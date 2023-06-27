В ЄС дискутують про підготовку сценаріїв дій на випадок розпаду РФ, - представник України Ченцов

Європейський Союз стежив за подіями в Росії під час спроби збройного заколоту під проводом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів представник України при ЄС Всеволод Ченцов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не сказав би… що ЄС просто спостерігав за цією кризою. Звичайно, здійснювався інтенсивний діалог, в тому числі з керівництвом України", - зазначив він.

За словами Ченцова, одним із висновків переговорів був заклик міністра закордонних справ Дмитра Кулеби збільшити підтримку України.

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Дипломат також прокоментував повідомлення про те, що уряд Великої Британії, ймовірно, готується до можливого раптового розпаду Росії.

"В ЄС вже тривалий час дискусія йде щодо вироблення сценаріїв дій ЄС, держав-членів у випадку, у тому числі, і розпаду Росії. І, звичайно, ця війна, якщо чомусь навчила Євросоюз - звичайно, вона згуртувала, мобілізувала ЄС, але й також навчила діяти проактивно, розглядати різні варіанти розвитку подій і не сподіватися на раціональний підхід, на розум російських керівників. Тобто вони на сьогодні розуміють, що від Росії можна сподіватися чого завгодно і відбутися там може все, що завгодно", - резюмував він.

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За оцінкою Ченцова, події в Росії, де днями відбулося збройне протистояння між найманцями компанії "Вагнер" і силовиками - це "ознака слабкості".

"Але нам це давно було зрозуміло. Нам - мається на увазі українській стороні і європейським партнерам, які краще розуміють Росію, в чому істинна причина цієї війни. Це деградація російського суспільства, російської держави, що мало наслідком цю військову агресію. І зараз той вітер, який посіяла Російська Федерація і її керівництво, у вигляді вже бурі повертається в саму Росію", - сказав представник Києва в ЄС.