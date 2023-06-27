"Вагнерівці" першими збили цінний та рідкісний літак Іл-22, їх в Росії не більше десяти, - Ігнат

Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації Група Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним "піти на Москву" у РФ було знищено цінну та рідкісну авіатехніку.

Про це в інтерв’ю НВ розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації Група Вагнера на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним "піти на Москву" у РФ було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації", - зазначив Ігнат.

Крім того, знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний Гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії РФ, і таких гелікоптерів в Росії є "не так багато".

Стосовно Іл-22, Ігнат зазначив, що цей літак вже вражався українськими зенітними ракетами, але тоді ЗСУ лише пошкодили його – він був "трішки пошматований", однак повернувся на базу РФ, де, певно, його відновили. Він зазначив, що Іл-22 працює разом з літаком А-50, – такий намагались підірвати партизани в Білорусі за допомогою дрона.

"Вони на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні", – зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" превентивно знищили сім одиниць російської авіації під час повстання, - Ігнат

Іл-22 є ретранслятором – він ретранслює сигнал і повідомляє про повітряну обстановку. Його також називають повітряним пунктом управління.

"Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, їх у Росії також є до 10 одиниць – як і А-50. Але враження його вперше – це теж для нас гарні новини. І плюс льотчики – це найцінніший здобуток. Пілотів так просто не підготуєш, потрібні роки, щоб виховати справжнього пілота, який може виконувати бойові завдання", – зазначив Ігнат.