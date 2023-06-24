УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
Кулеба про події в Росії: "Будь-яке повстання в тилу ворога, відповідає нашим інтересам"

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які проблеми, які виникають у державі-агресорі Росії, відповідають інтересам України.

Про це він сказав у кулуарах Книжкового Арсеналу в Києві, коментуючи заколот у РФ на чолі з ватажком приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Будь-яке повстання, будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам... Зараз дуже рано прогнозувати наслідки (для України. – Ред.), тому що Пригожин повстав проти всієї машини російської держави, тому спрогнозувати їх було би занадто спекулятивно. Ще раз повторюю: будь-які проблеми в тилу ворога – на благо нашої перемоги", – сказав глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони України закликало російських військових лишати окопи та бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"

Кулеба закликав інші країни "забути про дружбу чи бізнес з Росією".

"Ті, хто казав, що Росія надто сильна, щоб програти: дивіться зараз. Час відмовитися від фальшивого нейтралітету та страху ескалації..; забудьте про дружбу чи бізнес з Росією", – зазначив він.

Глава МЗС закликав надати Україні усе необхідне озброєння та "покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити".

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

росія (67301) Кулеба Дмитро (3605)
24.06.2023 19:20 Відповісти
+7
перекривайте газ і нафту і кажіть, що то вагнер. в раїсі хаос !
24.06.2023 19:07 Відповісти
+7
24.06.2023 19:10 Відповісти
перекривайте газ і нафту і кажіть, що то вагнер. в раїсі хаос !
24.06.2023 19:07 Відповісти
tak. orbana treba nakazati🤬
24.06.2023 19:10 Відповісти
Єрмак не дозволить !
24.06.2023 19:11 Відповісти
24.06.2023 19:10 Відповісти
24.06.2023 19:11 Відповісти
Русские, а на Рубльовке зараз кампот дають!
шпешите
24.06.2023 19:13 Відповісти
Так, але якщо ти вмієш реалізувати "свої інтереси". Якщо ж просто звиздіти то для України може вийти ще гірше ніж від повстання більшовиків . Теж було "" повстання в тилу ворога, ..." Ворогом України московіти виступали у всі віки.
24.06.2023 19:14 Відповісти
Так ще треба скористатися таким моментом, але зеленим не до того. Владу втрачати їм не хочеться!
24.06.2023 19:16 Відповісти
24.06.2023 19:17 Відповісти
каловдутіє
24.06.2023 19:24 Відповісти
Досить рано розслаблятись радіти. Дії пригожина до кінця ще не зрозумілі. Захват влади, підпорядкування під себе армії росії, війна з новою силою повною мобілізацією російського населення, та хоча б і з гвинтівками Мосіна... хотілось би помилятись... але ні в якому разі не треба зараз йти здуру у масований наступ...
24.06.2023 19:18 Відповісти
показати весь коментар
Так може тре менше соплі жувати а пробивати шлях до Криму? Навіть навальний Крим не збирається повертати.
показати весь коментар
коли (якщо) Пригожин захопить владу на московії, буде укладено угоду, згідно якої Крим буде вважатися арендованою територією на 10 років, вилачена плата за аренду, термін якої збігає
24.06.2023 19:27 Відповісти
Це ви так вирішили?
24.06.2023 19:51 Відповісти
Ну им надо отпетлять перед своими холопами почему снялись с Крыма. Поэтому заплатят за "аренду"
24.06.2023 20:13 Відповісти
Жодних угод, жодних умов, жодних аренд! гопнік вже здавав одного разу Крим в аренду...
24.06.2023 19:53 Відповісти
Не будьте настільки критичним. Головне результат, а не як вони його назвуть.
24.06.2023 20:15 Відповісти
Ilia Krasilshchik @ikrasil https://twitter.com/ikrasil/status/1672624945648795649 2 ч
Армия бандитов на танках едет на Москву, никто не оказывает сопротивления.
За нею едет армия чеченских бандитов на бтр. Но слава богу, мы живем не в лихих 90-х!
24.06.2023 19:24 Відповісти
для них головне шо "нє Бандеравці" а якщо на пляшку посадять чи просто виїбуть вагнерівці чи кадирівці - то то нормально, тож свої, з любовью
24.06.2023 19:30 Відповісти
Не забувайте, що расісей правлять фсбешніки, тому цей "бунт" може мати на меті все що завгодно. Можливо і застосування тактичного ЯО.
24.06.2023 19:32 Відповісти
Якщо по мацкві ми не проти
24.06.2023 19:45 Відповісти
Тиснява на Залізничному вокзалі Ростов-на-Дону
24.06.2023 19:39 Відповісти
Алкогном "спалив" Буданова

Медведев допустил участие иностранцев......
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/06/24/20738822.shtml
24.06.2023 19:43 Відповісти
К власти в Кремле может прийти гэбье или реваншисты типа Медведева, которые нажмут на кнопку без долгих раздумий.
24.06.2023 19:47 Відповісти
Вся эта ***** началась как раз потому что ***** отдал приказ готовиться (по слухам). А эти самые фсбшники о которых вы говорите - в отличии от него понимают последствия.
24.06.2023 20:23 Відповісти
Именно поэтому вагнеры уже захватили хранилище тактического яо под воронежем
24.06.2023 20:25 Відповісти
За пригожиным стоит золотов, гугл в помощь. Именно поэтому сопротивление со стороны росгвардии чисто показушное.
24.06.2023 20:27 Відповісти
Кулеба похоже недальновидный политик. Очевидное не способен просчитат
24.06.2023 19:49 Відповісти
Кулеба, послов назначь, консульскую.службу сделай нормальную, а не та, которая сейчас. Поьом будешь "онолитику" свою давать.
24.06.2023 20:58 Відповісти
 
 