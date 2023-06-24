1 161 5
Кулеба обговорив із Блінкеном події в Росії: "Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточні події в Росії.
Про це Кулеба написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в Росії", – зазначив глава українського МЗС.
Кулеба підкреслив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Росії.
Водночас він наголосив, що Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу ЗСУ за незмінної підтримки американських союзників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить...
(П. Тичина)