США під час повстання Пригожина тримали прямий контакт з РФ, - Білий дім
США були на прямому зв’язку з Росією під час так званого заколоту ПВК "Вагнер".
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"У нас були хороші прямі комунікації з росіянами протягом вихідних. Ми очікуємо, що це зможе тривати й надалі", - сказав він.
Кірбі пояснив, що США хотіли донести до РФ два меседжі: щодо захисту американських дипломатів і щодо того, що США не причетні до внутрішніх подій в Росії.
Він також додав, що США "були в курсі подій на ранніх стадіях і залишалися в курсі подій з союзниками і партнерами, щоб переконатися, що ми всі маємо однакову точку зору на це і підходимо до цього з однакових позицій".
На уточнююче питання, чи росіяни реагували в реальному часі на контакти США, Кірбі сказав: "Нестабільність в Росії - це те, що ми сприймаємо серйозно. І у нас, безумовно, було багато запитань протягом вихідних, як і у вас, про ситуацію в Росії і питання стабільності. І ми мали змогу в режимі реального часу, через дипломатичні канали, розмовляти з російськими офіційними особами про те, що нас турбує".
Водночас він відмовився ідентифікувати, що саме відбулося у Росії - заколот, спроба перевороту чи збройне повстання, - закликавши "не клеїти наклейку на бампер".
Кірбі також додав, що наразі немає жодних ознак того, що відбулися якісь зміни в системі командування російськими збройними силами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питання контролю ядерної зброї - якраз дуже серйозне і важливе для всіх.
Чому не сказати ?
В мене зі здоровим глуздом все в порядку. Придумувати собі історії і вірувати в них - це не про мене.
Звиздуны.
Як я й писала: сюсі-пусі з х**лом тривають, причому "комунікація - хороша", козачок - задоволений. В них все класно. По плану. Домовленості дотримуються.
А тепер чеперадло планує дзвінок Зе ?
Після тріщання з дорогим йому х**лом буде тиснути на поступки ?
Заводьте шарманку: кацап-трампістка-дурепа і що ви там ще вмієте.
І як на мене (традиційно) налітали сектанти істуканчика зі своїм дебільним вереском: як я можу таке говорити !
Ось і підвердження.
І що вони зливають москалям - залишається здогадуватися.
А довіри - нема і бути не повинно.
США були на прямому зв'язку з Росією під час так званого заколоту ПВК "Вагнер".
Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі,