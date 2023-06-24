Протягом 24 червня росіяни з мінометів та РСЗО 7 громад Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли в суботу села Галаганівка та Миколаївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, а також села Фотовиж, Родіонівка, Чуйківка, Нововасильівка та Руденка Шосткинського району Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Оперативного командування "Північ".

У повідомленні зазначається: "Станом на 20:00 24 червня російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Чернігівська область

З 00:00 до 00:20 зафіксовано 11 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Галаганівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 10:55 до 11:10 зафіксовано 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумська область

З 12:40 до 13:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Фотовиж. Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

З 12:45 до 15:00 зафіксовано 25 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Радіонівка. Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

З 15:00 до 15:10 зафіксовано 4 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Чуйківка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 14:50 до 16:00 зафіксовано 14 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Нововасилівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

З 16:15 до 16:16 зафіксовано 8 приходів, ймовірно РСЗВ, в районі н.п. Чуйківка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 16:20 до 17:30 зафіксовано 33 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Руденка. Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило".

