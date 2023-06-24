Чернівецька райрада просить Зеленського та Міноборони припинити зловживання командира 92 обТрО Марича. ДОКУМЕНТ

Чернівецька районна рада ухвалила звернення до президента та Міноборони щодо зловживань командира 92 обТрО підполковника Олександра Марича.

"За" проголосували 31 депутат райради, повідомляє Цензор.НЕТ.

У тексті звернення, яке є в розпорядженні нашої редакції, стверджується, що керівництво 92-го обТрО 107-ї ОБрТрО РУ "ЗАХІД" "систематично порушує Бойовий Статут, КУпАП, КК України, закони держави, людяності, честі і совісті".

Читайте: Справу офіцера Нацгвардії, який побив строковика в Івано-Франківську, передали до суду

Підполковник Марич, як твердять автори звернення, перебуває у позастатутних відносинах з помічницею з правової роботи лейтенантом Кудельчук. Разом вони ігнорують рапорти військовослужбовців щодо відпусток та медичних обстежень, підробляють документи, списують продукти. На військовослужбовців, які сумніваються в законності їхніх дій, чинять тиск. Тих, хто не піддається - переводять з порушенням процедури в інші військові частини. Так, вже усунуті від займаних посад або переведені в інші військові формування основні офіцери управління батальйоном. Змінено 90% штабу та всі ротні.

"Підполковник Марич О.В. та лейтенант Курдельчук М.І. нагнітають ситуацію та вибудовують свою абсолютну владу. ... Комбат принижує людей, може спокійно обізвати солдата "дятлом", до офіцерів: "ви сексуальні меншини", - йдеться в документі.

Автори звернення твердять, що бойового медика Ларису Збурлюк з контузією не пустили лікуватися, М. Сандуляка нелюдським поводженням довели до смерті, О. Ботушанському невчасно надали медичну допомогу, і в нього неправильно зрослася кістка після перелому. На лікування відпустили, лише коли рука посиніла.

Також читайте: Офіцера Вітусевича, який ногами побив строковика в казармі, відправили під домашній арешт

Депутат Чернівецької райради Петро Панчук, який раніше теж служив під керівництвом Марича, каже, що у 92 батальйоні кілька десятків людей "покалічені" через дії підполковника.

"Дається вказівка командиру взводу, щоб не лікувати. Хоча в Бурлуку знаходиться лікарня за 700 метрів, але інколи мене хотіли везти в лікарню за 30 кілометрів. Скажу вам більше: перебуваючи в зоні бойових дій з початку вересня до середини лютого, власне, у нас не було бойового медика, хоча ми були взвод МТЗ і частина логістики", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець заявив про побиття і цькування через відмову зливати бензин з військової техніки

На дії Марича військовослужбовець Дролюк скаржився на гарячу лінію Міністерства оборони. Але там його звернення відправили до полковника Андрія Цісака, який є двоюрідним братом Марича, що є конфліктом інтересів. Тепер Дролюк написав звернення до НАЗК з проханням провести перевірку.

















