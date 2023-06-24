УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7743 відвідувача онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
13 833 65

Міноборони України закликало російських військових лишати окопи та бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"

рф,армія,окопи

У Міноборони України порадили окупантам бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

"Міністерство оборони України здивоване, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам з обох сторін конфлікту", – йдеться у дописі.

Зазначається, що це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин заявив, що його війська і він особисто перебувають у Московській області

Автор: 

армія рф (18514) Міноборони (7640) Пригожин Євген (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
Потрібно так: Русский солдат, Рубльовка ждет тебя, успей первым"!
показати весь коментар
24.06.2023 19:05 Відповісти
+29
Можна просто - бігти, куда завгодно, але бігти. Краще за Урал
показати весь коментар
24.06.2023 19:05 Відповісти
+26
это да..... ))
пока Рублевка еще не распакована, нужно торопиться!
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто скористалися ситуацією на повну
показати весь коментар
24.06.2023 19:04 Відповісти
Гарний тролинг

Особливо сподобалось -« з обох сторін»
показати весь коментар
24.06.2023 19:16 Відповісти
Можна просто - бігти, куда завгодно, але бігти. Краще за Урал
показати весь коментар
24.06.2023 19:05 Відповісти
Орки так швидко не можуть думати - треба паузу їм дати...)))
показати весь коментар
24.06.2023 19:09 Відповісти
Не паузу а прискорення у вигляді підсрачників
показати весь коментар
24.06.2023 19:48 Відповісти
Бажано - через мінне поле!
показати весь коментар
24.06.2023 19:11 Відповісти
Потрібно так: Русский солдат, Рубльовка ждет тебя, успей первым"!
показати весь коментар
24.06.2023 19:05 Відповісти
Там есть много унитазов и старалок
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
брать только золотом, бриллиантами...
а сейфы с золотишком и бруликами на рублевке и по подмосковным дачам
бегом ааааррршшшш
показати весь коментар
24.06.2023 19:54 Відповісти
ах проказник, ах шалун, ах ах ах - зачем такие тайны просто так выдаешь...
женя будет все равно первым
показати весь коментар
24.06.2023 19:52 Відповісти
Міноборони! У вас прекрасне почуття гумору!💋
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
пиня казковий довбодятел, всю армію в Україну кинув, а мацква гола.
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
доречі вагнеровці загнали танки на платформи і мчать їх до москви вантажівками)
цікаво а скількі там танків в *****, окрім т-34 і армати?

уявляю як зараз гадять в службове галфе жирненькі московські мєнти
показати весь коментар
24.06.2023 19:35 Відповісти
это да..... ))
пока Рублевка еще не распакована, нужно торопиться!
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
Ну-да, пока фсе дома.... . Там надо еще и со всяких сизо повипускать, так скать ЛЮД МИРСКОЙ
показати весь коментар
24.06.2023 19:42 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
"по обидва боки"
показати весь коментар
24.06.2023 19:06 Відповісти
РДК та ЛСР кацапським військовим допоможе, без варіантів.

Ще би так у бульбостані вкерувати, а то у бійців підрозділу Каліновського вже другу добу руки *********
показати весь коментар
24.06.2023 19:07 Відповісти
перекривайте газ і нафту і кажіть, що то вагнер. в раїсі хаос !

показати весь коментар
24.06.2023 19:08 Відповісти
Ситуація на нашу користь, думаю за день два ми станемо свідками , дай Боже,закінчення війни!!! Ще треба буде де кого знищувати, але сценарій зараз такий, і все буде повертатися на границі 91 року!!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 19:09 Відповісти
Пригожин, щодо України, ще гірший за путіна. Він ніколи не закликав віддавати захоплені території й повертатись додому. Навпаки, його кредо, це війна до побєдного конца.
показати весь коментар
24.06.2023 19:19 Відповісти
Нашо Вагнерам гинути за унітази в Україні, якщо є маса незайманих та непуганих ідійотів на росії ????
показати весь коментар
24.06.2023 19:27 Відповісти
Це правда, Пригожин набагато розумніший і ефективніший за Путіна. Але щоб взяти під повний контроль Росію йому ************ роки. Потім вони знову прийдуть з війною. Московити так завжди роблять.

Тому за ці роки наші повинні вступити до НАТО. Інакше наступної війни Україна може й не витримати.
показати весь коментар
24.06.2023 19:39 Відповісти
Чекаємо на добрі новини!!!! Дай Боже щоб так все і сталося!!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 19:46 Відповісти
Хто ж захоче повертатися в м'ясорубку, коли є багате підмосков'є??????
показати весь коментар
24.06.2023 19:44 Відповісти
Історія каже, що будь яка заворуха революція чи заколот в країні яка веде війну це чудова оказія для війська залишити окопи і зїбатися додому. У ванек ідо цього не було мотивації дохнути а тут такий кіпеш в їхній расіє. тут все все в мізках обвалюється і людина зі зброєю входить в ступор, надто ті кого загнали по мобілізації. Вони вже в більшості окреслили шляхи зйобу з України. Їм потрібен поштовх.
показати весь коментар
24.06.2023 19:09 Відповісти
оркам треба популярно пояснити, що в москві багато пральних машин, ювелірних виробів та незайманих жінок і треба просто прийти і взяти все це зі зброею.
показати весь коментар
24.06.2023 19:12 Відповісти
"незайманих жінок"??
Ти щось помилився... про той "мегаполіс", туди щоб дістатись...
показати весь коментар
24.06.2023 19:17 Відповісти
ватниками має двигати інтерес і глибокі почуття, так скоріше доберуться до масвабада.
показати весь коментар
24.06.2023 20:15 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 19:14 Відповісти
Мапа продовжує змінюватися 😁
показати весь коментар
24.06.2023 19:15 Відповісти
Всє на ̶П̶е̶т̶р̶о̶г̶р̶а̶д̶ Москву, товаріщі! Долой міністров-капіталістов! )
показати весь коментар
24.06.2023 19:16 Відповісти
Спроба правильна,але..прігожин сказав,що фронт не посипався,всі на місцях.З цього можна зробити висновок,що він поїхав за снарядами,а не тітьки зміною *****,щоб припинити війну чи віддати окуповані території.Інша справа,коли громадянська війна там затягнеться і почнуться масові обстріли міст,як вони робили в Ураїні.Не розумію,чому наші безпілотники не атакують сьогодні нафтоьази та якісь інфраструктурні об'єкти в рашці.Невже просруть єрмаки цей шанс(((
показати весь коментар
24.06.2023 19:17 Відповісти
За какими снарядами,шлимазл?!Ростов-крупнейший хаб...Оттуда снабжается львиная часть орковоинства на временно окупированных территориях...
показати весь коментар
24.06.2023 19:33 Відповісти
Не буквально "за снарядами",а за дозволом використовувати ще більше балістики ,наприклад.Його друг салавйов,який з ним часто фоткався,так і казав,що для чого бомбити електростанції в Україні,якщо краще цією балістикою підтримати прігоженцев,а саме : зносити квартал за кварталом на шляху руху москальських військ,щоб забезпечити менші втрати та рух окупаційних військ вперед.Так і прігожин казав,що мясні штурми мусять закінчитися.
показати весь коментар
24.06.2023 19:42 Відповісти
друга Чеченська
показати весь коментар
24.06.2023 19:34 Відповісти
Треба сказати було, якщо ви будете відходити ми по вас бити не будемо!!!
показати весь коментар
24.06.2023 19:19 Відповісти
дуже розумно
показати весь коментар
24.06.2023 19:20 Відповісти
Нафіга другий рік сидіти в окопі та чекати ВОГа на голову? Там Рубльовку з неляканими ідіотами за кілька днів почнуть розкуркулювати!
показати весь коментар
24.06.2023 19:20 Відповісти
Оце ворог постійно читає твітер Українського МО?...
показати весь коментар
24.06.2023 19:21 Відповісти
Нехай піздують в кацапстан і там воюють собі!
показати весь коментар
24.06.2023 19:22 Відповісти
1хБЕТ приймає ставки на результати жаба-гадюкінга за порєбріком ?
показати весь коментар
24.06.2023 19:22 Відповісти
Треба массово пуляти снарядами з такими листівками, щоб це доносилось безпосередньо до тих хто на місцях.
показати весь коментар
24.06.2023 19:27 Відповісти
Міноборони воюйочої держави могли би "видати" щось більш адекватне і конкретне ніж "фантазії" Аристовича.
показати весь коментар
24.06.2023 19:29 Відповісти
замість мемасиків - краще організували б професійну масову пропагандистьську кампанію по дезинформації - щоб цілими бригадами московити знімалися з фронту воювати за поребриком
показати весь коментар
24.06.2023 19:31 Відповісти

Без зайвих слів
показати весь коментар
24.06.2023 19:31 Відповісти
Я от тільки що вперше з потоплення Москві зазирнув на російські сайти. З поміж обговорення Пригожина та його перфомансу, які нещадно цензуруються, звернув увагу на один факт - якщо в минулому році рядові росіяни мріяли про "уничтожение ВСУ", "убить нациков", тощо, то середньостатистичний рашист зразку 2023 року, пише - "зачем это усьо, сначала нужно уничтожить украинцев" "нужно убивать украинцев, а не друг друга" і т.п. Звернули увагу, тепер вони не ховаються - їх ціль знищити саме українців. І видно, що це не ольгинські, це звичайний росіянин - фашист пише.
Тому бажано, щоб там почалась максимально кривава різня, схоже тільки це відволіче цю психічно хвору націю від нас.
показати весь коментар
24.06.2023 19:35 Відповісти
А як же, вісім років тотальної промивки мізків, вони там вже вірять, що знищення українців єдина мета їхнього життя.
показати весь коментар
24.06.2023 20:25 Відповісти
ото в нашому МО приколісти!
показати весь коментар
24.06.2023 19:38 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Кто может стоять за «мятежом» Пригожина

За минувшую ночь и сегодняшний день от источников в АП, ГШ ВС РФ, ЧВК и совбеза мы услышали десятка два версий о том, кто и почему устроил мятеж. Мы выбрали наиболее вероятную на наш взгляд и снабдили ее нашими комментариями.

Из Пригожина целенаправленно делали народного трибуна и борца за справедливость, параллельно улучшая структуру управления подразделениями ЧВК. За этим стоят Николай Патрушев и Сергей Кириенко. Цели свергать Путина* не было в первоначальном плане.

Почему мы считаем, что эта версия похожа на правду. Во-первых, потому что от источников близких к Николаю Патрушеву знаем, что свою смелую позицию и заявления с критикой МО РФ Пригожин согласовывал с секретарем совбеза, как и вчерашнее интервью. Такое партнерство давало Пригожину надежную крышу и возможность действовать независимо от минобороны.

Во-вторых, потому что назначение Михаила Мизинцева из минобороны в ЧВК было сделано во многом для того, чтобы реорганизовать структуру управления «Вагнером», сделав организацию не набором разных отрядов с разными же задачами, а соединением, способным реализовывать крупные операции под единым руководством (что сейчас и происходит). Кроме того, только прямое указание Патрушева Мизинцеву позволило бы Пригожину задействовать все подразделения ЧВК для выполнения задачи.

В колоннах ЧВК, вошедших в РФ, идут танки и ЗРПК «Панцирь», взятые с армейских парков хранения техники и у армейских подразделений. Как говорят и источники в ЧВК, и армейские, технику передавали не под дулом автомата, а по бумагам, подписанным генералом Мизинцевым, который хоть и перешел в ЧВК, но и из минобороны никуда не увольнялся.

В-третьих и главных, в ближнем круге Путина* давно заведен порядок, при котором этот круг не меняется. Все копят друг на друга компромат, но главарь круга не дает своим младшим товарищам друг друга сожрать полностью. С началом войны огромное влияние сначала получил Патрушев, а потом связка Шойгу-Чемезов, которая перехватила финансовые потоки на весь оборонно-промышленный комплекс, снабжение и обеспечение армии. Учитывая, что военные результаты были так себе, поражение в войне из потенциального начало превращаться в реальное, нужно было принимать меры. По словам источника из окружения Патрушева, об их необходимости много раз говорили Путину*, но безрезультатно (см. правило не дать сожрать до конца). Воевать с Шойгу и Чемезовым своими руками Патрушев не мог, потому что в ближнем круге это запрещено. Тогда, возможно, с подачи Сергея Кириенко, отлично умеющего выстраивать сложные комбинации, были выбраны руки Пригожина. Заинтересовать Пригожина было не сложно. Он получал крышу в лице всемогущего Николая Платоновича и возможность реализовать свои амбиции. Кириенко же извлекал из этого свою выгоду, он, по словам источников уже из его команды, давно и с аппетитом смотрел на криво управляющиеся активы чемезовского «Ростеха».

По словам двух источников, в ночь с 23 на 24 июня Кириенко и Патрушев провели короткую встречу, о чем на ней говорилось - неизвестно, но уже от собеседников в ЧВК мы знаем, что в течение сегодняшнего утра командование «Вагнера» согласовывало свои действия с кем-то в столице.

Также на участие в прокси-перевороте Кириенко косвенно указывает невероятная активность Михаила Ходорковского, поддерживающего постоянные контакты с Кириенко. Ходорковский поддержал Пригожина и старательно убеждает всю демократическую общественность и европейских политиков, что именно сейчас открылось окно возможностей и надо этим пользоваться, закрыв глаза на то, кто такой Пригожин.

Знал ли о готовящемся Путин* или нет, можно только гадать, чем мы заниматься не будем. Направлен ли был план конкретно против него - наши собеседники в Москве считают, что изначально нет. Но как всякий план, придуманный на бумаге двумя-тремя заговорщиками, он идет вслед за русским военным кораблем, как только его начинают реализовывать. Поэтому сейчас уже не так важно, кто за этим стоял, они все равно почти ничего больше не контролируют, важно, во что все это выльется.
показати весь коментар
24.06.2023 19:40 Відповісти
Таке враження, що наше міноборони все коментує і за все переживає тільки от за наші ЗСУ чи не в останню чергу
показати весь коментар
24.06.2023 19:55 Відповісти
Надо призывать их к тому, чтобы рвали сами себе пасть за путина, а не ждать момента, когда это сделают с ними бойцы ЗСУ.
показати весь коментар
24.06.2023 20:04 Відповісти
Русский солдат, быстро, пока ещё есть фарт, бросай ту Украину и бежи к пригожину, там вагнера Рублевку окучивают, а там в домах столько микроволновок, стиралок, телевизоров и унитазов, бабла и Брюликов, что тебе даже в страшном сне приснится не может. Бежи быстрее, а то можешь опоздать и тебе ничего не достанется… на *** тебе тот нищий Бахмуте или Марьинка???
показати весь коментар
24.06.2023 20:13 Відповісти
многоходовочка. типа бунт поВОра -красивый повод "поБедно" свалить из Украины.
показати весь коментар
24.06.2023 20:25 Відповісти
как говоріл классік жанра Батько Махно :

бєй красних пока нє побєлєют !
бєй бєлих пока нє покраснєют !

а потом бєй своїх щоб чужіє боялісь !
показати весь коментар
24.06.2023 20:36 Відповісти
Я б йще додав , що в Мацкві на порядок більше унітазів й прикрас й ішших добрих ніштяків !
показати весь коментар
24.06.2023 20:37 Відповісти
Так кацап не побіжить з окопів. Думати треба. Побіжить, коли його рідним буде сильна загроза. Тому, "Біжи кацапе, рятуй сім'ю!"
показати весь коментар
24.06.2023 21:17 Відповісти
 
 