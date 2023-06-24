УКР
Пригожин брехав про "снарядний голод". Він 2 місяці накопичував боєприпаси, - російські правозахисники

пригожин

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який зараз влаштував у Росії збройне постання, два місяці накопичував боєприпаси і при цьому брехав про нібито "снарядний голод".

Про це повідомляють російські правозахисники з організації Gulagu.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь квітень і травень Пригожин брехав про нібито "снарядний голод", 1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних "Джавелінів". Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Момент авіаудару по колоні ПВК "Вагнер" на трасі М-4. ВКС РФ влучили у цивільну фуру. ВIДЕО

Правозахисники також зазначили, що захопленням Ростова командує Олександр (Ратибор) Кузнєцов (1 ШО), обороною північно-східної частини командир 7 ШО Федір (Барин) Лещук (прописаний у Калузькій області).

боєприпаси (2339) росія (67301) ПВК Вагнер (1546) Пригожин Євген (522)
+25
Нагадайте росіянам, що вони ризикують надовго опинитись за гратами!

24.06.2023 14:12
+23
Хороша вистава тільки до обіду -5 одиниць авіації та нафтобаза, хай трива якомога довше.
24.06.2023 14:17
+21
Сподіваюсь він використає ці ********** по кацапам!
24.06.2023 14:11
Сподіваюсь він використає ці ********** по кацапам!
24.06.2023 14:11
Це все вистава для лохів.
24.06.2023 14:12
тобто для тебе, клоун місцевий?
24.06.2023 14:13
Хороша вистава тільки до обіду -5 одиниць авіації та нафтобаза, хай трива якомога довше.
24.06.2023 14:17
Поки пригожин не закликає вбити або арештувати путіна, це все вистава.
24.06.2023 14:47
тобі приємно, коли оточуючі постійно вказують та твій низький інтелектуальний рівень?
24.06.2023 14:59
Знову взявся за старі штучки? Як поживає генералісімус Онтоле Гріцацуєв?
24.06.2023 16:16
Це вже не вистава.
24.06.2023 14:46
Ну це ще не війна
24.06.2023 14:48
а по кому ще)
растов, варонеж, ждьот мацква)
24.06.2023 14:12
Нехай розважаються!
24.06.2023 14:16
Правозахистники?! У кацапії?!

Смішно, як

Як бачимо, вони захищають владу ху&ла та виступають проти пригожина.
24.06.2023 14:42
звісно, він не ідіот спонтанно такі рухи робити
24.06.2023 14:11
Нагадайте росіянам, що вони ризикують надовго опинитись за гратами!

24.06.2023 14:12
Пригожин - мразота, але не лох. Думаю, що у кацапських владних колах в нього теж союзники є.
24.06.2023 14:12
100% цю схему хтось придумав і дозволив
24.06.2023 14:50
Скоріш за все так. ***** усіх вже дістав. Навіть своїх.
24.06.2023 14:54
24.06.2023 14:12
Це хто?
24.06.2023 14:17
"Вот подлец!...да это же НоЖ в СпИнУ!"
24.06.2023 14:13
або Снаряд в жопу
24.06.2023 15:13
це краще за ножа в спину
24.06.2023 16:08
ГУР МО України пише:

‼️ москва готується до облоги - введено режим контртерористичної операції

☑️ Після демаршу пригожина і початку руху пвк «вагнер» в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

👉 В зв'язку з цим силовики отримали дозвіл на:
- Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки
- Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень
- Силовий доступ в приватні та службові приміщення
- Використання автомобільного транспорту громадян та організацій
- Відключення всіх видів зв'язку
- «Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об'єктів»

❗️ Наразі москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

✔️ Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.

❗️ Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «дон» (москва - вороніж - ростов-на-дону - краснодар - новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з'їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.

✔️ В москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.
24.06.2023 14:14
та яка там облога....там треба готовитись до пронікновєнія
24.06.2023 14:28
Пишуть, що в москві вже окопи риють!
24.06.2023 14:30
у знаменитих салдатіков, соплі та болта, з весілля каністри та мотороллера, щас був би шанс втілити мрію, стати у пригожина "хєнєралами" ))
24.06.2023 14:14
а чим саме "знамениті"?
під Зор там шото Амейном то як зайці весело дохли за пісок і радную Сірію.
а, це гівно під Ржевом, діди, були знамениті, німецьких солдатів масово відправляли на лікування, бо воно лізе і лізе, а ти мочиш і мочиш, складно чо. я би тільки з задоволенням мочив падлу совкову.
правда то літо було і сморід був би шо п..здєц
24.06.2023 14:25
только в такой помойке как кацапстан, осечкины могут считаться правозащитниками.
24.06.2023 14:15
Ти знущаєшся?
24.06.2023 14:20
Ну по джавелінам у мене є сумніви. А по савєцькому-хз. Хоча, якби там були офігєнні склади, ЗСУ їх уже б утилізувало.
24.06.2023 14:17
Молодець Пригожин!Єдина людина яка не побоялася режиму Путлера.Ну а той напівдохлий карлик мабудь не встає з унітаза
24.06.2023 14:18
срутьлера.
че ты кривляешься то?
мрутьлера - подсказывать, или - сратьлера, говно
24.06.2023 14:21
Подейкують, що він вже здриснув на Валдай... не виключено, що своєю реактивною тягою!
24.06.2023 14:31
і аленевод тоже маладец
24.06.2023 15:30
70000 овце..бов можуть тільки в Тік-Ток всіх перемогти. Вагнеровці, як це не прикро пройшли школу жорстоких боїв і Кадиров для них ПЕТУХ ЧЕЧЕНСЬКИЙ.
24.06.2023 14:27
ну ок. просто тут ролик шо сидять як на шашлику... мля, ну ти в це повірив?
та годі. ну реально, дивись так - все шо робить рашка = "п*здьош", а вже потім хай рашка доводить чому саме мовляв тіпа можливо це правда, та й то гон.
То саме як і совок, та ж рашка - стільки танків як у всьому світі разом = "михатєліміра". Ага мля, стільки десантних корпусів = "а вдруг на нас би напалє, надідов"
так шо реально кадировці то можуть мочитись з зеками, питання тільки - хто як та про що домовився там? Буданов скаже певно, комусь там у телебидлофоні
24.06.2023 14:38
рабсэйські прАвозахисники,),,вам ще про 30 Patriot,та 50 HIMARS,забули сказати,,),,
24.06.2023 14:28
Пригожин брехав про "снарядний голод". Він 2 місяці накопичував **********, - російські правозахисники

Брехав...
Рузьге кривозахисники, "сніжинки" ви *******! Чи чули коли-небудь про "ваєнную хітрасть"?
24.06.2023 14:23
Багато трофейних Джавелінів? Серйозно?
24.06.2023 14:24
да, отработанных) без ракет)
24.06.2023 15:04
Що там син Пєскова, який воював у Вагнері..?
24.06.2023 14:31
Не син вiн йому бiльше....
24.06.2023 14:46
І в Ростові , в найближчому воєнторзі озброїлися ))
24.06.2023 14:35
в расєюшке є правозахисники? останньою була Новодворська.
24.06.2023 14:38
Правозахисник захищає ху&ла .

Ось і вся його робота .

Нема ніякої опозиції у параші. Всіх знищив кат.
24.06.2023 14:46
Какие это провозащитники - это ФСБешные СУКИ, шавки *****.
24.06.2023 15:00
>>>Пригожин, два месяца накапливал боеприпасы и при этом врал о якобы "снарядном голоде".
Об этом сообщают российские правозащитники по организации https://t.me/NetGulagu/5241?fbclid=IwAR0o0I_j0BC4QYwnjHngZE3Av4irT93pNAKI7XbO8dqq6IAvymru2OThzb0 Gulagu.net>>
Ja bi zadalsja voprosom, na kovo rabotajut etji zasrannije 'правозащитники'! Mnje kazhetsja, chto na LiljiPljutina!
24.06.2023 15:48
З однієї сторони, зрозуміло, що в момент, коли Прігожін починав останній конфлікт з МО, то мусив мати запас *********** та оснащення принаймні на кілька тижнів. З іншої, я б не перебільшував значення тих запасів після того, як він зайняв логістичний хаб Ростов з околицями ( і схоже займає Кубань). Він захопив незрвіняно більше, ніж міг назбирати.
24.06.2023 15:50
Логічно! 👍
24.06.2023 16:56
Цензор жжот.
Рузьке хто?
24.06.2023 15:54
а ти шо не знаєш ? ПІДАРАСИ
24.06.2023 16:13
Я то знаю. Питання було цензору.
24.06.2023 23:47
Правозащитники ************.
24.06.2023 16:21
Вірно! В сраку ***** цих "правозахисників"
24.06.2023 16:55
 
 