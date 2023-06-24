УКР
ФСБ проводить у регіонах РФ рейди за адресами колишніх та нинішніх "вагнерівців", - РосЗМІ

Російські силовики почали проводити масові рейди за місцями проживання нинішніх і колишніх найманців ПВК "Вагнер" та погрожувати відповідальністю за приєднання до бойовиків Євгена Пригожина, які прямували на Москву.

Про це повідомляє видання "Важные истории" з посиланням на родичів "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, силовики приходять до них додому зі зброєю, шукають найманців та погрожують кримінальними справами про держзраду, якщо ті вирішать приєднатися до Пригожина.

Зокрема, минулої ночі у Рязанській області силовики прийшли додому до матері одного з поранених найманців ПВК "Вагнер", його самого забрали у відділок без пояснення причин. Вночі оперативники також прийшли до матері "вагнерівця" у Воскресенську Московської області — того вдома не було.

"Йому вже телефонували силовики, він їм відповів, що не піде в (ПВК). Але сам він списався з хлопцями своїми - вони думають. Виходить із дому - одягає толстовку з капюшоном, щоб на шиї не було видно татушку "Вагнера"", - розповіла матір.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори, - Пригожин скасував похід на Москву. АУДIО

Дружина колишнього найманця з Брянської області розповіла журналістам, що до неї додому (не за місцем прописки) прийшов дільничний та питав, де чоловік. "Сказав, що якщо помітять, що він присягне Пригожину і рушить на Москву, то він автоматично стане зрадником батьківщини, посадять на 20 років, а родина наша тут жити більше не буде", - каже жінка.

Її чоловіка знайшли за іншою адресою і змусили підписати розписку про те, що він зобов'язується дотримуватися законів Російської Федерації, і в разі, якщо він перейде на "ворожий бік", тобто присягне Пригожину, - "він вважатиметься неонацистом, зрадником батьківщини".

Повідомляється про аналогічні рейди в Оренбурзі, Орлі, Воронезькій області, Краснодарському краї. Чоловіків, які відмовлялися підписувати обіцянки про гарантії неприєднання до ПВК, затримували.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Увечері 24 червня у Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії. Згодом, Пригожин скасував похід на Москву: "Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори".

Країна рабів
24.06.2023 21:22
прігожин вже труп.
24.06.2023 21:23
24.06.2023 21:32
прігожин вже кінчив((в чістам полє.
24.06.2023 21:20
Ге ж...
Коли обдристалися по самі вуха, саме час прохопитися та почати притьмом ковтати активоване вугілля!
24.06.2023 21:21
Та якось пох -- розстріляите іх нах
24.06.2023 21:21
зараз ще начнеться двіжуха серед ростовчан, які печеньки, воду, мароженки, кухонним робочим приносили й в відео попали. як і серед тих хто "пять давал" ))))
24.06.2023 21:22
Країна рабів
24.06.2023 21:22
прігожин вже труп.
24.06.2023 21:23
то констатація чи побажання?
24.06.2023 21:23
Цікаво, що він останні два дні відео із собою не викладає, як завжди, а тільки аудіо
24.06.2023 21:48
Пригожин якийсь лох - якщо шо тепер відловлять і убють всіх. Не те шоб я опечалився просто якось тупо
24.06.2023 21:23
Прігожін не лох - у нього є "запасний аеродром" в Африці.
24.06.2023 22:13
Короче, кто теперь сольётся (диагнозы разные будут придуманы)- Пригожин, Шойгу, Герасимов. Все будут объявлены "виновными за провал СВО". Кто поднимется- главный вопрос. Скоро узнаем. В ответе на этот вопрос будущее войны параши с Украиной, которая в любом случае не закончится до уничтожения последнего парашника.
24.06.2023 21:23
На цей час кацапські башти Кремля мацкви поки що ставлять на патрушева, який «зупинив» «неонациста» курчавого диригента музик
24.06.2023 21:44
Над Патрушевым поиздевались дважды- послав его лично в Оман на "переговоры" со всем известным дегенератом и наркоманом со всем известной фамилией и сделав его сыночка Диму ответственным за сельское хозяйство. Больше на параше за последние годы обосрали только Менделя. Не думаю, что у клана Патрушевых на параше остались хоть малейшие шансы.
24.06.2023 21:52
Згоден. Цілком логічно. Проте башта війни, в руках якої поки що фінанси, нафта і газ, армія та зброя, у тому числі атомна, та яка розпочала повномасштабну війну і топить за її продовження, іншого кращого для себе кандидата наразі не бачить, хоч би тимчасово.

Патрушев відбитий дегенерат та фашист, який повністю керований цією групою, виконує та саме головне - буде виконувати усі їхні захсцянки, без жодних вагань. Корумпована олігархічна диктатура.

@уйло для них вже не варіант - скомпрометований, переляканий, тобто обісраний, увесь втікає та намагається викрутитися, не занадто жорсткий на відміну від патрушева, ті ордер МКС на арешт для них наразі теж аргумент
До Китаю відправляли на оглядини мішустіна, проте китайські товариші поки не сказали ні так, ні ні.
24.06.2023 22:05
Так они теперь снова друзья.
24.06.2023 21:23
CNN

Представники американської та західної розвідки побачили ознаки того, що Пригожин готується до такого кроку, в тому числі шляхом накопичення зброї та ***********, повідомили один співробітник західної розвідки та інша особа, знайома з розвідкою.

Чиновник сказав, що вони вважають, що заяви Пригожина про нестачу *********** для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російським лідерам.
24.06.2023 21:24
Дон Пригожин оказался не варлордом, а новым попом Гапоном)
24.06.2023 21:24
Да какой он Гапон. Он же вел своих людей, а не кого-то еще. Хз чего там будет дальше.
24.06.2023 21:26
Цікаво, а раптом вони не захочуть повертатись на фронт? Чи їх спочатку попередили, що далі мкад - ні-ні?
24.06.2023 21:29
Дальше станет понятнее.
24.06.2023 21:30
Схоже їм знов треба розвертатися на маскву...
24.06.2023 21:26
О чем это говорит? О том что система продолжает ломать вагнеровцев и чем занимается пригожин в данное время? пригожин тупо сдал назад и тем самым, собственноручно хоронит своих же.
24.06.2023 21:28
Цей Пригожин здувся. Несіть наступного.
24.06.2023 21:28
Пригожин - опущене лано. Фактично мертвий вже. Ще там щось бекає і мекає в тіктоках і Ютюбах, а по факту мертвий вже. Заслужив, петушара.
24.06.2023 21:29
пригожин предал ЧВК вагнер - это предательство в прямом смысле слова
24.06.2023 21:31
24.06.2023 21:32
забудьте за пригожина...... он уже покойник.....
24.06.2023 21:38
я думаю навпаки це путін труп,як можна взяти і тупо зробити вигляд що нічого не сталося..весь світ побачив що путін слабак прогнувся під повара
24.06.2023 21:39
плешивый сегодня понял одну очень важную вещь - на стороне пригожина армия и народ....
а это значит, что он теперь уже не виртуальная, а реальная угроза его власти....
думаю, в ближайшее время он будет выслежен и убит.....
24.06.2023 21:49
"в ближайшее время он будет выслежен и убит."

И наверняка будет ещё сильнее ужесточён режим.
24.06.2023 22:53
та халопов на бутылки сажать - дело привычное.....
25.06.2023 02:31
закрутит еще гайки и всех делов
24.06.2023 23:43
- На бєлий тєррор ми атвєтім красним тєррорам!
Панове не смикайтесь в різні боки від кожного пуку. Ми ж не сурікати. Це тільки початок шоу а не кінець
24.06.2023 21:32
Конец может быть разный. От смекалочки вагнеров до заточки в бок всей вагнеровской верхушке.
24.06.2023 21:33
Не для того та вєрхушка затєвала вот ето вотвсьо, щоб заточки в бік отримати. Мені видаються 2 варіанти чому прігожин так різко тормознувся на взльоті і обидва для нас норм
1. Прігожину путін пообіцяв вільний відхід в Африку залатиє прііскі там і шпілі-вілі не присилать. Але ж 20-30 тис (в африці скільки не треба) підготовлених бійців уже понюхавших рубльовку і маскву, які їм не дали вкусить лишаються на раїсі
2. Пигожиним хтось керує і путін тому "хтось" пообіцяв передати владу. В цьому випадку, думаю той хтось почне сварачівать сво
24.06.2023 21:50
Так рядовой состав не поймет.
24.06.2023 21:50
найрукожопіша нація в світі, навіть заколот нормальний з
24.06.2023 21:37 Відповісти
Це каже про те,що пвк "вагнер" поза законом?
24.06.2023 21:38 Відповісти
А як із "прімкнувшимі к прігожину" вдвшникамі, zштурмам і прчімі кізячьімі дівізіямі? А лєтунами, отказавшимися аиполнять прєступний пріказ? З росгвардійцями, розстрілчвшими сім'ю восходящєй звєзди рускаґо спорта?
Фсьо фейкі, нічіво нєбило?
24.06.2023 21:40 Відповісти
Nu mozhet eta taka specoperacia FSB po vijavleniu nedovolnih v tom kak prahodit "specoperacia " v Ukraine ? Kak variant ...🤔
24.06.2023 21:58 Відповісти
Ну возможно в этом и была "многоходовочка"... Выявления недовольных, не лояльных. Сейчас их зачистят и можно снова по полной погрузится в "СВО". Зная, что внутри страны угрозы нет.
24.06.2023 22:01 Відповісти
А шо буде з тими єнералами які підтримали Пригожина?
24.06.2023 21:55 Відповісти
они съевкурвились, поэтому скоро пару штук самоубьются из окна со смертельным ранением в голову.
24.06.2023 22:31 Відповісти
В історію можна увійти а можна вляпатись...
Якщо це правда, то Пригожину кінець.
Скільки людей йому повірило, скільки "консервів" відкрилось, а що вийшло...?
Путін за допомогою свого кухаря перевірив свою челядь на "вшивість"?
Типу, "сайка тому, хто моргне першим"?
А багато хто моргнув...
І Пригожин з героя нації знову став тим, ким він є насправді - пасивним **********.
Але ж скільки "законтачилось".
Що тепер буде розповідати той же Євкуров, коли він без зброї, пригнічений та скуйовджений сидів перед бандитом і відповідав на питання...
24.06.2023 21:57 Відповісти
Може цей спектакль влаштували для того щоб провести зачистки ''антипуківців''
24.06.2023 22:13 Відповісти
Оті СІЗО шо бастували щас будуть вигрібати, і оті лошки які повелися на пригожина і його жабогадюкінг будуть вже не на карандаші а на бутилці.
24.06.2023 22:16 Відповісти
все вагнеровцы будут зарезаны и закопаны ******...
24.06.2023 22:33 Відповісти
Женя петух подставил своих сторонников и потерял авторитет. ******.
24.06.2023 22:39 Відповісти
V ringe vstretjiljisj Putjin i Prigozhin. Poslje pervovo ****** viigrivajet sudja - Lukashenko.
25.06.2023 09:58 Відповісти
 
 