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Новини Повстання Пригожина в РФ
5 297 31

США під час повстання Пригожина тримали прямий контакт з РФ, - Білий дім

джон,кірбі

США були на прямому зв’язку з Росією під час так званого заколоту ПВК "Вагнер".

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати й надалі", - сказав він.

Кірбі пояснив, що США хотіли донести до РФ два меседжі: щодо захисту американських дипломатів і щодо того, що США не причетні до внутрішніх подій в Росії.

Читайте: США приховували розвіддані про плани ПВК "Вагнер" від союзників, - CNN

Він також додав, що США "були в курсі подій на ранніх стадіях і залишалися в курсі подій з союзниками і партнерами, щоб переконатися, що ми всі маємо однакову точку зору на це і підходимо до цього з однакових позицій".

На уточнююче питання, чи росіяни реагували в реальному часі на контакти США, Кірбі сказав: "Нестабільність в Росії - це те, що ми сприймаємо серйозно. І у нас, безумовно, було багато запитань протягом вихідних, як і у вас, про ситуацію в Росії і питання стабільності. І ми мали змогу в режимі реального часу, через дипломатичні канали, розмовляти з російськими офіційними особами про те, що нас турбує".

Також читайте: США продовжуватимуть чинити санкційний тиск на ПВК "Вагнер", - Кірбі

Водночас він відмовився ідентифікувати, що саме відбулося у Росії - заколот, спроба перевороту чи збройне повстання, - закликавши "не клеїти наклейку на бампер".

Кірбі також додав, що наразі немає жодних ознак того, що відбулися якісь зміни в системі командування російськими збройними силами.

Автор: 

росія (65800) США (23280) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+18
Жалюгідний світ кончених підарасів
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27.06.2023 09:17
+13
Як це вони ще не відправили туди спец підрозділ на допомогу пукіну?
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27.06.2023 09:15
+12
Переживали за расіюшку...
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27.06.2023 09:10
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Переживали за расіюшку...
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27.06.2023 09:10 Відповісти
Конечно, переживали, постоянно спрашивали: "Что с *****, кацапы?!"
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27.06.2023 09:15 Відповісти
Переживали не за рашку, а за імовірність попадання ЯЗ до рук урків... Я думаю і США, і Євросоюз, і той же Китай дали зрозуміти хлу, що при такій загрозі превентивним ударом унеможливлять таку можливість ...
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27.06.2023 09:24 Відповісти
Кірбі пояснив, що США хотіли донести до РФ два меседжі: щодо захисту американських дипломатів і щодо того, що США не причетні до внутрішніх подій в Росії. Джерело:
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27.06.2023 10:10 Відповісти
Це афіційна позиція, не будуть же вони людей пугати ))
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27.06.2023 11:01 Відповісти
А що не так ?

Питання контролю ядерної зброї - якраз дуже серйозне і важливе для всіх.
Чому не сказати ?

В мене зі здоровим глуздом все в порядку. Придумувати собі історії і вірувати в них - це не про мене.
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27.06.2023 11:11 Відповісти
Ок ))
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27.06.2023 11:14 Відповісти
Що таке, переживали за диктаторский режим Путлера ? А я к же демократія !? Тьфу, аж самому смішно стало ))) яка там демократія !?))
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27.06.2023 09:13 Відповісти
Як це вони ще не відправили туди спец підрозділ на допомогу пукіну?
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27.06.2023 09:15 Відповісти
Жалюгідний світ кончених підарасів
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27.06.2023 09:17 Відповісти
да, часи Черчіля і Течер далеко позаду
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27.06.2023 13:15 Відповісти
тоже за Тело переживали....
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27.06.2023 09:19 Відповісти
Та проспали вони все, а зараз розповідають що і про підготовку їм було відомо, і що тримали контакт з кремлем, роблять все щоб показати що вони тримали процес під контролем, бо наприклад захоплення яз вагнерівцями це була би жопа яка би потребувала прямого вмішання. Тому недивуйтесь якщо завтра якийсь нюйорк таймс напише що за інформацією від неназваного високопоставленого чиновника пентагону були прямі контакти з пригожиним і він дав гарантії що яз залишиться там де є.
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27.06.2023 09:22 Відповісти
Жаль вагнеровцы не захватили ядерное оружие и не продали его всем "нуждающимся" по всему миру. Вот это было бы очень прикольно, здорово и хорошо!!!
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27.06.2023 09:32 Відповісти
А прямой контакт с Пригожиным они не держали?
Звиздуны.
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27.06.2023 09:26 Відповісти
А должны были тримать связь не с кремлем, а с Жекой Пригожиным и подстегивать его шоб скорее повалил режим *****
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27.06.2023 09:31 Відповісти
Та нє, то ж дорогий партнЬОр.
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27.06.2023 10:40 Відповісти
trolling 80lvl ja predstavljaju - tam putch na mAskvu a tut iz ameriki zvonjat cherez 5min i govorjat - eto ne mi , kak tam nashi diplomati ?
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27.06.2023 09:31 Відповісти
Позоріще ******.
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27.06.2023 09:44 Відповісти
Они что всех за лохов держат днари.
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27.06.2023 10:00 Відповісти
Понятно что сидят у усираются что бы ***** не потерял власть. Позорище.
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27.06.2023 10:01 Відповісти
Ну, що, віруни. Давайте, плюйтеся далі своїми брехнями на тих, хто говорить про реальні речі та зводить факти докупи, на що ви не здатні.

Як я й писала: сюсі-пусі з х**лом тривають, причому "комунікація - хороша", козачок - задоволений. В них все класно. По плану. Домовленості дотримуються.

А тепер чеперадло планує дзвінок Зе ?
Після тріщання з дорогим йому х**лом буде тиснути на поступки ?

Заводьте шарманку: кацап-трампістка-дурепа і що ви там ще вмієте.
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27.06.2023 10:08 Відповісти
Nu na etat raz FSB vseh abigrala , 99 % poverili chto vso po nastaiashcemu , vot vot i sbudetsa mria dalgazdannaia ....LOHI ! 🤦
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27.06.2023 10:12 Відповісти
ну теперь то некоторым романтикам наверное уже более понятно, зачем кремлем был затеян весь этот спектакль с "восстанием" ? даже американцы повелись.... и думаю что именно для них это все и разыгрывалось...
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27.06.2023 10:41 Відповісти
Ще додам: я кілька разів писала, щоб наші в жодному разі не сміли ділитися планами з союзничками, зокрема, заокеанськими.

І як на мене (традиційно) налітали сектанти істуканчика зі своїм дебільним вереском: як я можу таке говорити !

Ось і підвердження.

І що вони зливають москалям - залишається здогадуватися.
А довіри - нема і бути не повинно.
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27.06.2023 10:59 Відповісти
якими "планами", про травневі шашлики?
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27.06.2023 13:14 Відповісти
для втілення спільної американо- рашистської авантюри по спасінню світового злочинця ,та його, разом з путіним активів

США були на прямому зв'язку з Росією під час так званого заколоту ПВК "Вагнер".

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі,
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27.06.2023 11:01 Відповісти
Путинская разводка всегда работает безотказно. Супердержава, ***...
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27.06.2023 11:05 Відповісти
Кто бы сомневался !!Не удивлюсь если США явились инициаторами переговоров Лукашенко и Пригожина.... Эти ЯНКИ на всё готовы заради выгоды..
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27.06.2023 11:51 Відповісти
Хто б скумнівався - тисли на прігожина та його хазяїв, щоб врятувати дупу ху"ла. Ще й тисли на Україну, щоб ми не вдарили по кацапах в той час, коли вони здьорнули частину своїх військ з фронту. Гнилий доворняк триває.
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27.06.2023 13:17 Відповісти
 
 