Чернівецька райрада просить Зеленського та Міноборони припинити зловживання командира 92 обТрО Марича. ДОКУМЕНТ

Чернівецька районна рада ухвалила звернення до президента та Міноборони щодо зловживань командира 92 обТрО підполковника Олександра Марича.

"За" проголосували 31 депутат райради, повідомляє Цензор.НЕТ.

У тексті звернення, яке є в розпорядженні нашої редакції, стверджується, що керівництво 92-го обТрО 107-ї ОБрТрО РУ "ЗАХІД" "систематично порушує Бойовий Статут, КУпАП, КК України, закони держави, людяності, честі і совісті".

Підполковник Марич, як твердять автори звернення, перебуває у позастатутних відносинах з помічницею з правової роботи лейтенантом Кудельчук. Разом вони ігнорують рапорти військовослужбовців щодо відпусток та медичних обстежень, підробляють документи, списують продукти. На військовослужбовців, які сумніваються в законності їхніх дій, чинять тиск. Тих, хто не піддається - переводять з порушенням процедури в інші військові частини. Так, вже усунуті від займаних посад або переведені в інші військові формування основні офіцери управління батальйоном. Змінено 90% штабу та всі ротні.

"Підполковник Марич О.В. та лейтенант Курдельчук М.І. нагнітають ситуацію та вибудовують свою абсолютну владу. ... Комбат принижує людей, може спокійно обізвати солдата "дятлом", до офіцерів: "ви сексуальні меншини", - йдеться в документі.

Автори звернення твердять, що бойового медика Ларису Збурлюк з контузією не пустили лікуватися, М. Сандуляка нелюдським поводженням довели до смерті, О. Ботушанському невчасно надали медичну допомогу, і в нього неправильно зрослася кістка після перелому. На лікування відпустили, лише коли рука посиніла.

Депутат Чернівецької райради Петро Панчук, який раніше теж служив під керівництвом Марича, каже, що у 92 батальйоні кілька десятків людей "покалічені" через дії підполковника.

"Дається вказівка командиру взводу, щоб не лікувати. Хоча в Бурлуку знаходиться лікарня за 700 метрів, але інколи мене хотіли везти в лікарню за 30 кілометрів. Скажу вам більше: перебуваючи в зоні бойових дій з початку вересня до середини лютого, власне, у нас не було бойового медика, хоча ми були взвод МТЗ і частина логістики", - розповів він.

На дії Марича військовослужбовець Дролюк скаржився на гарячу лінію Міністерства оборони. Але там його звернення відправили до полковника Андрія Цісака, який є двоюрідним братом Марича, що є конфліктом інтересів. Тепер Дролюк написав звернення до НАЗК з проханням провести перевірку.

твій зєлька - таке саме лайно, як і той марич.із-за таких дегенератів стільки тисяч високовмотивованих військовослужбовців втратили.
Задовбали ці утирки зі своїми похідними шльондрами.
Проводится строгая беспристрастная проверка. Если выходит, что кто-то прикрываясь ВСУ решил сколотить свою банду, то кара должна быть суровейшая. Сейчас как никогда нужно быть единым кулаком. Московию штормит, расслабляться нельзя.
24.06.2023 13:26 Відповісти
Для цього потрібно для початку викинути на смітник совковий статут збройних сил і взяти за основу натовський, до прикладу у США.

А ще краще, військові повинні самостійно обирати собі командування, - кого вони найбільше поважають, кому найбільше довіряють, як це було у Запорізькій Січі, де кожен козак був гордим вільним воїном, не роздавленим безправним рабом, а не отримувати всякий напів кримінальний непотріб, спущений рашистами із зрадницької корумпованої опи і т.п.
Лише за таких умов служба своєму народу в ЗСУ буде почесним покликанням, українська армія стане справді професійною і найбільш ефективною для оборони своєї Батьківщини від московіцького агресора.
Мажори Чернівецьки коли йшли до тереторіаіньої оборони думали, що будуть сидіти дома, а їх відправили на Бахмут. Згуртувались і льють бруд на командирів, які пройшли всю війну з 2014 року.
Чоловік у відпустці був, як і все його відділення. Про проблеми з їжею - ніколи не розповідав. Навпаки казав нічого не слати - бо все є. Зараз хлопці на дуже важкому напрямку, може тому і не пускають… Може то депутати живуть собі в рожевих окулярах і вважають що дешевий піар їх приведе знову до влади?
Важко самій, дуже бракує чоловіка вдома. Скажіть, є якась надія на закон про 18 місяців? Не можуть ж одні і ті самі хлопці воювати весь час, коли кучу здорових мужиків гуляє по Чернівцях і їх ніхто не чіпає.
Служив з Маричем в 2014 - нормальний офіцер. Слабо вірю, що хтось ним буде керувати. Більше схоже, що хтось вирішив підсидіти комбата і зараз придумує як це зробити. Краще би відписалися люди, що зараз там служать, бо бачу лише повідомлення тих хто перевівся, або звільнився.
Ну да, у всіх інших військових частинах звільняють за власним бажанням і при першому пчиху дають місяць на реабілітацію. Навіщо розводити смуту і грати на руку ворогу? Є тяготи армійської служби, є гостра нехватка людей. Кожен може робити те, він може. Якщо є порушення закону - чому немає позовів, а лише звернення депутатів. А враховуючи кількість контролюючих органів, то якщо би все це було правдою - то це був не не один всплеск, а постійно батальйон був би в новинах. Тому рекомендую дуже скептично відноситись до написаного.
