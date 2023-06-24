Протягом 24 червня росіяни завдали по Україні 53 ракетних та 11 авіаційних ударів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію станом щодо російських обстрілів України протягом 24 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російська федерація поки що продовжує вести загарбницьку війну.

За уточненою інформацією, протягом доби, противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555,

9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування "Калібр", 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та три ударні дрони "Shahed". Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, інші об'єкти інфраструктури та понад 50 приватних цивільних автомобілів.

Всього, протягом доби, ворог завдав 53 ракетних та 11 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

