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Новини Війна
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ОК "Південь" про загрозу масованих обстрілів: Окупанти взяли тактичну паузу, але потужності в них є. Маємо бути напоготові

ракета

Після низки масованих атак по Україні, особливо в ночі, Росія взяла певну тактичну паузу. Її окупанти використовують для розвідки, що свідчить про те, що підготовка до нового масованого обстрілу вже ведеться.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, всі сьогодні відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен і активності ворожої. Тому що після певних масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

"Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати", - зазначила Гуменюк.

За даними речниці, зараз в Чорному морі кораблеве угруповування ворога "скромне" за мірками того, яке вони розгортали зазвичай.

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"Це 7 кораблів в Чорному та 1 в Азовському морі. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар", - додала вона.

Водночас ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз нема.

"Але нагадаю, що достатньо 2-3 години, щоб вони повернулися і були готові завдати удар", - попередила Гуменюк.

Автор: 

армія рф (17698) обстріл (28948) Гуменюк Наталія (804)


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Вважаю що пауза у масштабних далекобійних обстрілах свідчить про намагання рашистів підготувати й завдати найбільш масованого одночасного удару усіма типами ракет й БПЛА аби по можливості перевантажити ППО ЗСУ та таки нанести удар по чомусь важливому з їх точки зору, наприклад по центральних адміністративних будівлях типу ОПи та/або Ради, центральному штабу й т.п., а може й щось гірше, як ото вразити АЕС. З роССійських нацистів станеться заявити, що це українці "самі себе" обстріляли, бо подібне вони розповідали ще з 2014-го. Тож будемо сподіватись на краще, та готуватись до гіршого.
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27.06.2023 09:53 Відповісти
"можєт дождік, можєт снєг, можєт будєт, можєт нєт".
Анал ітика рівня бог.
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27.06.2023 09:53 Відповісти
Отец Солдата.
@uspenovka19632
·
15 год
Бій в Макаровці. Запоріжська обл.
Танк Т-80 рф застав на вивантаженні особового складу наших штурмовиків з 2 МРАПів і розстріляв, майже впритул!!.
МОЖЕ ПЕРЕСТАНЕТЕ ВІДЕО ЗНІМАТИ ДЛЯ ТІК-ТОК, а навчанням займетеся? Де розвідка, передові підрозділи, загороди?Того ,хто командував

https://twitter.com/i/status/1673357097159778307
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27.06.2023 09:53 Відповісти
То треба вже знищити ті потужності
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27.06.2023 11:59 Відповісти
 
 