ЗСУ дійсно повернули частину території, яка була окупована з 2014 року, - британська розвідка
Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, яке розташоване на старій лінії розмежування.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Це один з перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили скоріш за все повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року. Численні останні атаки України у багатьох місцях на Донбасі останнім часом, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі", – зазначає розвідка.
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