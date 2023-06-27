На Луганщині ворог атакував Стельмахівку, а по Білогорівці завдав удару з повітря, - ОВА
Російські загарбники у Луганській області зосередили зусилля на атаках на Стельмахівку.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі намагання ворога були зупиненні Захисниками України. На інших двох напрямках окупанти не були активними. Це стосується наземної активності ворога. Щодо авіації – завдано чергового удару по Білогорівці. Населений пункт загарбники обстріляли ще й з артилерії різних систем", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар27.06.2023 09:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль