Сили оборони втримали позиції та створюють умови для наступу, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Наступальні кампанії ЗСУ ще не почалися, зараз триває підготовка до цих дій. Зокрема, українське військо зараз збиває наступальний потенціал росіян.
Про це повідомив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми втримали наші позиції, тепер створюємо умови і наносимо противнику максимальне ураження. З активних дій ми зараз збиваємо наступальний потенціал противника, бо він дійсно великий. Нам неможливо наступати в такій щільності артилерії, складів, логістики, техніки, які має ворог", - зазначив парламентар.
За словами Костенка, успішність українських операцій - це збереження життя солдат. Для цього варто створити відповідні умови.
"Перед тим, як наступати, треба створити умови: розмінувати напрямки (а ми вже бачили, що таке їхати нерозмінованим полем, коли ми втрачаємо техніку), знищення контрбатарейною боротьбою їхньої артилерії, польових складів і їх техніки. Після цього можна йти в атаку. Йти в атаку на добре озброєні і добре закопані підрозділи (а вони реально добре закопані) - це самогубство. Наші командири про це знають, тому наші просування не такі швидкі, як всі очікують", - підсумував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Техніка в нас є, але схоже в одиничних екземплярах і треба було не більше танків просити, а гармат та снарядів. Танки і Брєдлі потрібні були в минулому році, в Харьківському наступі.
Сил всім нашим Захисникам.
І повернутися живими.