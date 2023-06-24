Міноборони України закликало російських військових лишати окопи та бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"

У Міноборони України порадили окупантам бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

"Міністерство оборони України здивоване, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам з обох сторін конфлікту", – йдеться у дописі.

Зазначається, що це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії.

