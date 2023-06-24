УКР
Повстання Пригожина в РФ
11 202 73

Росіяни стягують до Москви військову техніку з резерву та прикордонних регіонів, - розвідка

россия,москва,кремль

Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. Місто готується до облоги, обмежує свободи та збирає військову техніку.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що у зв’язку із запровадженням в Москві та ряді російських регіонів режиму контртерористичної операції силовики отримали право на:

  • Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки.

  • Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень.

  • Силовий доступ в приватні та службові приміщення.

  • Використання автомобільного транспорту громадян та організацій.

  • Відключення всіх видів зв’язку.

  • "Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

Читайте: Міноборони про події в РФ: Нежиттєздатна система запустила програму самознищення

"Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині", - йдеться у повідомленні.

Також в розвідці розповіли, що практично зупинено рух транспорту трасою М4 "Дон" (Москва - Воронеж - Ростов-на-дону - Краснодар - Новоросійськ).

Дивіться: Військова колона рухається у напрямку Краснодару. ВIДЕО

"В Москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах", - зауважили в ГУР.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Президент Росії Володимир Путін у відеозверненні назвав повстанців зрадниками та пообіцяв покарати їх. Пригожин заявив у відповідь, що президент РФ помилився і що його найманці не збираються здаватися.

Автор: 

москва (1273) розвідка (3916) росія (67301)
Топ коментарі
+22
В Ростові мене цікавить тильки одна людина. Ну як людина....овощ
24.06.2023 14:40 Відповісти
+20
Ой як красиво пригоріло кацапам.Сьогодні у нас Велике Свято!Хочеться щоб ей "карнавал" тривав чим довше
24.06.2023 14:37 Відповісти
+16
Коли прігоженци підійдуть до маскви,Україна мала вдарити безпілотниками.Думаю ніхто не розбиратиметься хто ,куди і чим.
24.06.2023 14:38 Відповісти
А що, приватні літаки вже в черзі на зльотной полосі у мацкві ? Влада вивозить награбоване ?
24.06.2023 14:36 Відповісти
В Ростові мене цікавить тильки одна людина. Ну як людина....овощ
24.06.2023 14:40 Відповісти
та овоча задушили, чєл вище правильно написав - якщо вилітають, то так, можем колись повірити блаблабла шо там тіпа ну, дав би Аллах, котрого нема.
24.06.2023 14:47 Відповісти
Саме час брати Придністров'я та Білорусь
24.06.2023 14:50 Відповісти
так, у Буткевича був Левін і сказав шо можливо.. до речі, тупе слово "брати". в смислі про місто.
ненавиджу сравян.
реально, як цивілізація, наші, на жаль, предки, - гівно.
в Римі тисячу років були кам.яні стіни, а ці тварини - земляні і там шото гілками укріпляли?
гівно.
реально, ненавиджу
24.06.2023 15:02 Відповісти
Нах Украине эти ватники? Нам вооружение первоочередно нужно для освобождения собственных территорий.
24.06.2023 15:28 Відповісти
Його нам привезуть у котлі для приготування першої страви.
24.06.2023 14:48 Відповісти
Воно на Рубльовці.
24.06.2023 14:55 Відповісти
Овощовіч?
24.06.2023 16:01 Відповісти
Ну як овощ, як і всі зеки зустрічав зеків.
24.06.2023 17:19 Відповісти
Скоро будет грабь награбленное,как только вагнерята догребут до мацквы...
24.06.2023 15:07 Відповісти
Золотих унітазів на рубльовке багато.

НЕЗАБАРОМ Янек з Азіровим попроситься до України у в'язницю ,подалі від кровавого і безпощадного бунту. НЕ ПУЩАТЬ
24.06.2023 15:48 Відповісти
Більше обмежень, хароших і разних!
24.06.2023 14:37 Відповісти
Ой як красиво пригоріло кацапам.Сьогодні у нас Велике Свято!Хочеться щоб ей "карнавал" тривав чим довше
24.06.2023 14:37 Відповісти
В понедельник доллар 100 рублей не?
24.06.2023 15:08 Відповісти
Уже
24.06.2023 15:28 Відповісти
Коли прігоженци підійдуть до маскви,Україна мала вдарити безпілотниками.Думаю ніхто не розбиратиметься хто ,куди і чим.
24.06.2023 14:38 Відповісти
100500! Такої ж думки.
24.06.2023 14:44 Відповісти
Це дуже логічно,бо "прєкратіть стрєлять" буде зрадою інтересів України.
24.06.2023 14:50 Відповісти
Люто підтримую. І не тільки беспілотниками. А й задіяти наших сплячих диверсантів щоб коїли що завгодно. Від грабежів до руйнувань каналізації і трансформаторів. Щоб створювали хаос.
24.06.2023 14:55 Відповісти
Навіть,якщо в столиці є наші...диверсанти,вато вгтрк підірвати,або підпалити поїзд в метро.
24.06.2023 14:57 Відповісти
Та я тільки за. Двома руками. Я про це кажу с самого початку війни. Мене дивує чому немає диверсій на ворожій країні.
24.06.2023 15:02 Відповісти
..забув ще аеропорти вивести з ладу.
24.06.2023 15:01 Відповісти
Пригожин наверное не только танки купил в военторге, какая-нибудь фура в его колонне наверное и Ланцеты везет тоже
24.06.2023 15:06 Відповісти
Та ви шо?!
А вдрух ната нападєт?!

24.06.2023 14:38 Відповісти
Ох сумніваюсь що ці резерви мацкву втримають.
24.06.2023 14:39 Відповісти
Тоді мацкву треба спалити. Як двісті років тому.
24.06.2023 14:43 Відповісти
Эти "резервы" мастерски владеют только дубинками, бить бабок ногой в живот, и вчетвером затаскивать одну девочку в спецавтобус.
24.06.2023 15:35 Відповісти
24.06.2023 14:40 Відповісти
МММ, Беллисимо.
24.06.2023 14:41 Відповісти
От іронія долі. Як кажуть - шляхи Господні несповідимі. Ніколи не думав, що колись отримаю задоволення від того, що робить пригожин із своєю бандою, але схоже, що це саме той випадок.
24.06.2023 14:41 Відповісти
Іди вже *****, а. Постанова в нього.
24.06.2023 15:19 Відповісти
так ти походу і в "постанову" з Гадею віриш?
сидить відгодована дурепа в футболці з тризубом і "оскорбл*є "суддю"". ахх, ну, а потім - ледве протиснулась в літак, то це теж шо ти там сказав, "постанова"?
24.06.2023 15:50 Відповісти
Древняя арабская поговорка что посеешь то и пожнёшь ещё Салахаддин её цитировал...
24.06.2023 15:10 Відповісти
По моему это древняя библейская поговорка, в Послании к Галатам, Книге Осии, Притчах она упоминается.
24.06.2023 15:25 Відповісти
Да, самое древнее зафиксированное упоминание - в Ветхом Завете, Книга пророка Осии, гл. 8, ст. 7.
24.06.2023 15:42 Відповісти
давай, а на заборе еще не то напи ссано
24.06.2023 16:20 Відповісти
не верю, там походу эвакуация Пу к его другу Си.
ну и так, погорячатся, Навального усадят на ...... а вот тут есть выбор между чем то стеклянным, или чем то деревянным
хотя, Яхве еще тот шутник, вон как было дело обосрал товарища Дария номер три против Властелина мира Александра Великого, о , какой же крутой Царь был, Кланяйтесь!!!111
ой, шо? ну да, Пригожинский митинг - говно, давай другой. гой.гой.
ваш Сократ.
24.06.2023 14:44 Відповісти
ВсЬо, кінець епохи стабільності. Епохи *****. Починається нова історія. Історія Великого Зека.
24.06.2023 14:46 Відповісти
Зе-2
24.06.2023 15:12 Відповісти
щас онвамнєдімон з запою вийде, ударить в тсцарь-колокол і масквачі масово ринуться записуваться в апалчєніє! почнуться драки серед бажаючих записаться поза чергою. будуть требувать збільшить кількість мобільних пунктів запису. дирижаблі почнуть по вулицях тягать. чорні копарі, мосінки прям на вулицях видавать будуть. подольскіє курсанти на падмацковні рубєжі с пестнями і танцями весело помарширують царь-пушку перед собою товкаючи.,.... #дідизаписувались а на фоні всього цього, за мавзолєєм, вечно живой лєнін, тихцем, попід кремлядською стіною за йолками ховаючись, з саркофагом на горбу, крадеться в бік уралу, по дідовському компасу орієнтуясь, бо інтернет заглушили й за карти на смартфоні прийшлось забуть )))
24.06.2023 14:51 Відповісти
Китай! Агов! Там така халява на вас чекає.
24.06.2023 14:52 Відповісти
Там весь голозадий Сибір чекає, а вони на якомусь острові зациклились.
24.06.2023 15:46 Відповісти
Та й Курили зараз якісь бесхозні..
24.06.2023 15:47 Відповісти
заїпалися дохнути м'ясом.. хочуть шашликом
24.06.2023 14:54 Відповісти
Оголили всі кордони нєобятной!
24.06.2023 14:54 Відповісти
если пригожина не поддержат то ничего не получится, путлер будет держаться за кресло вопреки всему и вся, армия должна разделиться и расколоться
24.06.2023 15:01 Відповісти
Пригожин не краща заміна путлеру. Але є надія що піде бродіння і по інших регіонах мордору, і тоді оркам стане не до України.
24.06.2023 15:54 Відповісти
пльютлер це хто?
а, дэтсад
24.06.2023 16:14 Відповісти
Да пригожин это торговец смертями из-за денег (хотя начинает претендовать на большее) а путин - торговец смертями из-за власти, это люди которые по уши в крови. Но вот такая надежда если что-то случится с кремлем то может люди поймут для чего им нужна вообще эта война?.. а за то что уже сделали будут отвечать.
24.06.2023 17:13 Відповісти
І чим поганий варіант?
24.06.2023 16:24 Відповісти
Хочу побачити як ..вагнер..з москви зробе Бахмут!!!!
24.06.2023 15:01 Відповісти
Іногда я за мєнтов, іногда я за воров, іногда я за сипаю
24.06.2023 15:03 Відповісти
Орки і урки схлиснулися не на жарт. )))
24.06.2023 15:05 Відповісти
Сучья война гредёт
24.06.2023 15:13 Відповісти
Від Київ за три дня до не віддамо маскву за 24 години.
24.06.2023 15:05 Відповісти
Кадирівці вже під Ростовом, буде заруба
24.06.2023 15:07 Відповісти
Ставлю на те що кадирки обісруться
24.06.2023 16:25 Відповісти
кацапи можуть в себе сміливо мародерити
24.06.2023 15:08 Відповісти
Стягують -- хочуть дати останіи біи .
24.06.2023 15:08 Відповісти
На кадирівців треба козаків натравити -- шось кубанці нижче трави тихше води .
24.06.2023 15:12 Відповісти
Що те що те, потешные войска. Не более.
24.06.2023 15:20 Відповісти
Так ми ж кажем шо там потомки запорожців .
24.06.2023 15:24 Відповісти
Кубанское кизячество давно окацапилось.
24.06.2023 15:28 Відповісти
Що їм та техніка? Сама воювати буде, чи що? Ті сили, які кацапня збере для захисту маскви, не не мають фронтового досвіду. Надіюсь, кацапня там буде рубитись до останнього кацапа.
24.06.2023 15:20 Відповісти
Ну це якесь свято, уявіть вони стягують техніку з прикордонних земель, там насправді дефіцит техніки!!! Тобто наші дані по знищенню техніки монголоїда такі правдиві!!!!!
24.06.2023 15:22 Відповісти
Говне щоб з фронту стали забирати... Це буде добре для нас.
24.06.2023 15:32 Відповісти
ніфіга не буде, перемолотять мсяо і все
24.06.2023 15:48 Відповісти
Мы болеем за обе команды
24.06.2023 21:16 Відповісти
 
 