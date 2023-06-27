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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди, - Київська школа економіки

обстріл,руйнування,нікополь

Через повномасштабне вторгнення Росії постраждало 8,6% загальної площі житлового фонду України.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (КSE), інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на кінець травня 2023 року сума прямої шкоди, завданої житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, становить понад 54 млрд доларів. Це понад третину від загальної прямої шкоди інфраструктури та активів України за даними, розрахованими командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської) школи економіки) у рамках проєкту "Росія заплатить", - йдеться у звіті.

Із загальної суми прямих збитків житлового фонду левова частка - $46,6 млрд - від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними загалом постраждало 18,6 тисячі таких будинків: 13,2 тисячі - пошкоджено, 5,4 тисячі - повністю зруйновані.

Понад $7 млрд прямих збитків - наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких наразі вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також внаслідок бойових дій постраждало 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються у $0,5 млрд.

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Найбільші руйнування зазнали житловий фонд Донецької, Київської, Луганської, Харківської та Миколаївської областей. Серед міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєверодонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар’їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі.

Автор: 

житло (1082) руйнування (258)


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це дебіл мілованов сам порахував? чи з допомогою ермака?
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27.06.2023 07:28 Відповісти
А там зелень ще вкраде половину і залишиться вопше з гулькин ніс.
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27.06.2023 07:34 Відповісти
Куди-ж без дебіла? Тільки там зелена черга з черпаками. Вони не нажеруться від слова "ніколи".
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27.06.2023 07:39 Відповісти
Щось малувато.
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27.06.2023 07:28 Відповісти
Та може там із серії - підвал, фундамент є - інше якось надбудуєте..
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27.06.2023 07:36 Відповісти
Zeпідри замість того аби скопіювати житлобудівний кодекс в умовних Нідерландів чи Німеччині, пишуть містогвалтівний загон для бариг-забудовників - 5655, за яким будуватимуть уйопіщні гєтто, а не по-європейськи комфорті міста.
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27.06.2023 08:39 Відповісти
Це дуже малі кошти. За зруйновану квартиру в Маріуполі 62,5, 3 кімнати власник отримане аж 715000 гривень. Це разрахунки по формуле кабіну. Що можно придбати за ці гроші в Україні? При цьому не грошіма, а сертификатом.
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27.06.2023 08:41 Відповісти
У Києві близько двухсот покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна викупити для пільгових категорій чи переселенців та таким чином нарешті добудувати недобудови. До Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування зверталися тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але Шуляк, знаючи про проблему кілька років саботує вирішення питання та зацікавлена у такому становищі та байдужа до страждань громадян! Покупці/інвестори вже багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять КМДА, Кличко, Непопа, Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовниа, але замість організувати добудову, за ініціативи КМДА на недобудовах розплодились організовані угруповання, кооперативи які роздерибанять вільні площі та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень, але 6 років не завершили будівництво та не здали в експлуатацію ні один ЖК!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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27.06.2023 09:52 Відповісти
 
 