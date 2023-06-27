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РФ використовує скрутне становище мешканців окупованих територій для примусової паспортизації, - Міноборони

паспорт,росія

Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей на окупованих територіях для примусової паспортизації.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло, особам які потерпають від підтоплення на ТОТ Херсонщини, вони надають лише тим, які вступили у "російське громадянство". Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - зауважила чиновниця. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни підготували паспорти для всіх мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, - Федоров

Автор: 

окупація (6733) паспорт (1158) Маляр Ганна (525)


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Найгірше те, що значна частина територій яки опинились під окупацією у 2022 році могли не потрапити під владу рашистів у разі відповідального підходу Зеленського до кадрового призначення на керівні посади у державних структурах. Але, сподіваюсь що ненавмисно, він поступив як безтурботна дитина, й призначав будь кого зі своїх знайомих та відвертих колаборантів, або навіть агентів ФСБ прислухаючись до таких відвертих зрадників України як той же Деркач та Портнов, і до сумнівних осіб типу Єрмака й Коломойського!!!
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27.06.2023 10:00 Відповісти
Ні, я протилежної думки. Він із самого почактку йшов до цього. Подивіться на його офіс Президента, там жожного патріота, одна "риги", бувші слуги януковича. А скажи хто твій друг, я скажу хто ти. Якби Зе не влазив туди, в чому не розуміється, то і справи були б кращі. Як можуть дати добру пораду ті, що вбивали Майдан і були членами партії регіонів? Розмінування Чонгару призвелог до таких наслідків. І навіть якщо не заперечувати Ваших доводів, що він помилився, то не відторонення від влади тих, хто до цього призвів каже, що він навмисно це робив. Чи можливо верещук або, наприклад єрмак, відсторонені від посад? Ні. Чи можливо Ванька баканов сидить? Ні.
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27.06.2023 10:05 Відповісти
посмотрите на не оккупированные территории, сколько предателей и кацапского "мира". Так что если оно дерьмо, то возьмет и никто не будет давить.
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27.06.2023 10:03 Відповісти
Ніби і так, але якби були чіткі процедури і діяли закони України, то звичайно цього б не сталося. Ви думаєте в Одесі чи Харкові мало вати? Більше чим Ви навіть думаєте, але частина виконує закон, а частина засунули щось в дупу і тихенько сидять і чекають, як і наші під окупацією.
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27.06.2023 10:14 Відповісти
В принципе женщинам паспорт можно брать, ради гуманитарки для выживания, а вот мужикам нет, бо мобилизуют.
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27.06.2023 10:15 Відповісти
Треба ЧІТКО розділити нові окуповані територіі та лугандон з кримом.Діюче подвійне трактування дасть змогу колаборантам та зрадникам ордло та криму сховатись під "примусом" отримання пашпортів.Кримчани побігли отримувати рашенаусвайс ще в квітні-травні 2014 року.Лугандониина рік - два пізніше,коли нікого не примушували і все робилось добровільно.
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27.06.2023 10:40 Відповісти
 
 