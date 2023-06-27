Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 226 170 осіб (+590 за добу), 308 гелікоптерів, 4036 танків, 4083 артсистеми, 7834 броньовані машини
Станом на ранок 27 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 226 170 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
особового складу - близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,
танків - 4036 (+5) од,
бойових броньованих машин - 7834 (+14) од,
артилерійських систем - 4083 (+28) од,
РСЗВ - 626 (+2) од,
засоби ППО - 386 (+1)од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 308 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10),
крилаті ракети - 1261 (+2),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) од,
спеціальна техніка - 563 (+6).
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Олександр Коваленко:
"Одной из задач той разведки боем, которую начали СОУ🇺🇦 в начале июня в полосе обеспечения РОВ, было не только вскрытие их скрытых позиций артиллерии и прочих моментов, но и обнаружение складов с боеприпасами в глубоком тылу.
В то время как нытики ныли "наступление провалилось!!!", СОУ развернули будничную работу по выносу складов с БК по всей третей линии и глубже! В результате двухнедельной работы мы видим то, что российское командование перешло на тактику мобильных складов - применение ББМ и грузового автотранспорта.
То есть, весь БК размещают на ББМ, преимущественно загружают МТ-ЛБ, либо автотранспорте и гоняют его по полям, с подвозом на те участки, где исчерпывается боезапас. По задумке вроде как ничего так, мобильность и неуловимость, а на деле... Судя по статистике - очередные грабли РОВ.😎"
До вчорашніх 512 автомобілів і бензовозів треба додати ще сьогоднішні 21.
Бо в самому тексті і вчора і сьогодні по геліку, але на графіці від ГШ їх не нема ні сьогодні ні вчора.
77! одиниць техніки та майже 600 чумардосів. Арта, логістика та броня супер, рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка - 1:6. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 226 000!!! більше, ніж таке місто, як Великий Новгород ...
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборни російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!