На окупованій Луганщині росіяни закрили на в’їзд та виїзд міста, розташовані на лінії зіткнення, - ОВА
Російські окупаційні війська закрили контрольно-пропускні пункти в окупованих містах на лінії розмежування.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Всі міста, які на лінії зіткнення, окупанти закрили на в’їзд. Не випускають і не впускають громадян. Тому люди як самі собі надають допомогу, так і добувають їжу, тому що вона завозиться дуже в обмеженій кількості. Я так розумію, на блокпостах її забирають, невідомо куди дівається", - йдеться в повідомленні.
Лисогор підкреслив, що на окупованій території області ситуація дуже важка загалом.
"Міста всі, які на лінії зіткнення, ворог закрив на в’їзд та виїзд, не допускає і не випускає громадян. Тому громадяни самі собі надають як допомогу, так і добувають продукти харчування, тому що завозиться все в дуже обмеженій кількості, і його, я так розумію, чи на блокпостах забирають, чи де воно дівається… Ситуація ускладнилася, і це закриття, яке вони здійснили, наших захоплених міст, дійсно, для людей великі складнощі створює", - заявив керівник ОВА.
