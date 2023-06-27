Обстріли Запорізької області за добу: в Оріхові загинула жінка, ще три особи зазнали поранень, - ОВА
Протягом минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.
"На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки", - розповів Малашко.
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показати весь коментар27.06.2023 10:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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