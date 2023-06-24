ФСБ проводить у регіонах РФ рейди за адресами колишніх та нинішніх "вагнерівців", - РосЗМІ

Російські силовики почали проводити масові рейди за місцями проживання нинішніх і колишніх найманців ПВК "Вагнер" та погрожувати відповідальністю за приєднання до бойовиків Євгена Пригожина, які прямували на Москву.

Про це повідомляє видання "Важные истории" з посиланням на родичів "вагнерівців", передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, силовики приходять до них додому зі зброєю, шукають найманців та погрожують кримінальними справами про держзраду, якщо ті вирішать приєднатися до Пригожина.

Зокрема, минулої ночі у Рязанській області силовики прийшли додому до матері одного з поранених найманців ПВК "Вагнер", його самого забрали у відділок без пояснення причин. Вночі оперативники також прийшли до матері "вагнерівця" у Воскресенську Московської області — того вдома не було.

"Йому вже телефонували силовики, він їм відповів, що не піде в (ПВК). Але сам він списався з хлопцями своїми - вони думають. Виходить із дому - одягає толстовку з капюшоном, щоб на шиї не було видно татушку "Вагнера"", - розповіла матір.

Дружина колишнього найманця з Брянської області розповіла журналістам, що до неї додому (не за місцем прописки) прийшов дільничний та питав, де чоловік. "Сказав, що якщо помітять, що він присягне Пригожину і рушить на Москву, то він автоматично стане зрадником батьківщини, посадять на 20 років, а родина наша тут жити більше не буде", - каже жінка.

Її чоловіка знайшли за іншою адресою і змусили підписати розписку про те, що він зобов'язується дотримуватися законів Російської Федерації, і в разі, якщо він перейде на "ворожий бік", тобто присягне Пригожину, - "він вважатиметься неонацистом, зрадником батьківщини".

Повідомляється про аналогічні рейди в Оренбурзі, Орлі, Воронезькій області, Краснодарському краї. Чоловіків, які відмовлялися підписувати обіцянки про гарантії неприєднання до ПВК, затримували.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Увечері 24 червня у Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії. Згодом, Пригожин скасував похід на Москву: "Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори".