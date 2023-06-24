ЄС та НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у Росії, - ЗМІ

Західні союзники у вихідні не планують проводити термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами РФ.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ - як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", - йдеться в повідомленні.

Джозвяк додав, що речник ЄС також прокоментував ситуацію в Росії.

"Євросоюз "пильно стежить за ситуацією", тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами. Те, що ми спостерігаємо - це внутрішньоросійські питання", - зазначив посадовець ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відпустка в Криму наближається, - голова МЗС Чехії Ліпавський про повстання Пригожина