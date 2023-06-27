РФ використовує скрутне становище мешканців окупованих територій для примусової паспортизації, - Міноборони

Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей на окупованих територіях для примусової паспортизації.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло, особам які потерпають від підтоплення на ТОТ Херсонщини, вони надають лише тим, які вступили у "російське громадянство". Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - зауважила чиновниця.

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