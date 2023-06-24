Росіяни стягують до Москви військову техніку з резерву та прикордонних регіонів, - розвідка
Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. Місто готується до облоги, обмежує свободи та збирає військову техніку.
Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що у зв’язку із запровадженням в Москві та ряді російських регіонів режиму контртерористичної операції силовики отримали право на:
-
Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки.
-
Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень.
-
Силовий доступ в приватні та службові приміщення.
-
Використання автомобільного транспорту громадян та організацій.
-
Відключення всіх видів зв’язку.
-
"Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".
"Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині", - йдеться у повідомленні.
Також в розвідці розповіли, що практично зупинено рух транспорту трасою М4 "Дон" (Москва - Воронеж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новоросійськ).
"В Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах", - зауважили в ГУР.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може брати штурмом, або там облогою, бо просто оце "князь взяв" це тупо оця .... срань коротше сравянська.
ненавиджу сравян.
реально, як цивілізація, наші, на жаль, предки, - гівно.
в Римі тисячу років були кам.яні стіни, а ці тварини - земляні і там шото гілками укріпляли?
гівно.
реально, ненавиджу
НЕЗАБАРОМ Янек з Азіровим попроситься до України у в'язницю ,подалі від кровавого і безпощадного бунту. НЕ ПУЩАТЬ
А вдрух ната нападєт?!
сидить відгодована дурепа в футболці з тризубом і "оскорбл*є "суддю"". ахх, ну, а потім - ледве протиснулась в літак, то це теж шо ти там сказав, "постанова"?
ну и так, погорячатся, Навального усадят на ...... а вот тут есть выбор между чем то стеклянным, или чем то деревянным
хотя, Яхве еще тот шутник, вон как было дело обосрал товарища Дария номер три против Властелина мира Александра Великого, о , какой же крутой Царь был, Кланяйтесь!!!111
ой, шо? ну да, Пригожинский митинг - говно, давай другой. гой.гой.
ваш Сократ.
а, дэтсад