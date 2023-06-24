Кремлівський режим пожинає те, що сіє, - президент Литви Науседа про події в РФ

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував події в Росії, де найманці із "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента Литви.

"Уважно стежимо за подіями. Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти неї", – написав литовський президент.

Він додав, що саміт НАТО у Вільнюсі дасть оцінку новим обставинам.

"Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Науседа.

