗСУ.
показати весь коментар
24.06.2023 11:47 Відповісти
+16
Перший збитий літак Су
показати весь коментар
24.06.2023 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вагінери посадили ще 1 вертоліт
показати весь коментар
24.06.2023 11:42 Відповісти
в колоні музикантів є Панцирі - вони гарно підготувалися
показати весь коментар
24.06.2023 11:46 Відповісти
патерь нет!
показати весь коментар
24.06.2023 11:46 Відповісти
+ літак!
показати весь коментар
24.06.2023 11:48 Відповісти
Перший збитий літак Су
показати весь коментар
24.06.2023 11:52 Відповісти
неужели это не сон?
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
Куди його записувати? В актив ЗСУ?
показати весь коментар
24.06.2023 11:59 Відповісти
Гвинтокрил. Але можна і пєпєлац!
показати весь коментар
24.06.2023 12:45 Відповісти
в расії немає нац.гвардії! є росгвардія
показати весь коментар
24.06.2023 11:42 Відповісти
Не, это бумеранг
показати весь коментар
24.06.2023 11:59 Відповісти
Пригожин же сказав шо половина арміі хоче до нього -- може це тільки побажання .
показати весь коментар
24.06.2023 11:43 Відповісти
Напевно ці отморозки вирішили зіграти на москві композицію Вагнера для ху.....ла в домовині.
показати весь коментар
24.06.2023 11:45 Відповісти
Армія, коли побачить успіхи вагнера, сама перейде до вагнера, я думаю попередньо прігожин вів перемовини з армійськими офіцерами про перехід до нього.
показати весь коментар
24.06.2023 11:46 Відповісти
Не впевнена, що нам від цього буде краще: зі слабкими та неосвіченими дурнями воювати трішечки легше, ніж з мотивованими та розумними вбивцями без гальм.
показати весь коментар
24.06.2023 12:48 Відповісти
Рублёвка встречай
показати весь коментар
24.06.2023 11:47 Відповісти
жирно жирно. уявляю що там буде відбуватися.
показати весь коментар
24.06.2023 11:57 Відповісти
У конфлікті Шойгу та Пригожина ми вболіваємо за ЗСУ.
показати весь коментар
24.06.2023 11:47 Відповісти
Нема там конфлікту, типова фсбешна многоходовочка для баранів.
показати весь коментар
24.06.2023 11:51 Відповісти
Якщо вагнерів розгонять, не виключно, шо їх частина піде партизанити в ліси..
показати весь коментар
24.06.2023 11:47 Відповісти
Так и будет. По сути у них нет выбора: либо победить(что почти нереально), либо в лес. Альтернатива - швабра. Потому побегут в лес.
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
Тревожно как-то…
показати весь коментар
24.06.2023 11:49 Відповісти
Читаю зараз Гіркіна - аж заржав з того. як він буквально за годину і чотири поста перевзувся!

Раніше, в 10.10 він писав

"В существующей ситуации каждый честный офицер, помнящий о Присяге, - обязан противостоять мятежникам. Независимо от того- как он относится к действующему президенту, министру обороны и т.п."

А вже в 11.43 перепощує від партії "Другая россия Е. В. Лімонова" пост з такими словами:

"Шойгу и Герасимов показали свою бездарность, пусть убираются в отставку. Армии необходимы немедленные жесткие реформы. Россия ведет священную войну, в ней стране необходима победа."

Про Х.йла взагалі мовчить в ганчірку...

показати весь коментар
24.06.2023 11:51 Відповісти
як вони себе називають "клуб рассерженных патриотов"
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
В цьому витонченому пєдіку весь патріотизм вміщувався в кашкет білогвардійського зразку.
показати весь коментар
24.06.2023 11:57 Відповісти
Він же ж знає, що вже має строк у Нідерландській в'язниці, так що в нього вибору нема!
показати весь коментар
24.06.2023 12:17 Відповісти
Раби мовчать....отаке так зване "суспільство" рашки
показати весь коментар
24.06.2023 11:51 Відповісти
Зеленский еще не выступал? Ждет кто победит, наши иль не наши? Может того, захватить пока Белгород и Курскую атомную? А нет, нельзя, надо пить йод и ждать, когда ЗАЕС подорвут. И контрнаступать в строго определенных рамках - на минные поля.
показати весь коментар
24.06.2023 11:51 Відповісти
Боневтік думає що тепер з ''оманськими договорняками'' робити. Тому і не поспішає з висновками, щоб знову не попалитися
показати весь коментар
24.06.2023 12:08 Відповісти
Ми не воюємо терористичними методами!
показати весь коментар
24.06.2023 12:18 Відповісти
Які приємні слова для українця "Громадянська війна на паРашці"....як гарно вони лягають на душу...
показати весь коментар
24.06.2023 11:52 Відповісти
***** обосранный, удачи , тебе ,пригожин. Враг нашего врага делает хорошую роботу!
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
Ми давно жартували що на росії паханат. Але це може стати зовсім не жартом. Зоновський пахан на чолі держави. Цікаво, як будуть переіменовувати державні органи влади та ділити чиновників на масті.
показати весь коментар
24.06.2023 11:53 Відповісти
Рашистам можно только пожелать , чтоб они как можно в больших количествах уничтожали друг друга.
Гойда!
показати весь коментар
24.06.2023 11:54 Відповісти
Может и нам надо включать, а не ждать, когда труп придет в себя и попрет на нас?
показати весь коментар
24.06.2023 11:54 Відповісти
Інші підрозділи "Вагнера" рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дійти до Москви Джерело:
-----------------
Встречайтє сукі ПАПУ !!!
..
показати весь коментар
24.06.2023 11:54 Відповісти
Як там робили більшовики - універсал. Кожному вангеру по бабі, кожній бабі по мільону баксів. Але спочатку владу, а все інше потім))
показати весь коментар
24.06.2023 11:55 Відповісти
Скільки налічує армія орків на території московії? 25 тисяч повара це не пук у воду. Це таки армія, яка має зброю ******** технологій і техніку. Який може бути аналіз мозку нелюдей
показати весь коментар
24.06.2023 11:57 Відповісти
Вже 25. До них залюбки приєднаються ЗК з колоній та в'язниць (а там і зброя є). До того ж в них будуть вкидати бабло олігархи які вже давно хочуть змінити владу у оркостані.
показати весь коментар
24.06.2023 12:37 Відповісти
А вимагають на "толковище" тільки сєвєрного кетайского шамана и гибридного татарина. Всього навсього. А це права та ліва ходулі х....
показати весь коментар
24.06.2023 11:58 Відповісти
Дуже цікавий серіальчик починається. Ви собі як хочете,а я вболіваю за Жеку Пірожка, він назвав ЗСУ найсильнішою армією Європи, а російську армію назвав "мразями". Давай Жека, жгі москву!
показати весь коментар
24.06.2023 12:00 Відповісти
Пригожин тупит. Ему надо правду говорить, что погибло 400тыщ,900тыщ раненых рузьких. Следующие вы, если не скинем ****.
показати весь коментар
24.06.2023 12:08 Відповісти
А от цікаво ,будуть тепер , десь під москвою на волоколамському шосе "геройствовать" 28 панфіловців. І чи буде в тилу у пригожина ,в образі зої космодемянської, партизанка скабеєва палити коктейлями молотова бтри та бмп повстанців.
показати весь коментар
24.06.2023 13:39 Відповісти
І фоном пісня Лінди: " мало, мало, мало огня, я хочу еще не много больше"...
показати весь коментар
24.06.2023 14:55 Відповісти
 
 