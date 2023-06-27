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МЗС Китаю підтвердило підтримку Москві, з якою Пекін разом бореться за "глобальний мир", - CNN

ган

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган підтвердив, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за "глобальний мир".

Про це міністр заявив у відеозверненні на конференції в Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Виступаючи на конференції в Пекіні, організованій Російською радою з міжнародних справ і Китайською академією суспільних наук, Цинь Ган підтвердив підтримку Москви з боку Пекіна.

Цинь Ган наголосив, що "Росія і Китай є "важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку".

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Заява міністра пролунала після того, як високопоставлені китайські чиновники, згідно із заявою МЗС Росії, заявили про підтримку Москви під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком у Пекіні в неділю, 24 червня, після заколоту ПВК "Вагнер".

У неділю представник МЗС Китаю назвав повстання "внутрішньою справою Росії" і додав: "Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації в нову епоху, Китай підтримує Росію в забезпеченні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання".

Читайте також: Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина, - CNN

Автор: 

Китай (4674) росія (65800) Цинь Ган (3)


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Топ коментарі
+24
Продайте їм ще зерна!
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27.06.2023 09:33
+19
Мерзота косорила.
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27.06.2023 09:34
+15
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27.06.2023 09:44
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Продайте їм ще зерна!
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27.06.2023 09:33 Відповісти
Краденого зерна.
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27.06.2023 09:39 Відповісти
кормового, для скота
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27.06.2023 09:40 Відповісти
Та ці тварюки косоокі і солому, і гівно жерти будуть, якщо партія скаже
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27.06.2023 10:29 Відповісти
То з кількістю населення співставляти треба.
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27.06.2023 09:47 Відповісти
Росію з добрив викреслюйте. Аміакопровід не працює, Стирол розпилили.

Ми з Вами говоримо про різні речі. Я непроти, щоб Китай годував Африку. Я проти розпилу бабла за українське зерно, не маю навіть уяви, як ще Вам це пояснити.
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27.06.2023 09:57 Відповісти
воно маніпулює. зерно з засрашки люди не їдять. тільки тварини
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27.06.2023 10:22 Відповісти
кормового, для скота, клоун
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27.06.2023 10:07 Відповісти
Это с учетом 224 000+ сдохших в Украине?
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27.06.2023 12:34 Відповісти
51,8 млн. тонн в товарном 2021-2022 году согласно мне ответа минпродовольствия и агропромышленности на 2022-2023 год порядка 40-44 млн. тон ожидается но это до Каховской ГЭС внутренние потребгности сягают на сегодня 10 млн. тонн с учетом на запас посевную и каждодневное потребление хлеб макароны мука иные продовольствия спирт..
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27.06.2023 10:01 Відповісти
уточняю всегда из года в год переходят товарные остатки порядка 6-8 млн. тон с прошлорго учетного товарного годая так понимаю посевной фонд фуражное зерно и стратегический НЗ
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27.06.2023 10:02 Відповісти
не забувай що мишам треба пару млт т. з"їсти
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27.06.2023 11:27 Відповісти
бедные Мойши..тьфу..мыши ...
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27.06.2023 13:11 Відповісти
Тут треба сказати про якість пшениці, в росії 90% фуражного зерна.
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27.06.2023 09:54 Відповісти
При этом Китай в тройке лидеров по импорту пшеницы
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27.06.2023 10:01 Відповісти
1500 000 000 населення.
я з нулями не помилився ? 😂

Американська авіаносна група зайшла з дружнім візитом у вьєтнамський порт Дананг.
Вьєтнамці радісно вітали дружніх американських моряків
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27.06.2023 10:17 Відповісти
Тут же чуть в другом вопрос. Чуваг выше написал что Китай такой крутой, выращивает пшеницы больше всех в мире. А то что Китай в тройке лидеров по импорту пшеницы он забыл добавить
Для сравнения он привёл Украину, которая выращивает в несколько раз меньше, но и тут он забыл добавить что даже в условиях войны Украина - ЭКСПОРТЁР пшеницы
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27.06.2023 10:46 Відповісти
НЕ ВІРТЕ жодному китайському слову!

включно із інструкцією в виготовлених в китаї товарів - то все брехня, дєшовка та івно !
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27.06.2023 10:07 Відповісти
і вмонтовані шпіонські програми
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27.06.2023 11:41 Відповісти
Ще одні ''мирові глобалісти''!
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27.06.2023 09:34 Відповісти
просто це не зовсім той мир що ми думаємо. Це "Глобальний китайський мир" а-ля "русский мир"
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27.06.2023 09:48 Відповісти
тобто не "мир" а "світ", якщо українською
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27.06.2023 09:49 Відповісти
"глобалісти" - ?

Скоріше навпаки. Вони проти глобального світу!

Вони за відродження епохи імперій, перманентних війни та повне руйнування глобального миру що зараз існує
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27.06.2023 10:20 Відповісти
чайна буде просувати "інклюзивний мир"

це як!?
для моральних політичних уродів типу буйла, курви сільви та пр. людожерів
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27.06.2023 10:26 Відповісти
Мерзота косорила.
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27.06.2023 09:34 Відповісти
Виходячи з цього шо наляпав кіта'за можно констатувати - підор..с похвалив підор..са.
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27.06.2023 09:35 Відповісти

і благословляють хуіла на загарбання України.
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27.06.2023 09:36 Відповісти
Зате зелена влада і далі шукає з ними контакту.
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27.06.2023 09:56 Відповісти
Бугага, китай і раша за "інклюзивність"? Це все одно що сказати, що нацистська німеччина за інклюзивність.
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27.06.2023 09:38 Відповісти
Забув про друга арахламідію - той теж буде підлаштовуватись під китай, бо дуже йому подобається.
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27.06.2023 09:38 Відповісти
По китайському виходить, що Україна заважає глобальному миру. Що скаже шанувальник всього китайського агрохамія? Він згоден з цим тизісом
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27.06.2023 09:42 Відповісти
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27.06.2023 09:44 Відповісти
Не розумію, на кой ляд павіана-крадія наряджати як кітайця?
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27.06.2023 13:01 Відповісти
Рсь вам і вся суть китайського "мирного плану"...Китай ле-факто підтвердив що він на боці рассєї...пан аграхамія ще хоче "розвороту на Схід"...?!!!
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27.06.2023 09:43 Відповісти
Пан агрохамія хоче грошей. А гроші, як відомо, не пахнуть для пана агрохамії...
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27.06.2023 09:48 Відповісти
не називайте гниду паном
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27.06.2023 11:45 Відповісти
Коротше, Захід, треба давати все озброєння Україні. Щоб поразкою рашистів зупинити майбутню глобальну війну.
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27.06.2023 09:44 Відповісти
Так, без людей буде мир. За це вони і боряться
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27.06.2023 09:47 Відповісти
без людей, але китайці залишаться і таргани, так що жрачки їм вистачить
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27.06.2023 09:56 Відповісти
Цинь Ган підтвердив, що Пекін і Москва діють спільно Джерело: https://censor.net/ua/n3427204
і яка буде відповідь США?
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27.06.2023 09:52 Відповісти
Скорійше за усе ніякою....🙉🙈🙊
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27.06.2023 10:17 Відповісти
Цинь Ган наголосив, що "Росія і Китай є "важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку". Джерело:
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27.06.2023 09:56 Відповісти
Миші проти сиру ...
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27.06.2023 09:56 Відповісти
І зразу стало ясно, що Хіна то "нейтральна" сторона.
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27.06.2023 09:57 Відповісти
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27.06.2023 09:57 Відповісти
разом бореться за "глобальний мир" ce jaki zhart chi sho ? imbicili jaki nichovo na cei planeti nikoli nesozdali a tilki "***********" ta parazitovali - teper vvazhajut sebe velikimi poveliteljami sudeb ?

tfu blja 🤪 pora im vlomitj kak sleduet🤬
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27.06.2023 10:00 Відповісти
C Китаем и РФ уже давно все понятно. Понимают это и на Западе. Но "30 лет разоружения" и бездумное инвестирование в экономику Китая (и РФ в т.ч.) загнали Запад в глухой угол.
Начать ставить на место зарвавшиеся диктатуры - это вывод капитала, торговое и социальное эмбарго. (любые другие меры - это вариации на тему "глубокой озабоченности"). А это, в свою очередь, полностью обрушит экономику стран Запада.
Безшоковый (для Запада) вывод капитала и перенос производства в другие (или собственные) страны займут десятилетия. Но не это главное. Главное, что для этого должна быть принята единая и коллективная геостратегия Запада (по отношению к диктатурам). Вероятность этого - ноль. И даже если предположить, что такая стратегия была бы принята, потребовалось бы принятие национальных законов о влиянии государства на частный капитал (чтобы заставить, например P&G закрыть десятки своих заводов в Китае и РФ). Вероятность принятия таких законов - ноль.
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27.06.2023 10:02 Відповісти
Коли йо#не по Франції, Німеччині чи Британії тоді швидко все поприймають що треба..... цього схоже й дочекаються толерасти безхребетні....
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27.06.2023 10:19 Відповісти
Визнати Китай спонсором тероризму і ввести потужні санкції. Але це, нажаль, нездійснена мрія Більшість країн ладні витерти з свого обличчя плювок, і тихесенько заробляти гроші, доки жовтопикі не об'єднаються з кацапами і не стануть серйозною загрозою світовому порядку та безпеці
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27.06.2023 10:06 Відповісти
Эти твари и есть настоящие спонсоры войны в Украине.
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27.06.2023 10:11 Відповісти
Смутные времена настают. Запад проспал и не заметил как в Азии выросли новые диктаторы. И только дело времени когда мы увидим как все ети твари двинут на Европу и США с фашистскими лозунгами что они за глобальный мир а все кто против и оказывает сопротивление тот враг. Так что конец света незагорами.
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27.06.2023 10:13 Відповісти
Китайці, наведіть приклади:

де ви з кацапами забезпечили "глобальний мир"?
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27.06.2023 10:15 Відповісти
Китаю ше треба напасти на Індію -- шоб підсилити глобальну боротьбу за мир .
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27.06.2023 10:18 Відповісти
Какой мир, если рашисты претендуют на лидерство в своей пабедобесной пропаганде, китайцы, рашисты вам такие же союзники, как и гитлер сталину. Поэтому в экономической конкуренции между Западом и Китаем третий лишний, тем более дутый и сумасшедший. Всем выгодно поражение уголовного образования рашистов.
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27.06.2023 10:21 Відповісти
Глобальний комунізм прошу не плутати з "глобальним миром" - краснопузе словоблудіє...
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27.06.2023 10:23 Відповісти
"Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган підтвердив, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за "глобальний мир". "

Раніше у червоножопих бандитів боротьба за "глобальний мир" називалася "мировая революция"
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27.06.2023 10:41 Відповісти
Они понимают что скоро гребанному комунизму хана. Вот и и бесятся в конвульсии. ВСЕ будет УКРАИНА!
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27.06.2023 10:52 Відповісти
Китайози також падлюки. Не признають, що "глобальний мир" це просто не лізти танками на город сусіда.
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27.06.2023 10:54 Відповісти
https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd898#30e449fe Правительственный спецборт отправился из Москвы в Вашингтон

Самолет Ilyushin Il-96-300 с позывным RSD898 вылетел из российской столицы
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27.06.2023 11:11 Відповісти
кєтай ворог України, і це повинен розуміти кожний...
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Гмм.. - бувають ОСІ з РИСОМ, а бувають і без рису, втім, - не бачу різниці яке їбало красити в чорний та червоний кольори, хащі чекають героїв витряхнутих з штанів часу. АРХ М
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27.06.2023 13:05 Відповісти
 
 