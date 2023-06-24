3 443 2
Кремлівський режим пожинає те, що сіє, - президент Литви Науседа про події в РФ
Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував події в Росії, де найманці із "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
"Уважно стежимо за подіями. Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти неї", – написав литовський президент.
Він додав, що саміт НАТО у Вільнюсі дасть оцінку новим обставинам.
"Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Науседа.
