ЄС та НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у Росії, - ЗМІ
Західні союзники у вихідні не планують проводити термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами РФ.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ - як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", - йдеться в повідомленні.
Джозвяк додав, що речник ЄС також прокоментував ситуацію в Росії.
"Євросоюз "пильно стежить за ситуацією", тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами. Те, що ми спостерігаємо - це внутрішньоросійські питання", - зазначив посадовець ЄС.
2022: російська армія - друга в Україні.
2023: російська армія - друга в Росії
Гоблина покусали боевые комары.