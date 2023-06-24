На окупованій Луганщині росіяни закрили на в’їзд та виїзд міста, розташовані на лінії зіткнення, - ОВА

Російські окупаційні війська закрили контрольно-пропускні пункти в окупованих містах на лінії розмежування.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі міста, які на лінії зіткнення, окупанти закрили на в’їзд. Не випускають і не впускають громадян. Тому люди як самі собі надають допомогу, так і добувають їжу, тому що вона завозиться дуже в обмеженій кількості. Я так розумію, на блокпостах її забирають, невідомо куди дівається", - йдеться в повідомленні.

Лисогор підкреслив, що на окупованій території області ситуація дуже важка загалом.

"Міста всі, які на лінії зіткнення, ворог закрив на в’їзд та виїзд, не допускає і не випускає громадян. Тому громадяни самі собі надають як допомогу, так і добувають продукти харчування, тому що завозиться все в дуже обмеженій кількості, і його, я так розумію, чи на блокпостах забирають, чи де воно дівається… Ситуація ускладнилася, і це закриття, яке вони здійснили, наших захоплених міст, дійсно, для людей великі складнощі створює", - заявив керівник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окуповану Кремінну прибуло понад 300 окупантів, - ОВА