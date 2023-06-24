Кулеба про події в Росії: "Будь-яке повстання в тилу ворога, відповідає нашим інтересам"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які проблеми, які виникають у державі-агресорі Росії, відповідають інтересам України.

Про це він сказав у кулуарах Книжкового Арсеналу в Києві, коментуючи заколот у РФ на чолі з ватажком приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Будь-яке повстання, будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам... Зараз дуже рано прогнозувати наслідки (для України. – Ред.), тому що Пригожин повстав проти всієї машини російської держави, тому спрогнозувати їх було би занадто спекулятивно. Ще раз повторюю: будь-які проблеми в тилу ворога – на благо нашої перемоги", – сказав глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони України закликало російських військових лишати окопи та бігти в РФ на допомогу товаришам "по обидва боки"

Кулеба закликав інші країни "забути про дружбу чи бізнес з Росією".

"Ті, хто казав, що Росія надто сильна, щоб програти: дивіться зараз. Час відмовитися від фальшивого нейтралітету та страху ескалації..; забудьте про дружбу чи бізнес з Росією", – зазначив він.

Глава МЗС закликав надати Україні усе необхідне озброєння та "покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити".

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.