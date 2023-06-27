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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 226 170 осіб (+590 за добу), 308 гелікоптерів, 4036 танків, 4083 артсистеми, 7834 броньовані машини

Станом на ранок 27 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 226 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

особового складу - близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 4036 (+5) од,

бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,

артилерійських систем - 4083 (+28) од,

РСЗВ - 626 (+2) од,

засоби ППО - 386 (+1)од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 308 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),

крилаті ракети - 1261 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,

спеціальна техніка - 563 (+6).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 226 170 осіб (+590 за добу), 308 гелікоптерів, 4036 танків, 4083 артсистеми, 7834 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (17698) Генштаб ЗС (6723) ліквідація (4037) знищення (7460)


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Топ коментарі
+17
Шо доба то 1 дівізіон арти з розрахункамі. Дуже файно. ЗСУ супер!
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27.06.2023 08:26
+12
Слава нашим Воїнам і щира подяка за знищених москалів 😕
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27.06.2023 08:30
+12
Пост вчорашній.

Олександр Коваленко:

"Одной из задач той разведки боем, которую начали СОУ🇺🇦 в начале июня в полосе обеспечения РОВ, было не только вскрытие их скрытых позиций артиллерии и прочих моментов, но и обнаружение складов с боеприпасами в глубоком тылу.

В то время как нытики ныли "наступление провалилось!!!", СОУ развернули будничную работу по выносу складов с БК по всей третей линии и глубже! В результате двухнедельной работы мы видим то, что российское командование перешло на тактику мобильных складов - применение ББМ и грузового автотранспорта.

То есть, весь БК размещают на ББМ, преимущественно загружают МТ-ЛБ, либо автотранспорте и гоняют его по полям, с подвозом на те участки, где исчерпывается боезапас. По задумке вроде как ничего так, мобильность и неуловимость, а на деле... Судя по статистике - очередные грабли РОВ.😎"

До вчорашніх 512 автомобілів і бензовозів треба додати ще сьогоднішні 21.

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27.06.2023 08:58
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Шо доба то 1 дівізіон арти з розрахункамі. Дуже файно. ЗСУ супер!
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27.06.2023 08:26 Відповісти
Слава нашим Воїнам і щира подяка за знищених москалів 😕
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27.06.2023 08:30 Відповісти
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27.06.2023 08:35 Відповісти
Скільки днів підряд буде 308+1 гелікоптер? Я розумію що помилка технічна, але ніщо так не підриває довіру як такі помилки.
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27.06.2023 08:46 Відповісти
Коли буде 20 мільйонів, тоді кремлівський карлик можливо почне чухатись.
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27.06.2023 08:53 Відповісти
Пост вчорашній.

Олександр Коваленко:

"Одной из задач той разведки боем, которую начали СОУ🇺🇦 в начале июня в полосе обеспечения РОВ, было не только вскрытие их скрытых позиций артиллерии и прочих моментов, но и обнаружение складов с боеприпасами в глубоком тылу.

В то время как нытики ныли "наступление провалилось!!!", СОУ развернули будничную работу по выносу складов с БК по всей третей линии и глубже! В результате двухнедельной работы мы видим то, что российское командование перешло на тактику мобильных складов - применение ББМ и грузового автотранспорта.

То есть, весь БК размещают на ББМ, преимущественно загружают МТ-ЛБ, либо автотранспорте и гоняют его по полям, с подвозом на те участки, где исчерпывается боезапас. По задумке вроде как ничего так, мобильность и неуловимость, а на деле... Судя по статистике - очередные грабли РОВ.😎"

До вчорашніх 512 автомобілів і бензовозів треба додати ще сьогоднішні 21.

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27.06.2023 08:58 Відповісти
Німеччина передає Україні далекобійні керовані снаряди "Vulcano" «Vulcanо» - 155-мм високоточні снаряди для німецьких САУ PzH 2000, здатні летіти на 70-80 кілометрів.
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27.06.2023 09:06 Відповісти
Все ніби так, але чомусь третій день підряд показують знищений вертоліт і 25 і 26 і 27, а підсумкова цифра 308, ци це тільки мені одному здається?
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27.06.2023 09:03 Відповісти
Ви дивіться на картинку, а не на цифри текстом у пості - тут досить часто помилки.
Бо в самому тексті і вчора і сьогодні по геліку, але на графіці від ГШ їх не нема ні сьогодні ні вчора.
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27.06.2023 10:03 Відповісти
Дякую. Хатілося б щоб не було помилок, бо за цими цифрами криється багато. Невже важко переписати с картинки?
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27.06.2023 10:27 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3413 день.
77! одиниць техніки та майже 600 чумардосів. Арта, логістика та броня супер, рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка - 1:6. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 226 000!!! більше, ніж таке місто, як Великий Новгород ...
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27.06.2023 09:14 Відповісти
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборни російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
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27.06.2023 09:18 Відповісти
К концу войны арта перестанет существовать в рашке как род войск. Такими темпами по 20-30 ед в сутки через год у рашки не останется арты от слова совсем.
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27.06.2023 09:23 Відповісти
Keep doing what you are doing Ukraine. The UK is with you. Glory to Ukraine!
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27.06.2023 12:06 Відповісти
Интересно, где российские солдаты берут такую запредельную мотивацию атаковать Украину? Ладно ВСУ защищают свою же землю, но откуда у русни столько злобы, чтобы лезть тысячами вперёд, визжать, разлетаться во все стороны ошметками крови и дерьма, завывать и всё равно лезть и лезть по трупам своих братьев по разуму в бой? Им там что горы денег платят? Или они до сих пор уверены, что война против Украины это лёгкая прогулка для великой второй армии мира?
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27.06.2023 20:55 Відповісти
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27.06.2023 22:51 Відповісти
 
 