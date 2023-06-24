13 833 65
Міноборони України закликало російських військових лишати окопи та бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"
У Міноборони України порадили окупантам бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони України.
"Міністерство оборони України здивоване, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам з обох сторін конфлікту", – йдеться у дописі.
Зазначається, що це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії.
Кто может стоять за «мятежом» Пригожина
За минувшую ночь и сегодняшний день от источников в АП, ГШ ВС РФ, ЧВК и совбеза мы услышали десятка два версий о том, кто и почему устроил мятеж. Мы выбрали наиболее вероятную на наш взгляд и снабдили ее нашими комментариями.
Из Пригожина целенаправленно делали народного трибуна и борца за справедливость, параллельно улучшая структуру управления подразделениями ЧВК. За этим стоят Николай Патрушев и Сергей Кириенко. Цели свергать Путина* не было в первоначальном плане.
Почему мы считаем, что эта версия похожа на правду. Во-первых, потому что от источников близких к Николаю Патрушеву знаем, что свою смелую позицию и заявления с критикой МО РФ Пригожин согласовывал с секретарем совбеза, как и вчерашнее интервью. Такое партнерство давало Пригожину надежную крышу и возможность действовать независимо от минобороны.
Во-вторых, потому что назначение Михаила Мизинцева из минобороны в ЧВК было сделано во многом для того, чтобы реорганизовать структуру управления «Вагнером», сделав организацию не набором разных отрядов с разными же задачами, а соединением, способным реализовывать крупные операции под единым руководством (что сейчас и происходит). Кроме того, только прямое указание Патрушева Мизинцеву позволило бы Пригожину задействовать все подразделения ЧВК для выполнения задачи.
В колоннах ЧВК, вошедших в РФ, идут танки и ЗРПК «Панцирь», взятые с армейских парков хранения техники и у армейских подразделений. Как говорят и источники в ЧВК, и армейские, технику передавали не под дулом автомата, а по бумагам, подписанным генералом Мизинцевым, который хоть и перешел в ЧВК, но и из минобороны никуда не увольнялся.
В-третьих и главных, в ближнем круге Путина* давно заведен порядок, при котором этот круг не меняется. Все копят друг на друга компромат, но главарь круга не дает своим младшим товарищам друг друга сожрать полностью. С началом войны огромное влияние сначала получил Патрушев, а потом связка Шойгу-Чемезов, которая перехватила финансовые потоки на весь оборонно-промышленный комплекс, снабжение и обеспечение армии. Учитывая, что военные результаты были так себе, поражение в войне из потенциального начало превращаться в реальное, нужно было принимать меры. По словам источника из окружения Патрушева, об их необходимости много раз говорили Путину*, но безрезультатно (см. правило не дать сожрать до конца). Воевать с Шойгу и Чемезовым своими руками Патрушев не мог, потому что в ближнем круге это запрещено. Тогда, возможно, с подачи Сергея Кириенко, отлично умеющего выстраивать сложные комбинации, были выбраны руки Пригожина. Заинтересовать Пригожина было не сложно. Он получал крышу в лице всемогущего Николая Платоновича и возможность реализовать свои амбиции. Кириенко же извлекал из этого свою выгоду, он, по словам источников уже из его команды, давно и с аппетитом смотрел на криво управляющиеся активы чемезовского «Ростеха».
По словам двух источников, в ночь с 23 на 24 июня Кириенко и Патрушев провели короткую встречу, о чем на ней говорилось - неизвестно, но уже от собеседников в ЧВК мы знаем, что в течение сегодняшнего утра командование «Вагнера» согласовывало свои действия с кем-то в столице.
Также на участие в прокси-перевороте Кириенко косвенно указывает невероятная активность Михаила Ходорковского, поддерживающего постоянные контакты с Кириенко. Ходорковский поддержал Пригожина и старательно убеждает всю демократическую общественность и европейских политиков, что именно сейчас открылось окно возможностей и надо этим пользоваться, закрыв глаза на то, кто такой Пригожин.
Знал ли о готовящемся Путин* или нет, можно только гадать, чем мы заниматься не будем. Направлен ли был план конкретно против него - наши собеседники в Москве считают, что изначально нет. Но как всякий план, придуманный на бумаге двумя-тремя заговорщиками, он идет вслед за русским военным кораблем, как только его начинают реализовывать. Поэтому сейчас уже не так важно, кто за этим стоял, они все равно почти ничего больше не контролируют, важно, во что все это выльется.
