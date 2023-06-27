ОК "Південь" про загрозу масованих обстрілів: Окупанти взяли тактичну паузу, але потужності в них є. Маємо бути напоготові

Після низки масованих атак по Україні, особливо в ночі, Росія взяла певну тактичну паузу. Її окупанти використовують для розвідки, що свідчить про те, що підготовка до нового масованого обстрілу вже ведеться.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, всі сьогодні відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен і активності ворожої. Тому що після певних масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

"Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати", - зазначила Гуменюк.

За даними речниці, зараз в Чорному морі кораблеве угруповування ворога "скромне" за мірками того, яке вони розгортали зазвичай.

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"Це 7 кораблів в Чорному та 1 в Азовському морі. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар", - додала вона.

Водночас ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз нема.

"Але нагадаю, що достатньо 2-3 години, щоб вони повернулися і були готові завдати удар", - попередила Гуменюк.