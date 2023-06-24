Байден поговорив про ситуацію в Росії із Шольцом, Макроном і Сунаком
Президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що лідери країн обговорювали ситуацію із збройним заколотом в Росії.
"Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
