МЗС Китаю підтвердило підтримку Москві, з якою Пекін разом бореться за "глобальний мир", - CNN
Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган підтвердив, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за "глобальний мир".
Про це міністр заявив у відеозверненні на конференції в Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Виступаючи на конференції в Пекіні, організованій Російською радою з міжнародних справ і Китайською академією суспільних наук, Цинь Ган підтвердив підтримку Москви з боку Пекіна.
Цинь Ган наголосив, що "Росія і Китай є "важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку".
Заява міністра пролунала після того, як високопоставлені китайські чиновники, згідно із заявою МЗС Росії, заявили про підтримку Москви під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком у Пекіні в неділю, 24 червня, після заколоту ПВК "Вагнер".
У неділю представник МЗС Китаю назвав повстання "внутрішньою справою Росії" і додав: "Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації в нову епоху, Китай підтримує Росію в забезпеченні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання".
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Ми з Вами говоримо про різні речі. Я непроти, щоб Китай годував Африку. Я проти розпилу бабла за українське зерно, не маю навіть уяви, як ще Вам це пояснити.
я з нулями не помилився ? 😂
Американська авіаносна група зайшла з дружнім візитом у вьєтнамський порт Дананг.
Вьєтнамці радісно вітали дружніх американських моряків
Для сравнения он привёл Украину, которая выращивает в несколько раз меньше, но и тут он забыл добавить что даже в условиях войны Украина - ЭКСПОРТЁР пшеницы
включно із інструкцією в виготовлених в китаї товарів - то все брехня, дєшовка та івно !
Скоріше навпаки. Вони проти глобального світу!
Вони за відродження епохи імперій, перманентних війни та повне руйнування глобального миру що зараз існує
це як!?
для моральних політичних уродів типу буйла, курви сільви та пр. людожерів
і благословляють хуіла на загарбання України.
і яка буде відповідь США?
tfu blja 🤪 pora im vlomitj kak sleduet🤬
Начать ставить на место зарвавшиеся диктатуры - это вывод капитала, торговое и социальное эмбарго. (любые другие меры - это вариации на тему "глубокой озабоченности"). А это, в свою очередь, полностью обрушит экономику стран Запада.
Безшоковый (для Запада) вывод капитала и перенос производства в другие (или собственные) страны займут десятилетия. Но не это главное. Главное, что для этого должна быть принята единая и коллективная геостратегия Запада (по отношению к диктатурам). Вероятность этого - ноль. И даже если предположить, что такая стратегия была бы принята, потребовалось бы принятие национальных законов о влиянии государства на частный капитал (чтобы заставить, например P&G закрыть десятки своих заводов в Китае и РФ). Вероятность принятия таких законов - ноль.
де ви з кацапами забезпечили "глобальний мир"?
Раніше у червоножопих бандитів боротьба за "глобальний мир" називалася "мировая революция"
Самолет Ilyushin Il-96-300 с позывным RSD898 вылетел из российской столицы