Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина, - CNN
Союзники на різних рівнях застерігали Україну від завдання ударів по території Росії під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на західного чиновника.
"Меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен", - сказав він. Повідомлення було передано Україні на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через дипломатів.
"Це внутрішня справа Росії. Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах всередині Росії", - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК "Вагнер" заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.
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(я розумію, можна було відмовитись від надмірної кількості ракет і боєголовок, які дійсно важко і дорого утримувати... хрін з ними... але віддати ГЕТЬ УСЕ... Україна не змогла б технічно обслуговувати 100-300 бімб ☢️ , як Ізраїль або Пакистан? Вибачте, не вірю. Також не вірю в те, що ми були б "джерелом підвищеної ядерної небезпеки" - ага, небезпечнішим за муслімський Пакистан...)
Тим більше з деякими проявами певних речей стикався емпіричним шляхом.
Скоро кацапи взірвуть ЗАЕС і шо думаєте якась реакція буде ?! Дадуть дві вінтовки, іто з запізненням!
Мені один холуй вищав, що я не маю права критикувати бідона. І тоді воно сказало, що після цього я не можу називатися людиною.
І таких - більшість.
Так по наступающим вагнеровцам никто бы удары и не наносил, им даже помочь можно было нанося удары по регулярной армии. Как там: враг моего врага мой друг, даже если у него на лбу вагина нарисована
Шоу. Вас українці нехай вбивають, але ви не відповідайте бо недай Боже ще виграєте.
Сталіну заборонили бити по території Німеччини, веліли просто спостерігати зза паркана......................
А другою рукою не дозволяють Українським ЗС наступати на рашу.
Про закінчення війни мова не йшла !
Как они обосрались шо режим пуйла упадёт......это кста рос. либералам и опозиционерам на заметку....я не удивлюсь если во время революции или гражданской войны в Роиси , запад будет подерживать не оппозицию а пуйло.