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Новини Війна
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ЗСУ дійсно повернули частину території, яка була окупована з 2014 року, - британська розвідка

війна,зсу

Українські десантники  трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, яке розташоване на старій лінії розмежування.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Це один з перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили скоріш за все повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року. Численні останні атаки України у багатьох місцях на Донбасі останнім часом, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі", – зазначає розвідка.

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Автор: 

Велика Британія (5638) зовнішня розвідка (470) ЗСУ (7637) контрнаступ (435)


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Це та частина території з якої Зяма Оманський відвів війська?
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27.06.2023 09:30 Відповісти
Є дві Красногорівка, одна в окупації, інша не була, трохи там в 2014. Шматочок біля населеного пункту, сіра зона була.
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27.06.2023 09:49 Відповісти
Далі буде...
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27.06.2023 09:36 Відповісти
Героям слава !!!
З Богом, рідненькі
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27.06.2023 10:30 Відповісти
 
 