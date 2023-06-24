Слабкість Росії очевидна. Всі наші командувачі та воїни знають, що робити, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував повстання "вагнерівців" в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни - та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч - щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це - одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", - зазначив Зеленський.
"Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Зберігаємо нашу міцність, єдність та силу. Всі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити. Слава Україні!", - додав глава держави.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
давай клюнути і двигнути на Білорашку і Брянську республіку = рашка перереже логістику і буде боляче
И поэтому я дал приказ разминировать Чонгар. Посмотрите, как я их в ловушку загнал. А жизни сотни тысяч гоев и разрушение городов и всего остального в Украине для меня не важны.
де це Ви «пропадали»?
Без Вашого «перекладу» 😁було іноді сумно…..
Ще раз дякую
Так кто же здесь победил в этом примере? Тот кто укусил жертву или жертва, позволившая себя укусить?
А загрозу нестиме завжди, на багато поколінь.
Зеля, а че Байден тебе...... бритву не подарил? И Ердаку за компанию?
Зеля, а че там Патрушев тебе в Омане говорил, а для подтверждения сбил самолет твоего кстати кореша - Бени?
Бутусов то все записывал и описывает то.
мона съехать типо дурачок и лечиться.... но блин, столько раз накласть и наложить на Конституцию,.... то значит поциент не Безуглый? Или как?
Трамп придет - зелень разженет ну, ради прикола, ибо такой ужас что делают эти - ах да, на месте Шольца, я бы сказал и был бы прав
Zeленський, татаров, резніков, смірнов, баканов, сухачов, гетьманцев, шаурма, верещук, абдрістович, , хламідія та ін.
Де тут ви бачите слабкість парашиї? Я тут бачу реальний успіх: вся вертикаль влади в Україні під рашистстким контролем навіть після 15 місяців війни.
Kavkaz Center
@newkc14
https://twitter.com/newkc14/status/1672544225240514561 12:56 PM · Jun 24, 2023
Тільки ,,шапками,, стали більше 20 млн людських життів
З них 8 млн українців
Невже історія нічому не вчить
Живучіі воюючі 8 років з таким сусідом не створили армії
Для Украины теперь открывается окно возможностей достичь успеха и освободить оккупированные Россией территории быстрее, чем надеялись в Киеве. Однако ожидать молниеносного краха путинской власти и окончания боевых действий не стоит. В России есть критическая масса тех, кто хочет продолжения войны. Их больше, чем тех, кто требовал войны до победного конца 100 лет назад. А тех, кто против войны, пока ничтожно мало, их голос слаб. Даже если Путин перестанет быть президентом, Россия в той или иной форме, скорее всего, будет продолжать войну по инерции - до полного поражения.
Пригожин включил заднюю передачу и кинул своих зэков. теперь бунтарей будут отлавливать и "мочить в сортирах".
но ещё возможно найдется среди них какой-то другой решительный полевой командир, который возглавит этих вооруженных отморозков.
У нас виявляється декілька армій