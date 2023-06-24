УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
Слабкість Росії очевидна. Всі наші командувачі та воїни знають, що робити, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повстання "вагнерівців" в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни - та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч - щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це - одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", - зазначив Зеленський.

"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити. Слава Україні!", - додав глава держави. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

+43
А яка твоя заслуга в цьому?
24.06.2023 13:18
+37
"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість."
И поэтому я дал приказ разминировать Чонгар. Посмотрите, как я их в ловушку загнал. А жизни сотни тысяч гоев и разрушение городов и всего остального в Украине для меня не важны.
24.06.2023 13:13
+30
"Слабкість росії очевидна"

Zeленський, татаров, резніков, смірнов, баканов, сухачов, гетьманцев, шаурма, верещук, абдрістович, , хламідія та ін.
Де тут ви бачите слабкість парашиї? Я тут бачу реальний успіх: вся вертикаль влади в Україні під рашистстким контролем навіть після 15 місяців війни.
24.06.2023 13:18
Коментувати
Мені цікаво одно - нашо йти на 3 украплення, якщо вся РФ - гола. Не простіше б було захватити все що хочеш а потім поміняти на наші території?
24.06.2023 13:10
Не пишіть фігню. Україна це Україна, а що там ,то час покаже. Вперше згодна з зе,хоча сама уже 3 рази написала, що ЗСУ знають, що робити.
24.06.2023 13:12
Потрібно запропонувати російським терористичним військам в Україні вийти в росію і долучитись до громадянської війни в росії, пообіцяти не стріляти в спину поки вони будуть виходити.
24.06.2023 13:18
там брєд і постанова
давай клюнути і двигнути на Білорашку і Брянську республіку = рашка перереже логістику і буде боляче
24.06.2023 13:21
Пообіцяти не стріляти в спину, і вдарити зі всіх стволів.
24.06.2023 13:24
Якщо не стріляти, то вони вийдуть, але згодом повернуться. Обов'язково повернуться. Як у 1918.
24.06.2023 13:33
Вони вийдуть щоб долучитись до громадянської війни, вони вже не повернуться, тому що ця війна буде ядерною
24.06.2023 13:37
заходить в рф поки є шанс інакше війна і далі на нашій території.
24.06.2023 15:22
Вони це робили не для того, щоб іти в рашку--------------«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--------скільки життів українців це забрало?----а для гнид це просто помилка.
25.06.2023 09:05
Ні, бо русні пофіг на русню, вони прямо зараз бомбить своїх же, чхати вони хотіли на ці обміни
24.06.2023 13:13
Може на Бєлгород? Зеля?
24.06.2023 13:11
А Буданов казав колись, що можливо потрібно буде робити буферну зону вглиб рф. Хай там що і як, але нам головне наше повернути в рамках міжнародно визнаних кордонів. А чужого нам не треба.
24.06.2023 13:43
"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість."
И поэтому я дал приказ разминировать Чонгар. Посмотрите, как я их в ловушку загнал. А жизни сотни тысяч гоев и разрушение городов и всего остального в Украине для меня не важны.
24.06.2023 13:13
Да,да. Помню его слова * на войне есть свои плюсы*.
показати весь коментар
24.06.2023 13:46
24.06.2023 13:13
24.06.2023 13:14
Welt Schmerz,
де це Ви «пропадали»?

Без Вашого «перекладу» 😁було іноді сумно…..
24.06.2023 13:26
события этих дней показывают что мы одной БТГ бы могли дойти до москвы пока были бои на донбассе в укреп-районах
24.06.2023 13:14
зелю от бегства остановил не запад а ермак-подоляк так как они больше всего боялись не путина - а Порошенка который оставался в Киеве и организовывал районные ТРО
24.06.2023 13:17
Уверен, что Зеленский играет в долгую, в отличии от пуйла. И договорняк в Омане (если он реально был), и разминированный Чонгар и даже тот факт, что орки захватили Херсон западный берег Днепра - все это лишь несколько деталей огромного плана (мозаики), которую мы вряд ли разгадаем вплоть до самого финала этой великой войны Украины за свободу и независимость. Так что если кто и знает план целиком - то это Зеленский.
24.06.2023 13:14
Тонко, аж товсто.
24.06.2023 13:16
24.06.2023 13:23
Дякую, поржав! Ви зробили мій день (звісно разом з громадянською війною на московії)
Ще раз дякую
24.06.2023 13:17
Да, тонко играет...тонко...
24.06.2023 13:18
Вы преувеличивает умственные способности тупого
24.06.2023 13:19
не позорься ботяра кацапская а люди погибшие тысячи, десятки тысяч в одном только Мариуполе из-за измены зеленского - тоже были запланированы в плане?
24.06.2023 13:19
Есть такая водяная тварь, не помню скат или кальмар - не важно. У него очень интересный способ охоты. Он прикидывается раненным или мертвым. И когда хищник подплывает к нему - он лежит неподвижно. Хищник начинает кружиться вокруг него, но он продолжает лежать неподвижно. Хищник начинает кусать его, пробовать на вкус так сказать - а он продолжает лежать неподвижно. Но когда хищник поворачивается к нему спиной... эта тварь хватает его и не оставляет никаких шансов.
Так кто же здесь победил в этом примере? Тот кто укусил жертву или жертва, позволившая себя укусить?
показати весь коментар
24.06.2023 13:25
Здати території, допустити загибель величезної кількості цивільних і військових. Це не від розуму та інстинкту самозбереження держави. Це від "закінчив війну в голові", шашликів і асфальту.
24.06.2023 19:10
то хай би собі зєля "здох", а путя би його кусав до своєї смерті! хто ж проти?
24.06.2023 22:35
Скажу так - на фоні подій у росії нам треба лише своє робить. Розбиратись хто у чому винен, і хто патріот, а хто зрадник можна лише тоді, коли зовнішній ворог залишить наші землі повністю і не становитиме для нас будь-якої загрози.
24.06.2023 13:46
Единственный адекватный комментарий. Благодарю
24.06.2023 13:49
Зрадників та негідників терпіти не можна вже зараз, бо ворог буде довго залишати наші землі.
А загрозу нестиме завжди, на багато поколінь.
24.06.2023 18:56
Як же йому одиноко! Хоча деякі деталі вже усім відомі, поділитися цілісним планом-мозаїкою в голові Зеленський ні з ким не може. Аж до самого фіналу!
24.06.2023 18:31
нє зеля план не курить
24.06.2023 20:04
хто грає вдовгу - зеля і свєю дерьмачно-фсб-шною шоблою? це той що розповідав що йому ніколи думати стратегічно? не смішіть. але у вмінні ловити хайп - цьому стратеху - не відмовиш... спочатку - по молодості попав в струю квн -хвиля що його винесла на вершину укр-шоу-бізнесу. потім вловив хайп на поливанні гімном шоколадного гетьмана. а в президенти вилетів на хайпі - договорицца о міре заглядаючи в очко путлеру. потім - не дивлячись на те що зробив ВСЕ що міг щоб Україну здати Ху..лу (Вагнерівці, чонгар, розвал армії, провал військових держазамовлень 2 роки, паніка в перші дні війни і т.д) - став президентом героїчної країни. Потім - розповідав - що не можна критикувати корупцію і зраду в ОП - бо не на часі. піся перемоги розберемося. Тепер- коли перемога ЗСУ стає більш ніж реальною - буде розповідати - МИ (зе і дєрьмак) ж перемогли - як можна нас критикувати?? є можливість що перемога зацемнтує Зе-Дєрьмаковський режим на багато років. Тошно...
24.06.2023 21:18
Ты по своему ************* скудоумию считаешь что гундосое зелёное чмо - это монарх типа ***** или твоего бульбофюрера - и он что-то решает, а его кто-то слушается
25.06.2023 12:15
«Каждая кухарка должна научиться управлять государством» лєнін
24.06.2023 13:16
а в чем суть спектакля? какая выгода путлеру?
24.06.2023 13:20
сплотиться? ты в своему уме ? уже за сегодня погибло до 4-х гражданских от своих же руснявых солдат "по ошибке" - им такое сплочение на хер не нужно - теперь во всем они будут винить только Путлера
24.06.2023 13:50
А ты почитай высказывания либеральной расейской тусовки "в изгнании"! Там такая началась сплоченность вокруг ***** - которая только в момент Крымнаша была!
25.06.2023 12:16
неудивительно - кремлевские консервы уже даже не шифруются..
25.06.2023 12:28
теж ще уночі думав, що "спектакль", але все більше схоже, що цей спектакль виходить з-під контролю.
24.06.2023 13:48
А яка твоя заслуга в цьому?
24.06.2023 13:18
Зарослый чел, которого "дети разбудили - Батя, война началась" - проснулся!
Зеля, а че Байден тебе...... бритву не подарил? И Ердаку за компанию?
Зеля, а че там Патрушев тебе в Омане говорил, а для подтверждения сбил самолет твоего кстати кореша - Бени?
Бутусов то все записывал и описывает то.
мона съехать типо дурачок и лечиться.... но блин, столько раз накласть и наложить на Конституцию,.... то значит поциент не Безуглый? Или как?
Трамп придет - зелень разженет ну, ради прикола, ибо такой ужас что делают эти - ах да, на месте Шольца, я бы сказал и был бы прав
24.06.2023 13:18
"Слабкість росії очевидна"

Zeленський, татаров, резніков, смірнов, баканов, сухачов, гетьманцев, шаурма, верещук, абдрістович, , хламідія та ін.
Де тут ви бачите слабкість парашиї? Я тут бачу реальний успіх: вся вертикаль влади в Україні під рашистстким контролем навіть після 15 місяців війни.
24.06.2023 13:18
Забув головного смотрящєго від лубянки - дєрьмака.
24.06.2023 13:20
Беларуский полк "Калиновського" воюющий на стороне Украины, готовится сделать заявление. Не исключено что беларусы пойдут на Минск



Kavkaz Center

@newkc14

https://twitter.com/newkc14/status/1672544225240514561 12:56 PM · Jun 24, 2023
24.06.2023 13:19
Вірим ЗСУ ...
24.06.2023 13:20
Епашить.
24.06.2023 13:20
Про слабкість ворога говорить той, хто довів власну країну до того, що вона живе коштом платників податків США та ЄС, щодня випрошує зброю та ********** і допомогу на відновлення. І при цьому всьому, його ЗЕкоманда примудрилася грабувати країну в таких масштабах, які попередникам і не снилися, абсолютно не переймаючись тим, що в країні війна.
24.06.2023 13:26
Зеля не причетний до успіхів ЗСУ. Навпаки !
24.06.2023 13:26
той скрiзь примажеться !
24.06.2023 13:44
Ніщо так не об'єднує Українців як громадянска війна на россії
24.06.2023 13:26
Зло завжди повертається бумерангом, в двійні ,до тих хто його приміни …це аксіома життя…
24.06.2023 13:28
Может того, обойти группировку через территорию РФ да ударить с тыла? Да неее, фигня, нада подождать, пока РФ в себя придет. На минные поля леопардами привычнее.
24.06.2023 13:29
О, Віслюк на сцені шапіто з'явився! Ти - наступний, Віслюк Апокаліпсису!
24.06.2023 13:34
В телеграме - армия росии - вторая в росии
24.06.2023 13:38
ну не ** же твою мать ... ну хоть тут бы помолчало ..
24.06.2023 13:42
А кримський міст ще не на часі?
24.06.2023 13:47
а что будещь делать ты, когда патрушев с пригожиным сольют ваши оманские договорняки?
24.06.2023 13:52
Опять ****** не в попад.
24.06.2023 15:13
Уже раз кричали ми. Їх шапками закидаєм
Тільки ,,шапками,, стали більше 20 млн людських життів
З них 8 млн українців
Невже історія нічому не вчить
Живучіі воюючі 8 років з таким сусідом не створили армії
24.06.2023 15:30
Це не президент, а ганьба !
24.06.2023 15:36
СОРОМ!
24.06.2023 21:19
не трындеть надо, а поршнями шевелить
24.06.2023 15:51
Вони знають! А ти, дурнику, знаєш...чи дертмака запитаєш?
24.06.2023 18:38
DW

Для Украины теперь открывается окно возможностей достичь успеха и освободить оккупированные Россией территории быстрее, чем надеялись в Киеве. Однако ожидать молниеносного краха путинской власти и окончания боевых действий не стоит. В России есть критическая масса тех, кто хочет продолжения войны. Их больше, чем тех, кто требовал войны до победного конца 100 лет назад. А тех, кто против войны, пока ничтожно мало, их голос слаб. Даже если Путин перестанет быть президентом, Россия в той или иной форме, скорее всего, будет продолжать войну по инерции - до полного поражения.
24.06.2023 20:49
жалюгидный клоун *** .................................
24.06.2023 21:18
Можна красти втричі більше ?
24.06.2023 22:08
Балабол одним словом,коли ця гнидатзі своєю бандою вже здохне?
25.06.2023 08:27
Лугандонизация Козляндии нам очень выгодна.
Пригожин включил заднюю передачу и кинул своих зэков. теперь бунтарей будут отлавливать и "мочить в сортирах".
но ещё возможно найдется среди них какой-то другой решительный полевой командир, который возглавит этих вооруженных отморозков.
25.06.2023 10:52
Наша злабкість теж очевидна, це зебіли у владі
25.06.2023 11:00
Думал,он умнее.
25.06.2023 13:43
Не очевидна, Віслюк, не очевидна! Пограли Віслюком під@ри, як і до вторгнення.
25.06.2023 16:27
"Всі наші командувачі..."
У нас виявляється декілька армій
25.06.2023 17:01
Схоже, Зеленський, що вашу камарілью вчергове, даруйте, наїбали...
25.06.2023 17:28
 
 