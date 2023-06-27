На Луганщині ворог атакував Стельмахівку, а по Білогорівці завдав удару з повітря, - ОВА

Російські загарбники у Луганській області зосередили зусилля на атаках на Стельмахівку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі намагання ворога були зупиненні Захисниками України. На інших двох напрямках окупанти не були активними. Це стосується наземної активності ворога. Щодо авіації – завдано чергового удару по Білогорівці. Населений пункт загарбники обстріляли ще й з артилерії різних систем", - йдеться в повідомленні.

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