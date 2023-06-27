Рашисти погрожують арештом за спілкування з жителями підконтрольних Україні територій, - Луганська ОВА

За спілкування з людьми, які перебувають на підконтрольній Україні території, окупанти на Луганщині погрожують арештом.

Про це повідомила Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У кремлі увели в дію закон, що дозволяє затримувати громадян за порушення режиму воєнного стану на 30 діб. Крім того, запроваджено можливість затримання пасажирського транспорту за відсутності маршрутної картки. Слід зазначити, що воєнний стан уведено росією тільки на тимчасово окупованій території. Тобто, додатковий тиск стосуватиметься виключно українців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виїзд з окупованих територій ще більше ускладниться, оскліьки фактично "узаконюється" конфіскація автомобілів, затримання та арешт за будь-якої нагоди громадян, які незгодні з російською окупацією.

"У Привіллі росіяни посилили контррозвідувальний режим, намагаючись виявити серед місцевого населення інформаторів ЗСУ. Дійшло до того, що представник окупаційної адміністрації міста, пересуваючись вулицями на обладнаному гучномовцем автомобілі, погрожував громадянам спілкуватися з особами, які перебувають на підконтрольній Уряду України території.

У разі виявлення таких випадків, жінкам загрожує арешт на 15 діб, чоловікам – на 30", - додали в обладміністрації.

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