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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина, - CNN

пригожин

Союзники на різних рівнях застерігали Україну від завдання ударів по території Росії під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на західного чиновника. 

"Меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен", - сказав він. Повідомлення було передано Україні на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через дипломатів.

"Це внутрішня справа Росії. Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії", - додав він.

Також читайте: США приховували розвіддані про плани ПВК "Вагнер" від союзників, - CNN

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приховували розвіддані про плани ПВК "Вагнер" від союзників, - CNN

Автор: 

росія (65800) США (23280)


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Топ коментарі
+32
Кто бы сомневался. А то не дай бог ещё бы рашку одолели.
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27.06.2023 09:14
+26
все что нужно знать о ****** союзниках, ну других слов вот просто нет
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27.06.2023 09:16
+25
По нафті договорились, по газу договорились, по аміаку договорились, по зерну договорились.................. Тільки про закінчення війни неможуть ніяк договоритись!
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27.06.2023 09:16
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Кто бы сомневался. А то не дай бог ещё бы рашку одолели.
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27.06.2023 09:14 Відповісти
Звичайно, тоді війна скоріше закінчиться, це невигідно ні союзникам, ні росії!
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27.06.2023 09:15 Відповісти
так же не выгодно фсб-агентам в опе и самому зеленгскаму
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27.06.2023 09:48 Відповісти
100 %
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27.06.2023 10:07 Відповісти
Обісрані та обісьцяні "союзники"
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27.06.2023 09:15 Відповісти
По нафті договорились, по газу договорились, по аміаку договорились, по зерну договорились.................. Тільки про закінчення війни неможуть ніяк договоритись!
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27.06.2023 09:16 Відповісти
Єрмак в Копенгаґені договорився. Про Корейський варіант і ніякого НАТО.
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27.06.2023 11:09 Відповісти
все что нужно знать о ****** союзниках, ну других слов вот просто нет
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27.06.2023 09:16 Відповісти
Других союзников тоже нет.
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27.06.2023 10:10 Відповісти
Це просто якийсь сором
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27.06.2023 09:16 Відповісти
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27.06.2023 09:17 Відповісти
Покидьки. Ніколи Україна не виграє з такими " союзниками", просравши свій воєнний потенціал 91 року.
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27.06.2023 09:17 Відповісти
І шо хтось сів за розвал армії і економіки! Сидять всі в Монако і Швейцарії...
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27.06.2023 09:18 Відповісти
Тіко Кравчук сів на той світ. Сподіваюся, зараз випробовує якісь специфічні (із фантазією та символізмом) пекельні борошна за роззброєння України

(я розумію, можна було відмовитись від надмірної кількості ракет і боєголовок, які дійсно важко і дорого утримувати... хрін з ними... але віддати ГЕТЬ УСЕ... Україна не змогла б технічно обслуговувати 100-300 бімб ☢️ , як Ізраїль або Пакистан? Вибачте, не вірю. Також не вірю в те, що ми були б "джерелом підвищеної ядерної небезпеки" - ага, небезпечнішим за муслімський Пакистан...)
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27.06.2023 09:35 Відповісти
Насправді, Кравчук прожив в розкоші довгий вік. І дітям залишилось.
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27.06.2023 11:10 Відповісти
Так. Але якщо потойбічне життя існує, то там йому ця розкіш і мільярди навряд чи допоможуть...
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27.06.2023 11:50 Відповісти
В казочки вірите? Ну-ну.
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27.06.2023 16:53 Відповісти
Ніт, ви що - я не релігійна людина. Проте, скажемо так, не заперечую можливості існування реальності, яку поки що не визнає офіційна наука. Інакше кажучи, метафізичної реальності.
Тим більше з деякими проявами певних речей стикався емпіричним шляхом.
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27.06.2023 18:20 Відповісти
Саме під цеи трьоп і лупити - хер поимеш -- держат нас на короткому повідку .
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27.06.2023 09:18 Відповісти
не расхитывайте лодку, ато ***** нападет?
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27.06.2023 09:18 Відповісти
Каховську взірвали................. реакції ноль......................................
Скоро кацапи взірвуть ЗАЕС і шо думаєте якась реакція буде ?! Дадуть дві вінтовки, іто з запізненням!
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27.06.2023 09:20 Відповісти
Вчора Байден присягався що він не при ділах
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27.06.2023 09:20 Відповісти
*** буду, не при делах
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27.06.2023 09:22 Відповісти
"Союзники" КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ перемоги України. Адекватним мислячим людям це давно зрозуміло...
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27.06.2023 09:20 Відповісти
Нас дуже мало.

Мені один холуй вищав, що я не маю права критикувати бідона. І тоді воно сказало, що після цього я не можу називатися людиною.

І таких - більшість.
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27.06.2023 10:22 Відповісти
Єрмак катигорично проти.
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27.06.2023 11:14 Відповісти
і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії.

Так по наступающим вагнеровцам никто бы удары и не наносил, им даже помочь можно было нанося удары по регулярной армии. Как там: враг моего врага мой друг, даже если у него на лбу вагина нарисована
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27.06.2023 09:20 Відповісти
Пам'ятаєте, як у подоляцьких ******* писати "якщо Порошенко такий крутий, то чому не відмовив Меркель в її пропозиціях по Медведчуку або Путіну"....То як, відмовили зараз партнерам ?....
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27.06.2023 09:23 Відповісти
Нужно просто перестать стрелять, а также отдать оружие, крым, юг, восток, север, воду, еду, национальность. Всі побажання ***** или щось забув?
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27.06.2023 09:24 Відповісти
Майно, життя. От тепер всьо.
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27.06.2023 09:43 Відповісти
До дупи вся ця писанина "з посиланням на західного чиновника".
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27.06.2023 09:24 Відповісти
8 років Столтенберги дивилися, як рашка готовиться до масштабного нападу! Тож оце "ой нє нада, а то путін нападьот" не здивувало. ***, Ростов так близько, штаб ЮВО(я в 80-ті на узлЄ связі "Акація" служив саме там) у центрі міста, поруч з цирком, ЖОДНОГО разу туди не вфігачили! ШО, наші трохи двійностандартові друзі взагалі бубочці заборонили туди бАхати? Що прям ДУЖЕ консонує з наказами бубочкам з генштабу рфії, до речі.
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27.06.2023 09:24 Відповісти
У Ростові і авіазавод є....Мі-24,Миі-28,Мі-35...але чомусь ,нічого туди не падає
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27.06.2023 09:55 Відповісти
Не розумію. А хто вам винен? Ядер віддали, ракети, техніку віддали все...За НАТО не проголосували. Куда народ дивився...А коли війна прийшла вині союзники. Хм, цікаво. Бо що? Меморандум? На Польщу подивіться в другій світовій...Щоден папір не замінить безпеки
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27.06.2023 10:09 Відповісти
Тобто те що союзники часто поступають як дегенерати це нормально?
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27.06.2023 13:32 Відповісти
Прикольна війна для союзничків.
Шоу. Вас українці нехай вбивають, але ви не відповідайте бо недай Боже ще виграєте.

Сталіну заборонили бити по території Німеччини, веліли просто спостерігати зза паркана......................
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27.06.2023 09:25 Відповісти
І саботували ленд-ліз.
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27.06.2023 10:23 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti ВОЕННЫЙ ФОКУС https://focus.ua/special/obostrenie_na_donbasse_narushenie_peremiriia_boevikami РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА https://focus.ua/special/kontrnastuplenie-vsu-v-2023-godu КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВСУ В 2023 ГОДУ У Байдена заявили, что контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем хотелось бы
А другою рукою не дозволяють Українським ЗС наступати на рашу.
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27.06.2023 09:26 Відповісти
Сталін з Гітлером договорились про безперебійну прокачку нафти, газу, аміаку, зерна...........................
Про закінчення війни мова не йшла !
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27.06.2023 09:30 Відповісти
домовились
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27.06.2023 09:33 Відповісти
Я такої білеберди давно не читала. Ніхто нікого нічого не просив. Уже писали тут,що зненацька усіх це застало. Досить різні домисли з сумнівних ресурсів печатати. Урки є урки і ніякої користі не було. Пшик
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27.06.2023 09:40 Відповісти
https://edition.cnn.com/2023/06/26/politics/us-intelligence-wagner-chief/index.html CNN - це західна інформаційна "помийка". у якій за гроші буде надрукована абсолютна, повна дурня! А за великі гроші - точно скажуть, що Джона Кеннеді застрелив не Харві Освальд, а Джек Рубі!
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27.06.2023 09:48 Відповісти
Український народе! Ви самі бачите,що це за "соїзнічки'.Замість того,щоби додавати расистські гідрування,вони роблять все,щоби ця гадина жила і дальше та приносила страждання нашим громадянам.А ZEвлада їм(піндосам) в цьому,як може допомагає.
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27.06.2023 09:52 Відповісти
вот ты пиндосокацап) Байден, чому ми не в НАТО? Дайте зброю! А ми яйця купимо и боевых генералов посадим
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27.06.2023 10:10 Відповісти
Я дикувато вибачаюся, а що таке "додавати расистські гідрування"? (чомусь моск винесло) 🤔
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27.06.2023 12:22 Відповісти
и ничего что в ночь "вастания питухов" по нам 40+ ракет прилетело
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27.06.2023 10:07 Відповісти
***, а може порадити союзникам як їм робити свої справи у себе на території?
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27.06.2023 10:08 Відповісти
ну то тоді віддай всю західну зброю и чекай окупацію. Без вказівки з опи мости не підривати.
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27.06.2023 10:16 Відповісти
До чого тут західна зброя? Шукай зраду десь іще. Просто таке відчуття, що той захід дав зброю, купив попкорну, дивиться і вказує куди стріляти, а куди не стріляти. **********
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27.06.2023 10:27 Відповісти
может для русни меморандумы то просто бумажка, а для серьезных людей документ. и если обязательства определенные на себя взяты, то их нужно выполнять ибо как говорил Черчиль, если мы не придадим значения какой-то там бумажке подписанной много лет назад, то кто с нами потом будет разговаривать?
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27.06.2023 11:42 Відповісти
Ти такий розумний, чого досі не у Генштабі? Або може президентом станеш? Ти ж обісрешся через 15 хвилин.
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27.06.2023 11:49 Відповісти
Таким президентом любой сможет. мне ер-мак поможет, когда каломойский от души нассыт всем избирателям в уши. В Трускавце меня научат.
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27.06.2023 12:08 Відповісти
Чому ми повинні щось віддавати. Ми маємо право самі вирішувати кого і куди вбивати і куда стріляти а те що наші союзнички поступають як повні виродки мені цікаво чому ти їх виправдовуєш
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27.06.2023 13:35 Відповісти
повні виродки, це ті, хто чотири роки сидить у владі ,і ти їх виправдовуеш. за пол года им говорили окопы копать, а они всю оборонку запороли и всё разминировали, а ти їх виправдовуеш
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27.06.2023 13:41 Відповісти
спочатку нам не дозволяють вбити кацапського генерала , потім забороняють наносити удари по кацапстану наданою зброєю , тепер не дають можливості скористатись пригожинським цирком ! це точно наші союзники ? чи глядачі на шоу війна в Україні ?
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27.06.2023 10:20 Відповісти
С початку нам дали Джавеліни, яких нам забороняли навіть тримати в руках. Вони мали лежати на складах.
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27.06.2023 10:58 Відповісти
***.... Какая полноценная жирная жопа... Так мы будем воевать еще триста лет. "Не раскачивая лодку"
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27.06.2023 10:23 Відповісти
Единственный кто защищает Пуйло от тотального поражения в войне и распада роиси это не его армия а колективный Запад.
Как они обосрались шо режим пуйла упадёт......это кста рос. либералам и опозиционерам на заметку....я не удивлюсь если во время революции или гражданской войны в Роиси , запад будет подерживать не оппозицию а пуйло.
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27.06.2023 10:28 Відповісти
впевнений тому що з пригожиним ніхто не зв'язувався під час маршу а ось про контакти з рф інфа є, партнери 0_о
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27.06.2023 11:59 Відповісти
Якби під час Другої Світової союзники не бобили Німеччину, невідомо як би все повернулось.
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27.06.2023 10:47 Відповісти
Диви,як збудилися "херої",боневтіку не дають бити москалів,кляті піндоси!
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27.06.2023 10:48 Відповісти
Не розумію вашого невдоволення. Цілком логічне прохання. Був шанс, шо підари повбивають один одного. То навіщо їм було заважати?
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27.06.2023 10:52 Відповісти
бо так буває тільки у хворої фантазійки
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27.06.2023 12:02 Відповісти
Дуже аргументована відповідь... ну то таке..
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27.06.2023 12:22 Відповісти
Дивно, що союзники не застерегли Пуйла, від масованого ракетного обстрілу 24.06.23 Києва, Дніпропетровська, Харкова...
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27.06.2023 11:37 Відповісти
****** єти ЕС И США!! Засцали западенци!!
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27.06.2023 11:50 Відповісти
Вон бурят и ты бурят. Как я рад
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27.06.2023 12:57 Відповісти
******! CNN з посиланням на какого-то не названного чиновника... Полный ******, забудьте
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27.06.2023 16:25 Відповісти
 
 