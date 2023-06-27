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Авіація минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога

зсу,авіація

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом минулої доби уразили ворожий пункт управління, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще кілька важливих цілей.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих цілі ворога", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

авіація (4148) Генштаб ЗС (6723) ЗСУ (7637)


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Дякуємо, соколики.
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27.06.2023 10:23 Відповісти
 
 