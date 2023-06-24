УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7181 відвідувач онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
40 180 125

У Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що за узгодженням з президентом РФ Володимиром Путіним, провів перемовини з власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. В результаті, нібито були досягнуті домовленості про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії та "подальші кроки щодо деескалації напруги".

Про це повідомив білоруський провладний телеграм-канал "Пул первого" з посиланням на заяву пресслужби Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Президент Росії Володимир Путін поінформував свого білоруського колегу про ситуацію на півдні Росії із приватною військовою компанією Вагнер. Глави держав домовилися про спільні дії. У розвиток домовленостей Президент Білорусі, додатково уточнивши наявними власними каналами ситуацію, за погодженням з Президентом Росії провів переговори з керівником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним. Переговори тривали протягом дня. Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги. На даний момент на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Москві понеділок 26 червня оголосили вихідним днем та закликали не їздити по місту

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2687) перемовини (3069) путін володимир (24655) Пригожин Євген (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
бульбафюрер карту не показал...!
показати весь коментар
24.06.2023 20:26 Відповісти
+26
Це фейк.
показати весь коментар
24.06.2023 20:24 Відповісти
+25
показати весь коментар
24.06.2023 20:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
*****-2 пи*дит ,якобы вставил пятак истории...
показати весь коментар
24.06.2023 20:45 Відповісти
Это картофельный ************ наверное с продюсером этой певицы-***** Валерии договаривался…. И шо тебе этот продюсер голову ******** Шойгу пообещал? Чудеса….
показати весь коментар
24.06.2023 20:45 Відповісти
Ну все, Женьок, піхва, тобі, гарантовано, це була єдина можливість для порятунку.
показати весь коментар
24.06.2023 20:47 Відповісти
х@йло мабуть зі страху запропонував фуру готівки
а пєтух пригажин і погодився
показати весь коментар
24.06.2023 20:49 Відповісти
Петушиные бои. Даже до конца не могут задуманное довести. Тьфу... 😠

"Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Его сообщение было опубликовано вскоре после того, как пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение наемников.
ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на «марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
Представители российской власти достижение договоренности с мятежниками пока не прокомментировали."

https://meduza.io/news/2023/06/24/prigozhin-my-razvorachivaem-svoi-kolonny-i-uhodim-v-obratnom-napravlenii
показати весь коментар
24.06.2023 20:51 Відповісти
Фейк в стиле Пескова. Ждем ночных событий.
показати весь коментар
24.06.2023 20:55 Відповісти
Миротворець херов...
показати весь коментар
24.06.2023 20:55 Відповісти
***** ЗЛОПАМ'ЯТНИЙ. пригожину кінЄць. У таборі чи на масквє.
показати весь коментар
24.06.2023 21:06 Відповісти
🤪🥴Я тебе породив, я тебе і вб'ю...
Ото і прігожу жде💯...
Загадка тільки - де, і коли??🤔
показати весь коментар
25.06.2023 05:50 Відповісти
Як я і казав : не буде пред"явлено трупів, то все - виявиться фуфлом. ні з "розбомленого табору" , ні зі збитих вертольотів. нічого. Трупів так і не показали. Все виявилося цирком. Без крові справи не буде, а самі весільні хороводи.
показати весь коментар
24.06.2023 21:11 Відповісти
Сама настояща брехня!!!! Бульбон сам вже втік, йому ще про музикантів думати????? пУтлєр просив те саме і у турків, до яких до речі і вилитіа бульбон, але де правда дізнаємось пізніше!!!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 21:23 Відповісти
усатая ***** уже подмылась и ищет куда сваливать....
показати весь коментар
24.06.2023 21:25 Відповісти
Это доказывает что все происходящее кем то управляемый спектакль.
показати весь коментар
24.06.2023 21:36 Відповісти
И этот кто-то срет в чемодан.
показати весь коментар
24.06.2023 21:41 Відповісти
Вистава зрежисована путіним.Не вірю я в їхні бунти
показати весь коментар
24.06.2023 21:48 Відповісти
циркачи е@#ные
показати весь коментар
24.06.2023 21:59 Відповісти
гляньте на пі до раса, як переживає щоб не було кравапралітія, горіли б твої ***** дки живцем
показати весь коментар
24.06.2023 22:00 Відповісти
Ні. Це все муйня. Малоефективно. Пропоную іншу формулу. Притула збирає кошти на батіскаф під назвою " рейсер асква". Для вивчення залишків цього рейсера на дні Чорного моря. ( наші громадяни донатів накидають). Потім Притула дарує безоплатні квитки на подорож : ху-йлу, пригожину, герасіму й олєнєводу. Вони клюнуть. Особливо - моль. Він ******** занурення. Щє й на шару. Машиніст - гіркін. Він щє в 1-шу світову батіскафами керував. Таракана-бацьку можно запхати в галюн в якості інструктора-посередника. Ну а далі... Притула в курсі: " цілуй їх в лоб, та й мать їх йо-б."
показати весь коментар
24.06.2023 23:40 Відповісти
З огляду на те, що Пригожин посрав и в унітазі помив їбало Путіна дуже цікаво: - кому менше часу зосталось, - першому жити, чи другому бути при владі? Щось там зріє таки в цій Мац-квакії... АРХ М
показати весь коментар
25.06.2023 02:50 Відповісти
О, "рятівник" знайшовся...параштанці до гробової дошки будуть "ему должни"
показати весь коментар
25.06.2023 06:23 Відповісти
Не думаю, что Лукашенко смог уговорить Пригожина об остановке вагнеровцев.
Пригожина, скорее всего, уговорила энная сумма денег в долларах.
Так что, функция Лукашенко была в том, чтобы передавать Пригожину величину этой суммы.
показати весь коментар
25.06.2023 21:07 Відповісти
Падло Лука, беспокоится за путлера, отговаривает ****** - пригожина, чтоб тот не шёл на расею
показати весь коментар
25.06.2023 22:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 