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Обстріли Запорізької області за добу: в Оріхові загинула жінка, ще три особи зазнали поранень, - ОВА

область,обстріл,запорізька

Протягом минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.

"На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки", - розповів Малашко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти завдали 52 удари по 14 містах і селах Запорізької області, - ОВА

Автор: 

обстріл (28948) Запорізька область (3692) Малашко Юрій (62)


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27.06.2023 10:26 Відповісти
 
 