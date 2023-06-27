Уряд Угорщини блокуватиме переговори про вступ України в ЄС, - ЗМІ
Через конфронтації щодо прав меншин Будапешт буде намагатися блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.
Про це йдеться в публікації журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка, інформує Цензор.НЕТ.
Деякі співрозмовники Джозвяка в ЄС вважають, що початок перемовин щодо України в ЄС можуть початисядо кінця року, але Угорщина все ще може накласти вето.
"Під час дискусії в Брюсселі після представлення звіту (про виконання рекомендацій Єврокомісії. – Ред.) Угорщина дуже критично поставилася до Києва через те, що він робить недостатньо для забезпечення прав меншин", – зазначає він.
Є припущення, за яких Будапешт усе ж схвалить початок переговорів про вступ України в Євросоюз, через надання Грузії статусу кандидата на членство, у якому йому відмовили минулого року через відкат реформ.
"Останніми роками грузинський уряд розвиває набагато тісніші відносини з Будапештом", – константує Джозвяк.
Нагадаємо, що Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України як кандидата в ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.
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9 февраля 2023 года.
А я ж ще вчора думав, що з тобою не так. Думав, що ти зєбіл, а воно он як...
Чи може питання прав людини та громадянства у цивілізованому світі вирішуються якось інакше?
Це ж взагалі просто.
От тільки потім проти вступу України в ЄС будуть всі країни ЄС, а не тільки Угорщина.
А то крик стоїть безкінечний: ми такі-пересякі, негідні навіть поруч стояти зі "святим" ЄС і НАТО.
Вам уже всіма способами показують, що щоб ви не робили, ви не welcome.
Такі європейські "цінності".
Курви!
тобто якщо надати кандидата в єс сакартвелам, то питання угорщини щодо меньшин в україні щезнуть?
а просто перестати каламутити воду в україні можна? і не приплітати сюди грузію?
джозвяка, не пробував попитати в ******* про це?
здається мені, панове, час вже єс ставити питання до угорщини - що це вона там завжди блокує? не подобається політика єс - приклад британія. вийшла і тепер може робити все що їй заманеться
Кожен раз одне і те ж - Орбан хоче бабла і шантажує ЄС.
Одного жадібного паразита-узурпатора ЄС ще витримує. Навіщо Орбану конкурент на цьому поприщі у вигляді ЗЄ?
Дав таких уйобка на одній європейській цицкі - це вже занадто.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/27/7408725/