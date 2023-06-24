Невідомо чим закінчиться бунт ПВК "Вагнер", але він відкриває перед Україною два сценарії дій, - польський генерал Скшипчак

Зараз Україна має умови для реалізації двох сценаріїв: або швидко здійснити глибокий удар у тил противника або запропонувати росіянам на фронті призупинення бойових дій, щоб вони могли безперешкодно вивести війська з України

Про це в коментарі Укрінформу заявив екскомандувач Сухопутних військ Польщі, колишній заступник міністра національної оборони, генерал Вальдемар Скшипчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Невідомо, чим закінчиться цей бунт, але чітко видно, що росіяни налякані, частина регулярних військ не хоче протидіяти ПВК "Вагнер", оскільки вони втомилися і від війни, і від міністра Шойгу", - зазначив польський генерал.

Він додав, що ситуація в Росії може розвиватися або за сценарієм "кривавої різанини, або зміни влади у Кремлі".

"І тоді той, хто замінить Путіна, скаже: "Досить цієї війни" - і виведе війська. Відтак Україна відновить контроль над своєю територією",- сказав Скшипчак.

На думку польського генерала, Київ нині має "прекрасну нагоду" повернути втрачені території.

"Зараз Україна має умови для реалізації двох сценаріїв: або швидко здійснити глибокий удар у тил противника, зокрема на Луганському напрямку, розбивши частину російської армії й змушуючи решту її до відступу; або запропонувати росіянам на фронті призупинення бойових дій, щоб вони могли безперешкодно вивести війська з України", - вважає екскомандувач Сухопутних військ Польщі.

На його переконання, принаймні частина російських військ, яка не хоче воювати, це зробить.

"Але це потрібно робити швидко", - додав експерт.

На його думку, зараз настав слушний час, аби "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" також почали активно діяти на Бєлгородському і Курському напрямках.

Скшипчак зазначив, що хоча ситуація дуже динамічна і швидко змінюється, він схиляється до думки, що Путіну "залишилося недовго бути при владі". Він вважає, що ПВК "Вагнер" "добре підготовлена" і не зазнає опору військових на шляху до Москви. Крім того, російські війська навряд чи наважаться атакувати "вагнерівців" у великих містах, де багато цивільного населення.

На думку генерала, все може закінчитися переворотом у Кремлі й приходом до влади осіб, які захочуть оголосити перемир’я.

Водночас він не вважає, що ПВК "Вагнер" захоче повернутися воювати в Україну, де зазнав величезних втрат. На думку експерта, зараз головна мета ватажка військової компанії Євгена Пригожина вже не стільки "голови" міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, скільки повалення влади Путіна.