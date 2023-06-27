Глави МЗС країн ЄС погодилися збільшити допомогу Україні на 3,5 млрд євро.

Міністри закордонних справ Євросоюзу дійшли згоди в питанні збільшення фінансування військової допомоги для України ще на 3,5 млрд євро.

Відповідної домовленості вони досягнули на зустрічі в Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Вони дійшли згоди щодо того, щоб збільшити фінансування постачання озброєння та техніки в Україну та інші партнерські країни ще на 3,5 млрд євро. А також підняли фінансову стелю Європейського фонду миру приблизно до 12 млрд євро.

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Крім України, гроші з фонду можуть бути надіслані також Боснії та Герцеговині, Грузії, Лівану та Мавританії.

"Сьогоднішнє рішення ще раз гарантує, що ми матимемо фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, який ініціював збільшення фінансування.

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При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, виступаючи в Люксембурзі, заявив, що його країна не зніме блокування траншу в 500 млн євро для України доти, доки Київ не виключить угорський OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів" війни.