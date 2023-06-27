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Новини Війна
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Сили оборони втримали позиції та створюють умови для наступу, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Наступальні кампанії ЗСУ ще не почалися, зараз триває підготовка до цих дій. Зокрема, українське військо зараз збиває наступальний потенціал росіян.

Про це повідомив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми втримали наші позиції, тепер створюємо умови і наносимо противнику максимальне ураження. З активних дій ми зараз збиваємо наступальний потенціал противника, бо він дійсно великий. Нам неможливо наступати в такій щільності артилерії, складів, логістики, техніки, які має ворог", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, успішність українських операцій - це збереження життя солдат. Для цього варто створити відповідні умови.

"Перед тим, як наступати, треба створити умови: розмінувати напрямки (а ми вже бачили, що таке їхати нерозмінованим полем, коли ми втрачаємо техніку), знищення контрбатарейною боротьбою їхньої артилерії, польових складів і їх техніки. Після цього можна йти в атаку. Йти в атаку на добре озброєні і добре закопані підрозділи (а вони реально добре закопані) - це самогубство. Наші командири про це знають, тому наші просування не такі швидкі, як всі очікують", - підсумував нардеп.

Також читайте: Немає рубежів, які неможливо взяти, головне - мати необхідні ресурси, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (207) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+7
Якби ОПа ЗЕзідента та й той же Буданов не накачували світ своїми розмовами про "грандіозність" майбутнього контрнаступу, то було б менше критики стосовно того, що зараз відбувається з боку тупих ідіотів котрі вважають що війна це якась гра, а ворог "безсилий"!!! Тож тримаємо кулаки й віримо у ЗСУ з побажанням їм перемоги з мінімальними втратами!!!
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27.06.2023 10:13
+6
Зебанутое быдло, вы прочитали : воин Костенко. А шо там у ЗЕбенутой срани, хоть один ЗЕпутат воюет против козломордых кацапов?
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27.06.2023 10:06
+5
доки більше як півроку всі навипередки тріпались про грандіозний контрнаступ - ворог будував капітальні оборонні укріплення в три лінії з підземними ходами. Як кроти зарились, і ще замінували все по лінії фронту.
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27.06.2023 10:17
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Зебанутое быдло, вы прочитали : воин Костенко. А шо там у ЗЕбенутой срани, хоть один ЗЕпутат воюет против козломордых кацапов?
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27.06.2023 10:06 Відповісти
Все ж таки є, але ніяк не з Верховної Ради, а з деяких рівня міста, села, району. Згідно відкритих даних 16% від загальної кількості депутатів що пішли воювати. Сподіваюсь що то без урахування тих, що лише носять форму й крутяться десь у тилу та штабах на посадах речників, а ще й зі зброєю у руках на фронті, але не впевнений!!!
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27.06.2023 10:17 Відповісти
Я имел ввиду депутатов ВР, ЗЕбанутую срань. ЗЕбанутые все как на подбор, копии свиноматки Третьяковой, у которой бракованные дети, Маньки Безголовой, или как там ее, рыжая и тупая, Агрохимия, в общем там все такие идиоты, которые только блеять и умеют.
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27.06.2023 11:33 Відповісти
Жоден, їх справа тирити віськове спорядження, виділені гроші на оборону, гуманітарку, завозити автобуси під закони війни і відкривати свої фірми для рейсів цих автобусів до Європи, вивозити залишеи молодих українців. А ще вони дуже нарно щебечуть на телемарафоні, а в душі прості совкодрочери і малороси.
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27.06.2023 10:18 Відповісти
Ви знаєте,зебануті боти тут ведуть пропаганду збитого контрнаступу, втрати захисників і різне інше сміття. Їм не можна довести,що ЗСУ воюють за них також, а якщо хотять швидкість, то з дивана, автомат і в окопи
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27.06.2023 10:54 Відповісти
Якби ОПа ЗЕзідента та й той же Буданов не накачували світ своїми розмовами про "грандіозність" майбутнього контрнаступу, то було б менше критики стосовно того, що зараз відбувається з боку тупих ідіотів котрі вважають що війна це якась гра, а ворог "безсилий"!!! Тож тримаємо кулаки й віримо у ЗСУ з побажанням їм перемоги з мінімальними втратами!!!
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27.06.2023 10:13 Відповісти
Весняний наступ у ЗЕбілів закінчився, а літній ще не починався.... Шапіто у всій красі
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27.06.2023 10:16 Відповісти
доки більше як півроку всі навипередки тріпались про грандіозний контрнаступ - ворог будував капітальні оборонні укріплення в три лінії з підземними ходами. Як кроти зарились, і ще замінували все по лінії фронту.
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27.06.2023 10:17 Відповісти
Як кажуть військові у різних оборонних споруд є загальний недолік - вони НЕ пересувні, тож викривши точне місцезнаходження їх можливо зруйнувати. Отим ЗСУ й займаються, і чим ближче до основної лінії оборони рашистів, тим краще, бо більшим різноманіттям озброєння можуть дістати, а у контрбатарейній боротьбі ЗСУ вище роССійських нацистів на голову, не кажучи вже про влучність завдяки більш досконалій західній техніці та власних спроможностей!!!
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27.06.2023 10:24 Відповісти
не все так чудово як ви пишете з дивану (без образ), тої техніки і озброєнь явно недостатньо, і головне це заміновані ділянки. Ми вже бачили (хто встиг відео Бутусова глянути) чим це закінчується коли піхоту та легку техніку пустити на імовірно заміновані напрямки
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27.06.2023 10:30 Відповісти
Не схоже, що контрбатарейну війну виграли - навіть по Херсону кацапі шмалять кожен день. І контрнаступ зупинила кацапська артилерія часів другої світової. І зупинили вже на предпіллі, бо до основної лінії ще кілометрів 5-10.
Техніка в нас є, але схоже в одиничних екземплярах і треба було не більше танків просити, а гармат та снарядів. Танки і Брєдлі потрібні були в минулому році, в Харьківському наступі.
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27.06.2023 10:34 Відповісти
Як мінімум рік мали, щоб аналогічно перерити увесь південь. Але не зробили *****. Ще у 2021-му ***** танчики під кордоном катало і було зрозуміло, що війна рано чи пізно почнеться.
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27.06.2023 10:25 Відповісти
Достатньо було не чіпати Чонгар.
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27.06.2023 11:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.06.2023 10:32 Відповісти
Дякую, пане Костенко.

Сил всім нашим Захисникам.
І повернутися живими.
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27.06.2023 10:50 Відповісти
 
 