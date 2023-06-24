Слабкість Росії очевидна. Всі наші командувачі та воїни знають, що робити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повстання "вагнерівців" в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни - та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч - щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це - одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", - зазначив Зеленський.

"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити. Слава Україні!", - додав глава держави.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.