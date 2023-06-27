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Новини Агресія Росії проти України
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На Луганщині ворог атакував Стельмахівку, а по Білогорівці завдав удару з повітря, - ОВА

окупанти

Російські загарбники у Луганській області зосередили зусилля на атаках на Стельмахівку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі намагання ворога були зупиненні Захисниками України. На інших двох напрямках окупанти не були активними. Це стосується наземної активності ворога. Щодо авіації – завдано чергового удару по Білогорівці. Населений пункт загарбники обстріляли ще й з артилерії різних систем", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

бойові дії (4002) Луганська область (4888)


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Коли вони віщають, то карту бачать,бо якщо атакували Стельмахівка, то це уже занадто,бо населений пункт таки зелена зона без стрілок атак.
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27.06.2023 09:54 Відповісти
 
 