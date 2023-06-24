Пригожин брехав про "снарядний голод". Він 2 місяці накопичував боєприпаси, - російські правозахисники
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який зараз влаштував у Росії збройне постання, два місяці накопичував боєприпаси і при цьому брехав про нібито "снарядний голод".
Про це повідомляють російські правозахисники з організації Gulagu.net, інформує Цензор.НЕТ.
"Весь квітень і травень Пригожин брехав про нібито "снарядний голод", 1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних "Джавелінів". Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці", - йдеться у повідомленні.
Правозахисники також зазначили, що захопленням Ростова командує Олександр (Ратибор) Кузнєцов (1 ШО), обороною північно-східної частини командир 7 ШО Федір (Барин) Лещук (прописаний у Калузькій області).
растов, варонеж, ждьот мацква)
Смішно, як
Як бачимо, вони захищають владу ху&ла та виступають проти пригожина.
‼️ москва готується до облоги - введено режим контртерористичної операції
☑️ Після демаршу пригожина і початку руху пвк «вагнер» в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО).
👉 В зв'язку з цим силовики отримали дозвіл на:
- Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки
- Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень
- Силовий доступ в приватні та службові приміщення
- Використання автомобільного транспорту громадян та організацій
- Відключення всіх видів зв'язку
- «Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об'єктів»
❗️ Наразі москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.
✔️ Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.
❗️ Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «дон» (москва - вороніж - ростов-на-дону - краснодар - новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з'їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.
✔️ В москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.
під Зор там шото Амейном то як зайці весело дохли за пісок і радную Сірію.
а, це гівно під Ржевом, діди, були знамениті, німецьких солдатів масово відправляли на лікування, бо воно лізе і лізе, а ти мочиш і мочиш, складно чо. я би тільки з задоволенням мочив падлу совкову.
правда то літо було і сморід був би шо п..здєц
че ты кривляешься то?
мрутьлера - подсказывать, или - сратьлера, говно
та годі. ну реально, дивись так - все шо робить рашка = "п*здьош", а вже потім хай рашка доводить чому саме мовляв тіпа можливо це правда, та й то гон.
То саме як і совок, та ж рашка - стільки танків як у всьому світі разом = "михатєліміра". Ага мля, стільки десантних корпусів = "а вдруг на нас би напалє, надідов"
так шо реально кадировці то можуть мочитись з зеками, питання тільки - хто як та про що домовився там? Буданов скаже певно, комусь там у телебидлофоні
Брехав...
Рузьге кривозахисники, "сніжинки" ви *******! Чи чули коли-небудь про "ваєнную хітрасть"?
Ось і вся його робота .
Нема ніякої опозиції у параші. Всіх знищив кат.
Об этом сообщают российские правозащитники по организации https://t.me/NetGulagu/5241?fbclid=IwAR0o0I_j0BC4QYwnjHngZE3Av4irT93pNAKI7XbO8dqq6IAvymru2OThzb0 Gulagu.net>>
Ja bi zadalsja voprosom, na kovo rabotajut etji zasrannije 'правозащитники'! Mnje kazhetsja, chto na LiljiPljutina!
Рузьке хто?