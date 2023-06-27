МЗС Китаю підтвердило підтримку Москві, з якою Пекін разом бореться за "глобальний мир", - CNN

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган підтвердив, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за "глобальний мир".

Про це міністр заявив у відеозверненні на конференції в Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Виступаючи на конференції в Пекіні, організованій Російською радою з міжнародних справ і Китайською академією суспільних наук, Цинь Ган підтвердив підтримку Москви з боку Пекіна.

Цинь Ган наголосив, що "Росія і Китай є "важливою силою в забезпеченні глобального миру і просуванні інклюзивного розвитку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китайська держкомпанія постачала Росії порох для патронного заводу, - The New York Times

Заява міністра пролунала після того, як високопоставлені китайські чиновники, згідно із заявою МЗС Росії, заявили про підтримку Москви під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком у Пекіні в неділю, 24 червня, після заколоту ПВК "Вагнер".

У неділю представник МЗС Китаю назвав повстання "внутрішньою справою Росії" і додав: "Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації в нову епоху, Китай підтримує Росію в забезпеченні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання".

Читайте також: Союзники просили Україну не бити по РФ під час повстання Пригожина, - CNN