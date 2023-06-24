Росіяни стягують до Москви військову техніку з резерву та прикордонних регіонів, - розвідка

Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. Місто готується до облоги, обмежує свободи та збирає військову техніку.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що у зв’язку із запровадженням в Москві та ряді російських регіонів режиму контртерористичної операції силовики отримали право на:

Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки.

Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень.

Силовий доступ в приватні та службові приміщення.

Використання автомобільного транспорту громадян та організацій.

Відключення всіх видів зв’язку.

"Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

Читайте: Міноборони про події в РФ: Нежиттєздатна система запустила програму самознищення

"Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині", - йдеться у повідомленні.

Також в розвідці розповіли, що практично зупинено рух транспорту трасою М4 "Дон" (Москва - Воронеж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новоросійськ).

Дивіться: Військова колона рухається у напрямку Краснодару. ВIДЕО

"В Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах", - зауважили в ГУР.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.