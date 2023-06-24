У Москві понеділок 26 червня оголосили вихідним днем та закликали не їздити по місту

Мер Москви Сергій Собянін оголосив понеділок, 26 червня, вихідним днем та закликав жителів міста утриматись від поїздок по місту. Таке рішення прийнято на тлі наближення бойовиків ПВК "Вагнер" до російської столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Собянін повідомив у тeлeграмі.

Собянін зазначив: "З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем - за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб".

Собянін наголосив, що ситуація залишається складною і закликав утримуватися від поїздок містом. Також, за його словами, можливе перекриття руху в окремих кварталах і на окремих дорогах.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.