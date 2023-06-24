УКР
ЄС та НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у Росії, - ЗМІ

Західні союзники у вихідні не планують проводити термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами РФ.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ - як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше", - йдеться в повідомленні.

Джозвяк додав, що речник ЄС також прокоментував ситуацію в Росії.

"Євросоюз "пильно стежить за ситуацією", тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами. Те, що ми спостерігаємо - це внутрішньоросійські питання", - зазначив посадовець ЄС.

+7
glavnoe v tiharja podlivati maslo v ogonj
24.06.2023 13:47 Відповісти
+6
2021: російська армія - друга у світі.
2022: російська армія - друга в Україні.
2023: російська армія - друга в Росії
24.06.2023 13:49 Відповісти
+1
24.06.2023 13:47 Відповісти
glavnoe v tiharja podlivati maslo v ogonj
24.06.2023 13:47 Відповісти
24.06.2023 13:47 Відповісти
24.06.2023 13:49 Відповісти
Вагнер - перше в світі ПВК з ядерною зброєю. (В Ростові є комплекс ЯРС) Такоі куйні навіть в колл оф дюті не було.
24.06.2023 13:49 Відповісти
А толку. Вони його запустити не зможуть.
24.06.2023 13:54 Відповісти
Озабоченные проснулись и озаботились. Дай угадаю, ни одна разведка НАТО не смогла такого предсказать.
24.06.2023 13:49 Відповісти
2021: російська армія - друга у світі.
2022: російська армія - друга в Україні.
2023: російська армія - друга в Росії
24.06.2023 13:49 Відповісти
А дарма.Потрібно бути готовими вислати SAS на пункти зберірання ядерної зброї....
24.06.2023 13:49 Відповісти
Шахтьори і трактористи воюють з хунтою. Це внутрішній конфлікт, розбирайтесь самі.
24.06.2023 13:50 Відповісти
На 2 день громадянської війни на скотопомийці в світі виник дифіцит попкорну.
24.06.2023 13:51 Відповісти
Через таку дрібницю ще збиратись! На параші все, як завжди.
24.06.2023 13:52 Відповісти
Бгггг. Никакой обеспокоинности))
Гоблина покусали боевые комары.
24.06.2023 13:54 Відповісти
Вичікують хто переможе. Нашим політикам вже зараз потрібно казати, що їх не буде влаштовувати проста видача Пітуна і його поплічників в Гаагу. А то почнуть нити любителі російської загадкової душі і народу: "це війна Путіна, тепер його немає чи він заарештований, давайте дружити з Росією як раніше".
24.06.2023 14:01 Відповісти
вооот,нет никаких "эвакуируем посольства прям щас", почему-то. или там "мы предупреждаем" или там "озабоченность", или "все стороны конфликта к мирным переговорам" и подобное.
24.06.2023 14:12 Відповісти
Навіщо ЄС та НАТО псувати вихідні і проводити термінові зустрічі, коли русня вбиває один одного?
24.06.2023 14:28 Відповісти
Звісно, бо розуміють шо це клоунада
25.06.2023 00:57 Відповісти
 
 