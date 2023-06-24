У Силах оборони підтвердили, що ЗСУ заволоділи кількома позиціями під Красногорівкою, які РФ утримувала з 2014 року

На Таврійському напрямку за добу Сили оборони знищили 104 окупантів, 202 завдали поранень, двох узяли в полон.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Таврійському напрямку наші війська та ударні підрозділи продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках. Є просування вперед, закріплюємось, розміновуємо, успіхи відчутні, утім про результати розповідати ще не будемо. Відповідно характер дій російських окупаційних військ тут не змінився, вони сконцентровані на тому, щоб не допустити наше подальше просування. За минулу добу втрати ворога в особовому складі істотні: безповоротні - 104, санітарні - 202, полон - двоє осіб. 34 одиниці озброєння та військової техніки знищено", - повідомив речник.

За його інформацією, підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1230 вогневих завдань.

Ворог намагався безуспішно провести наступальні операції в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримав відсіч.

Водночас із ворожої артилерії були обстріляні населені пункти Красногорівка, Мар'їнка та Георгіївка. Також окупанти провели невдалий наступ у бік н.п. Вугледара та Золотої Ниви.

Під Красногорівкою штурмові підрозділи Сил оборони внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом з 2014 року.

Щодо Запорізького напрямку речник повідомив, що ворог концентрується на обороні, зосереджуючи основні зусилля на запобіганні наступу Сил оборони. Російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції поблизу Макарівки, завдали авіаударів по н.п. Новоданилівці, Оріхову, Степногірську.

Водночас Шершень зазначив, що перекидання ворога з Херсонщини на Запоріжжя вже не спостерігається.

"Усе що міг ворог вже перемістив з лівобережної Херсонщини, зробивши деяке підсилення своїх позицій, застосувавши ротацію. Зараз активного переміщення з районів підтоплення ми не спостерігаємо", - повідомив речник.