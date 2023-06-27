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Новини Повстання Пригожина в РФ
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"Вагнерівці" першими збили цінний та рідкісний літак Іл-22, їх в Росії не більше десяти, - Ігнат

літак

Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації Група Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним "піти на Москву" у РФ було знищено цінну та рідкісну авіатехніку.

Про це в інтерв’ю НВ розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації Група Вагнера на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним "піти на Москву" у РФ було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації", - зазначив Ігнат.

Крім того, знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний Гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії РФ, і таких гелікоптерів в Росії є "не так багато".

Стосовно Іл-22, Ігнат зазначив, що цей літак вже вражався українськими зенітними ракетами, але тоді ЗСУ лише пошкодили його – він був "трішки пошматований", однак повернувся на базу РФ, де, певно, його відновили. Він зазначив, що Іл-22 працює разом з літаком А-50, – такий намагались підірвати партизани в Білорусі за допомогою дрона.

"Вони на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні", – зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" превентивно знищили сім одиниць російської авіації під час повстання, - Ігнат

Іл-22 є ретранслятором – він ретранслює сигнал і повідомляє про повітряну обстановку. Його також називають повітряним пунктом управління.

"Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, їх у Росії також є до 10 одиниць – як і А-50. Але враження його вперше – це теж для нас гарні новини. І плюс льотчики – це найцінніший здобуток. Пілотів так просто не підготуєш, потрібні роки, щоб виховати справжнього пілота, який може виконувати бойові завдання", – зазначив Ігнат.

Автор: 

знищення (7460) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) Ігнат Юрій (794)


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Топ коментарі
+10
Якщо (як дехто пише) цей "бунт" був "провокацією ФСБ" для виявлення "ненадійних" - то чи не занадто висока ціна цього? Хоча "рукожопим" нічого дивуваться - вони й Каховську ГЕС підірвали, не так як хотіли!
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27.06.2023 07:47
+7
Вони і пів Хрещатика підірвали, Успенський собор у Лаврі, ДніпроГЕС...ломати - не будувати, а до людей ставлення як до расходного матеріалу. Історія циклічна..
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27.06.2023 08:03
+6
Фулюгани.
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27.06.2023 07:41
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Фулюгани.
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27.06.2023 07:41 Відповісти
дружественный огонь - можна пригожинцам и премию выписать в 1млн грн от МО Украины
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27.06.2023 08:05 Відповісти
стакан боярки і орден. посмертно
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27.06.2023 08:36 Відповісти
А орден святого *********.
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27.06.2023 10:29 Відповісти
та всеодно як він називається. можно - і з закруткою на спині
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27.06.2023 10:32 Відповісти
Вони такі. Знищать. Наші зермаки їм нашу єдину МРІЮ пригнали з Польщі і виставили під знищення цим кацапам. І вони її теж на радість путіну знищили.
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27.06.2023 12:26 Відповісти
Ну і, переповів всім відому інформації, а висновок який?
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27.06.2023 07:42 Відповісти
Чекає на наші))
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27.06.2023 07:53 Відповісти
Тобто Ігнат не бачить різниці між чотиримоторним Іл 22 та двомоторним літаком кадри падіння якого видають за Іл 22. Професіонал.
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27.06.2023 07:44 Відповісти
Залишилося з'ясувати,що це за "кадри падіння" з яких можна зробити висновок про два двигуни а не чотири?
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27.06.2023 08:03 Відповісти
Відео яке появилось в суботу десь в обід. Там чітко два двигуна видно.
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27.06.2023 08:42 Відповісти
Москалі посилаються на якогось свого пілота у відставці (до речі, журилися, що він розкрив своє ім'я, бо єму уґражаєт апаснасть ат укров - сподіваюся, наші спецслужби в курсі цієї інфи), який виклав всі деталі по цьому літачку, включно з його бортовим номером. Він ще в Афгані використовувався.

Пише чітко про ІЛ22.

Пошукайте не пікабу в розділі політика. Там є пост.
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27.06.2023 08:11 Відповісти
Якраз Пікабу і розділ політика так модеруються що якщо там є пост то не просто так, що тільки може підтверджувати версію що це не Іл 22.
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27.06.2023 09:02 Відповісти
По пам'яті - там був скрін з тг того москаля. По-моєму, хтось з наших теж його ставив тут. Як матиму час вдень - можу подивитися.
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27.06.2023 10:16 Відповісти
Пікабу це такий майданчик де неможливо іти в розріз з лінією партії. Особливо там де є тег політика. А ось обговорення цієї теми на пікабу це якраз признак що не все так однозначно. Я знаю про що кажу в мене там акаунт не перший рік, і рейтинг на політиці набраний колись.
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27.06.2023 11:00 Відповісти
Ок. Я не збираюся реєструватися: просто іноді переглядаю, що вони там видумують про нас.
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27.06.2023 11:14 Відповісти
Дуже символічно про "бунт" прігожина."Російський танк, що застряг у воротах цирку, став об'єктом насмішок в мережі.https://u-news.com.ua/149332-rosijskij-tank-scho-zastrjag-u-vorotah-cirku-stav-obyektom-nasmishok-vmerezhi.html.
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27.06.2023 08:50 Відповісти
Одне но! На кадрах падіння дуже важко зрозуміти скільки там двигунів, дуже розмита картинка. А ось на відео на місці падіння скоріше за все двигунів 4. Найближча сторона до оператора - видно лопасті від одного двигуна, а на місці другого двигуна з тієї ж самої сторони просто вигоріле місце. З іншої сторони літака видно обриси одного двигуна, а інший скоріше за все під уламками.
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27.06.2023 09:12 Відповісти
В москалів багато літаків, збити могли і два.
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27.06.2023 09:15 Відповісти
Якщо (як дехто пише) цей "бунт" був "провокацією ФСБ" для виявлення "ненадійних" - то чи не занадто висока ціна цього? Хоча "рукожопим" нічого дивуваться - вони й Каховську ГЕС підірвали, не так як хотіли!
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27.06.2023 07:47 Відповісти
Вони і пів Хрещатика підірвали, Успенський собор у Лаврі, ДніпроГЕС...ломати - не будувати, а до людей ставлення як до расходного матеріалу. Історія циклічна..
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27.06.2023 08:03 Відповісти
Ліс рублять -- тріски летять .
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27.06.2023 07:55 Відповісти
Обратите внимание, какие гробы летают на параше. Ил-18, Ил-20 (сбитый парашниками в Сирии), Ил-22. Этой рухлядью аналоговнетной только обезьян в Африке пугать.
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27.06.2023 08:01 Відповісти
Я в москалів бачила інфу, що збитих льотчиків може бути 20 (їхні воєнкори повідомляли). З усіх збитих корит. Тільки в цьому ІЛі екіпаж 10 чол.

І що ребівських мігів ніби 2.
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27.06.2023 08:03 Відповісти
Інші кажуть, що живі, але покоцкані
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27.06.2023 08:04 Відповісти
Ну, так, може, з покоцаних 300х перекочують в надійні 200ті. )))
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27.06.2023 08:07 Відповісти
Та да) але люди-самовари теж непогано)
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27.06.2023 09:49 Відповісти
По вертолетам писали что часть пилотов выжила.
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27.06.2023 08:07 Відповісти
МіГів там не було, Ви мали на увазі Мілів (Мі-8)
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27.06.2023 09:38 Відповісти
Хтось в Зимку казав що і ракет мало на пару залпов......
ой Ігнат Ігнат,краще вже промовчати.
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27.06.2023 08:03 Відповісти
Йшов би ти, Ігнате, на фронт та сам збивав такі (без)цінні московські літаки.
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27.06.2023 08:10 Відповісти
з таким пафосом це подається начебто заслуга самого гната...
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27.06.2023 08:11 Відповісти
Ігнат, дурепало, вивчай матчасть.
Іл-22, це повітряний пункт керування з комплексом КСС 122 (комплекс средств связи). Ніякої радіорозвідки він проводити не може. В якості ретранслятора, так, аде то не головне. Призначається для армії та вище. Для дивізій використовувався Мі 9 (КСС 119).
На Іл-22 я особисто стажувався в1993 році (лютий - березень) на аеродромі Скнилів (м.Львів) , як начальник ВзПУ.
Ігнат триндить про те, про що не знає та не розуміє.
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27.06.2023 08:28 Відповісти
А-50 виконує функції розвідки?
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27.06.2023 09:12 Відповісти
Так, для того і створювався.
парі рідко працюють. На Іл-22 , виходячи з кількості загиблих), знаходились тільки льотний екіпаж та КСБушники. Ланки управлння не було.
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27.06.2023 16:20 Відповісти
ну новоспечений стенька разін пояснив усі збиття просто , мов у мене є шибанутий на мозги пвошник , який лупить поусьому що зверху летить , міткий зараза , і йому до лампи чи 4 двигуна , чи лише 2 ... нада було не соваться..
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27.06.2023 09:05 Відповісти
Том купер пише, що то не може бути Іл 22. Оскільки той має 4 двигуни. А на відео літак має 2.
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27.06.2023 09:57 Відповісти
смішноповстання!
а на кацапії все смішно - жгут на перетнути кровотечю до себе шурупамами прикрутити хіба не смішно?
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27.06.2023 14:41 Відповісти
 
 