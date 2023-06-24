УКР
Кулеба обговорив із Блінкеном події в Росії: "Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу"

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточні події в Росії.

Про це Кулеба написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Ентоні Блінкеном обмінялися нашими оцінками подій, що розгортаються в Росії", – зазначив глава українського МЗС.

Кулеба підкреслив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про події в Росії: "Будь-яке повстання в тилу ворога, відповідає нашим інтересам"

Водночас він наголосив, що Україна залишається зосередженою на досягненні цілей контрнаступу ЗСУ за незмінної підтримки американських союзників.

