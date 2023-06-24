УКР
Ця війна може мати тільки один результат - перемогу України, - прем’єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте згадав розв’язану Росією війну проти України під час виступу з нагоди Дня ветеранів, який традиційно відзначають у країні в останню суботу червня.

"Ще ніколи після закінчення Другої світової війни мир у Європі не був під такою загрозою, як зараз", - сказав Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, протягом тривалого часу неможливо було уявити, що на Європейському континенті буде ще одна війна.

"Як суспільство ми почувалися настільки безпечно, що думали, можливо, обороні можна приділяти менше уваги. Ми помилялися", - визнав глава уряду Нідерландів.

Він зауважив, що з огляду на війну в Україні важливість добре оснащених збройних сил ще ніколи не була такою очевидною.

Прем'єр-міністр подякував нідерландським військовим, які роблять важливий внесок у мир, свободу та безпеку в багатьох країнах. Зокрема, беруть участь у навчанні українських військових, "аби вони могли вплинути на цю жахливу війну, яка може мати лише один результат: щоб Україна перемогла, а ваші українські колеги досягли успіху".

Україна переможе! Інакше не може бути.
показати весь коментар
24.06.2023 21:39 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 21:41 Відповісти
Пан Рюте дуже надіюсь що ви нас чітаєте
показати весь коментар
24.06.2023 21:42 Відповісти
не те, щоб читає, але він в курсі
показати весь коментар
25.06.2023 00:48 Відповісти
Ф16 понятно ..потрібні підводні човни з торпедами штук 5 ....нє не знав ніхто ...ок хто їх дасть коли Воронеж ******** по сміттєзвалищах ..Ні один вертоліт не впав на будинок
показати весь коментар
24.06.2023 21:46 Відповісти
Перемога України - перемога демократичного світу над фашизмом і нацизмом!
показати весь коментар
24.06.2023 22:05 Відповісти
 
 