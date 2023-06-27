ЗСУ дійсно повернули частину території, яка була окупована з 2014 року, - британська розвідка

Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, яке розташоване на старій лінії розмежування.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Це один з перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили скоріш за все повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року. Численні останні атаки України у багатьох місцях на Донбасі останнім часом, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі", – зазначає розвідка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони наступають на трьох напрямках, мають успіх, - Генштаб