РФ використовує скрутне становище мешканців окупованих територій для примусової паспортизації, - Міноборони
Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей на окупованих територіях для примусової паспортизації.
Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло, особам які потерпають від підтоплення на ТОТ Херсонщини, вони надають лише тим, які вступили у "російське громадянство". Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - зауважила чиновниця.
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Виталий Танчик #518988
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Gir Mihal #551233
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