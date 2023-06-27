Протягом доби по території Херсонщини ворог випустив майже 300 снарядів, дві людини зазнали поранення, - ОВА
Російські окупанти протягом доби обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонщини, є поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 14 нарядів!", - йдеться в повідомленні.
Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини дістали поранення.
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показати весь коментар27.06.2023 08:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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