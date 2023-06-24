Пригожин брехав про "снарядний голод". Він 2 місяці накопичував боєприпаси, - російські правозахисники

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який зараз влаштував у Росії збройне постання, два місяці накопичував боєприпаси і при цьому брехав про нібито "снарядний голод".

Про це повідомляють російські правозахисники з організації Gulagu.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь квітень і травень Пригожин брехав про нібито "снарядний голод", 1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних "Джавелінів". Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники також зазначили, що захопленням Ростова командує Олександр (Ратибор) Кузнєцов (1 ШО), обороною північно-східної частини командир 7 ШО Федір (Барин) Лещук (прописаний у Калузькій області).