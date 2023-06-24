УКР
Невідомо чим закінчиться бунт ПВК "Вагнер", але він відкриває перед Україною два сценарії дій, - польський генерал Скшипчак

скшипчак

Зараз Україна має умови для реалізації двох сценаріїв: або швидко здійснити глибокий удар у тил противника або запропонувати росіянам на фронті призупинення бойових дій, щоб вони могли безперешкодно вивести війська з України

Про це в коментарі Укрінформу заявив екскомандувач Сухопутних військ Польщі, колишній заступник міністра національної оборони, генерал Вальдемар Скшипчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідомо, чим закінчиться цей бунт, але чітко видно, що росіяни налякані, частина регулярних військ не хоче протидіяти ПВК "Вагнер", оскільки вони втомилися і від війни, і від міністра Шойгу", - зазначив польський генерал.

Він додав, що ситуація в Росії може розвиватися або за сценарієм "кривавої різанини, або зміни влади у Кремлі".

"І тоді той, хто замінить Путіна, скаже: "Досить цієї війни" - і виведе війська. Відтак Україна відновить контроль над своєю територією",- сказав Скшипчак.

На думку польського генерала, Київ нині має "прекрасну нагоду" повернути втрачені території. 

"Зараз Україна має умови для реалізації двох сценаріїв: або швидко здійснити глибокий удар у тил противника, зокрема на Луганському напрямку, розбивши частину російської армії й змушуючи решту її до відступу; або запропонувати росіянам на фронті призупинення бойових дій, щоб вони могли безперешкодно вивести війська з України", - вважає екскомандувач Сухопутних військ Польщі.

На його переконання, принаймні частина російських військ, яка не хоче воювати, це зробить.

"Але це потрібно робити швидко", - додав експерт.

На його думку, зараз настав слушний час, аби "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" також почали активно діяти на Бєлгородському і Курському напрямках.

Скшипчак зазначив, що хоча ситуація дуже динамічна і швидко змінюється, він схиляється до думки, що Путіну "залишилося недовго бути при владі". Він вважає, що ПВК "Вагнер" "добре підготовлена" і не зазнає опору військових на шляху до Москви. Крім того, російські війська навряд чи наважаться атакувати "вагнерівців" у великих містах, де багато цивільного населення.

На думку генерала, все може закінчитися переворотом у Кремлі й приходом до влади осіб, які захочуть оголосити перемир’я.

Водночас він не вважає, що ПВК "Вагнер" захоче повернутися воювати в Україну, де зазнав величезних втрат. На думку експерта, зараз головна мета ватажка військової компанії Євгена Пригожина вже не стільки "голови" міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, скільки повалення влади Путіна.

Залужному і ЗСУ видніше .
Так, дати зелений коридор росіянам і потім їх там розстріляти, як вони це робили в Іловайську.
Не думаю, що Зе піде на швидки дії.Наша перемога це швидки вибори і розбірки ; хто здав південь і хто шо вкрав? Воно йому треба? Його б влаштувала столітня війна.
Скшипчак - это ихний буданов?
а тем временем где-то под москвой

это переодетые соловьёв с симоньян?
Залужному і ЗСУ видніше .
Варіант-2 нереальний.
Для його затвердження має бути згода російського президента, міністра оборони та начгенштабу, а вони станом на сьогодні або ховаються або у прострації та своїх посадових обов'язків фізично виконувати не можуть.
Все идет к повторению осени 1917-го,тепеь главное что бы орки рванули домой защищать свои дома от зеков.
Так, дати зелений коридор росіянам і потім їх там розстріляти, як вони це робили в Іловайську.
А зеленський хоче продавати свої фільми і сріали в росію.
Це теж треба враховувати, бо входить у його національну стратегію.
буратінка і "національна стратегія"? Ви це серйозно?
Ніхто не буде діяти поки в ОП агентура ГРУ.🤷
Агентура ФСБ !
Зараз за отими щурами треба дуууже уважно пильнувати. Дехто з них, можливо, сподівається сприснути.
Не думаю, що Зе піде на швидки дії.Наша перемога це швидки вибори і розбірки ; хто здав південь і хто шо вкрав? Воно йому треба? Його б влаштувала столітня війна.
Ще треба в Оман змотатися..., спитати що робити
Наше гівнокомандуюче чухає сраку і чекає що скаже його нянька.
В няньки хазяїн поза зоною, сам в розпачі
Невже Украна після всього цього піде на другий сценарій … все можливо … вона не раз дивувала..
І перше і друге не вигідне зеленим, бо швидке закінчення війни-швидкий крах зеленій владі..
Тепер, шо, пiдписувати капiтуляцию з усима народними республіками колишньоi росii?
А чом бий й ні? Головне щоб платили репарації.
Таких під@расів,як москалі,треба добивати ще й на їх території,поки ЗСУ їх зможуть дістати.Віри їм нема і жалю до них також.Бо втрісеться все в москві,і нова війна.Думаєте вони добровільно віддадуть донбас та півострів?((
Ми ще з нашими "під@расами" не розібралися.
Вдумайтесь.
Президент та Верховний Главком України, своїми діями та бездіяльністю, практично завів рашистів на найбільшу в Європі АЕС і надав окупантам потужний важіль,
аби шантажувати світ ядерною катастрофою.
І хто в цьому випадку більший злочинець?
Висновок такий - зедермакам не вигідна швидка перемога нашоі країни
в цій війні над русофашистами 😠
Треба **@шити, а побіжуть чи ні то вже їх справа. Розумніші побіжуть так, що не наздоженеш 👍
Краще обєднати два цих сценарії :дати п-ди кацапам,а потім запропонувати піти на хер з України
треба говорити з герасімовим і шойгу щодо припинення військових дій в Україні і виходу з території України (включно з Кримом і Донбасом) військ рф.не втрачайте час.
може НАТО -США почало б переговори з герасімовим -шойгу?
Ні одна війна не виграється на своїй території. Конфлікти -так. Але в нас війна. Війна на знищення України московією. У тих хто її розпочав був який не який тормоз - гроші діти за кордоном...... у "вагнерівців" його не має. У Світу та України є дуже малий проміжок часу.. Кажуть історія не повторюється..... Все це дуже нагадує розвиток подій сто років назад. І птенчіки керенського... і більшовицький переворот.... і антанту... і похід більшовиків на Київ.....
Крім того, російські війська навряд чи наважаться атакувати "вагнерівців" у великих містах, де багато цивільного населення.

Та вони вони все цивільне населення разом з вагнером знищать, якщо буде наказ
Я впевнений що 90% ванек в окопах вже кумекають як під цей шумаок зїбатися з фронту і вже окреслюють подумки шляхи зйобу. ніхто за При не буде воювати так як за ПУ. Не меліть дурниць про те що Пре повернеться щоб воювати ще жосткіше. Ніхто не повернеться, бо їм буде не до цього, це раз. По друге. Треба буде фактично починати нову війну з новими ідеологічними установками, обробкою населення заново, новою мотивацією, новими темніками для пропагандонів і головне НОВИМ казус беллі. Що вони скажуть : підемо далі воювати з НАТО і денацифікувати як завіщав нам **** якого ми свєрглі ? Чи просто : підемо добивати хахлов? Ніхто не піде окрім жменьки упоротих. Інші скажуть " не для етава ми ревалюцію делалі шоб снова за какого то хера подихать" От побачите ніхто навіть з Вагнерів сюди не повернеться. Я навіть не кажу що вся історія свідчить , що кращої оказії щоб протсо зїбатися з фронту додому, просто немає окрім як революція чи заколот в країні що веде несправедливу війну. Якщо і повернуться то за кілька років, вже з новим ідеологічним підгрунтям.
Коли і якщо фронт посиплеться-то можна про щось казати,а зараз-зарано
Сценарій тільки один - ніяких переговорів, знищувати кацапню максимально і звільняти окуповані території. Ніякої передишки тварюкам. Вони заслужили на відплату. Навіщо нам "рятувати" режим який нас вбиває і хоче знищити за будь яку ціну?
"призупинення бойових дій, щоб вони могли безперешкодно вивести війська з України"
чиво бл..ть???? (с)
Июньские тезисы

Превратим войну империалистическую в войну гражданскую»
Грабь награбленное»
-«Хватит нашим мальчикам гнить в окопах»
Экспроприация экспроприаторов»

Женя Пригожин

И что самое интересное Он прав
Е, тг пан не знає - яким лайном ми воюємо. Там треба бити, щоб заскавчали і попросились самі додому. Вони повинні здаватись цілими гарнізонами. Тоді буде достойна перемога.
Я за резню , лапти должны пережить что мы пережили за годы войны
Для второго варианта(этим и война наверное закончится) нужно массово раскидывать листовки дронами и безпилотниками над позициями россиян.
они читать не могут
Куда мне до генерала. Но вот такая тема. Мы сейчас зависим от белоруссов, не забздят, рванут агронома, тем более есть кому, обьявят смену власти---и капец рф. И в идеале Мае Санду тоже можно рискнуть---вырвать Тирасполь себе. Одно но тут. Чуть бздливые там хлопцы---и там и там. Ну что тут поделаешь.
Семь воздушных судов потеряно на данный момент

ЧВК "Вагнер" уничтожили :
- 3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР;
- 1 транспортный Ми-8;
- 1 ударный Ка-52;
- 1 транспортно-боевой Ми-35М;
- 1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).
Войска НАТО могли бы переодеться в форму ВСУ и помочь Украине, но видно нет мозгов.
русский иди рот помой после пениса Соловьева!
Якже багато тупого стада в якого мозку вистачає тільки на те щоб у рота ковбасу покласти .
1 російський през оголосив Пригожина поза законом - всі події реальні і це недоговорняк
2 солдати на фронті досить підпорядковані міноборони
3 потрібен час і якщо Пригожин втримається або захопить Москву - тоді дійсно воювати в українських окопах ніхто незахоче
4не потрбно забувати про загорожувальні відряди і кримінальні справи якщо солдати втікають з позицій
5 найстрашніше що ті горячі голови що думають що США з Європою і днями і ночами переймаються за те щоб Україна повернула всі території і не було ракетних пострілів що вбивають дітей наівні маміни радості . США і Європа якщо матимуть змогу домовитися начхати з ким - домовляться .Бо їм набридло втрачати свої бабки ，а їх бізнес до цього дня на 70 відсотків так і працює в рашці .І якщо захід домовиться з цими ******* - то їх потрібно буде відпустити додому .Те що вони два роки грабували вбивали катували гвалтували включно дітей то заходу таке ，сльозину пустив і далі з росіянами гроші роблять .
По тваринам треба ВЄБАТИ ТАК щоб половина була вбита третина покалічена а інші розбіжалися хто куди . Дозволити їм вийти як під Херсоном то вони знову прийдуть і будуть нові Бучі і Ізюми
Иди на *** ***** вонючий.
Ой, не поспішайте, колеги. Пан генерал ніби не знає із якою підлотою Україна веде запеклу війну. Тому не треба забувати про різні ІПСО... Поки що "мятеж" у руській армії призупинився, може і назавжди...
