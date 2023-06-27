Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина, - CNN

Союзники на різних рівнях застерігали Україну від завдання ударів по території Росії під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на західного чиновника.

"Меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен", - сказав він. Повідомлення було передано Україні на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через дипломатів.

"Це внутрішня справа Росії. Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії", - додав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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