У Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що за узгодженням з президентом РФ Володимиром Путіним, провів перемовини з власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. В результаті, нібито були досягнуті домовленості про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії та "подальші кроки щодо деескалації напруги".

Про це повідомив білоруський провладний телеграм-канал "Пул первого" з посиланням на заяву пресслужби Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Президент Росії Володимир Путін поінформував свого білоруського колегу про ситуацію на півдні Росії із приватною військовою компанією Вагнер. Глави держав домовилися про спільні дії. У розвиток домовленостей Президент Білорусі, додатково уточнивши наявними власними каналами ситуацію, за погодженням з Президентом Росії провів переговори з керівником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним. Переговори тривали протягом дня. Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги. На даний момент на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Москві понеділок 26 червня оголосили вихідним днем та закликали не їздити по місту

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.