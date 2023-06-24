УКР
Новини Повстання Пригожина в РФ
3 519 27

Байден поговорив про ситуацію в Росії із Шольцом, Макроном і Сунаком

байден

Президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду". 

Зазначається, що лідери країн обговорювали ситуацію із збройним заколотом в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив ситуацію в Росії з представниками країн G7 та Євросоюзу: "Підтримка України Сполученими Штатами не зміниться"

"Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

Байден Джо (2898) Макрон Емманюель (1578) Шольц Олаф (1142) Сунак Ріші (183)
Топ коментарі
+8
Будуть думати як «врятувати невинний сруський народ», або «не допустити розвал сосії»
показати весь коментар
24.06.2023 20:05 Відповісти
+4
Поговорили.... ну, теперь можно отпевать....
хреновая была страна.... много горя принесла...
показати весь коментар
24.06.2023 20:06 Відповісти
+2
А можна ще 2 лисі абізяни з вагінера по ненд-лізу?
показати весь коментар
24.06.2023 20:05 Відповісти
А что тут обговаривать. Надо думать как помочь ополченцам наказать московских карателей и найти и достать дедушку Путина с бункера.
показати весь коментар
24.06.2023 20:10 Відповісти
А что тут обсуждать. Надо помочь ополченцам найти и достать дедушку Путина из бункера.

показати весь коментар
24.06.2023 20:11 Відповісти
можу запропонувати тобі таких же самих але з всреф. вагнерівці тобі всіх курей перетрахають. і попугайчиків.
показати весь коментар
24.06.2023 20:15 Відповісти
А от цікаво, що зробить диригент музик із @уйлом, коли знайде:

- поцілує в плєшь?

- розіб'є шарабан кувалдою?

- відріже шарабан штик ножем?

- відріже яйця?

- зробить з дєдушки бабушку?

Або Ваші варіанти

ГУР МО прошу від розробки та надання теж не відсторонюватися та допомогти диригенту розібратися
показати весь коментар
24.06.2023 20:40 Відповісти
UPD. Хірургічні операції та фізичні вправи скасовуються. Цирк на дроті триває
показати весь коментар
24.06.2023 20:54 Відповісти
Для них лучше Путин, чем пригожин. Ай да Путин, какое шоу придумал!
показати весь коментар
24.06.2023 20:06 Відповісти
Паніка... , кому дістанеться ядерна зброя кацапів.. хм?
показати весь коментар
24.06.2023 20:07 Відповісти
А Пригожин хто?
показати весь коментар
24.06.2023 20:16 Відповісти
Є диряві по наслєдству, а є по призванію
показати весь коментар
24.06.2023 20:55 Відповісти
О, знову палкі промови «о главном» )
п.с. сб. і нд. робочі дні також? ))
показати весь коментар
24.06.2023 20:12 Відповісти
Допиз......ілись, шо зеківські банди вже мають ядерні боєголовки!
показати весь коментар
24.06.2023 20:11 Відповісти
Найвеличніший Лідор всесвіту був? і чого ви нафуй зеленського послали?
показати весь коментар
24.06.2023 20:12 Відповісти
Для США і Заходу дуже важливою є втрата державної легітимності Росії. Можна буде не церемонитись з активами і грошима РФ. Після "перемоги" Пригожина під конфіскацію підуть російські активи в розмірі $354.4 млрд. що знаходяться в США.
показати весь коментар
24.06.2023 20:15 Відповісти
ФСБ отработало операцію Валькірія-2 ..Все кіно закончено чудові кадри масовка хороші актори ..Але все ..О 23.00 по мск буде заява про учєнія
показати весь коментар
24.06.2023 20:15 Відповісти
Пусть готовятся миротворческие войска в Москву вводить.
показати весь коментар
24.06.2023 20:17 Відповісти
А де занепокоїння, осудження, заклик до миру?
показати весь коментар
24.06.2023 20:19 Відповісти
Якась хня, потрібно перевіряти.
показати весь коментар
24.06.2023 20:20 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 20:27 Відповісти
Узгоджували майбутні поставки " лапок Буша" щоб часом 140 млн 3,14 д@ расів не здохло і не засмерділо планету
показати весь коментар
24.06.2023 20:21 Відповісти
так що там у москалів? Я вчора до третьоі ночі втикав в телеграм, поки очі мене не змусили дати їм спокій). Зранку от тільки труха насипала в тг 70+ повідомлень... Маємо золотий шанс! ВаґІнери в максимальній своїй більшості (25т.штук) звалили з України і пішли до себе на жабогадюкінґ. То шанс і джекпот для Майстра Залужного. Боже, Великий, Єдиний! - дякуємо за велику Ласку Твою!
показати весь коментар
24.06.2023 20:31 Відповісти
Байден поговорив про ситуацію в Росії із Шольцом, Макроном і Сунаком Джерело:
Потым вони випили. Не чокаясь
показати весь коментар
24.06.2023 20:32 Відповісти
Байден, старый хрен, хватит есть МАННУЮ КАШУ, дай нам наконец нормальное оружие!!!
показати весь коментар
24.06.2023 23:34 Відповісти
Да можно спокойно было уже давно перекупить попа гапона но розовые пони всегда тормозят.
показати весь коментар
25.06.2023 08:53 Відповісти
 
 