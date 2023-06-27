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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом доби по території Херсонщини ворог випустив майже 300 снарядів, дві людини зазнали поранення, - ОВА

херсонщина

Російські окупанти протягом доби обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонщини, є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 14 нарядів!", - йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини дістали поранення.

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обстріл (28948) Херсон (3413) Херсонська область (5841)


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27.06.2023 08:08 Відповісти
 
 