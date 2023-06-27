Уряд Угорщини блокуватиме переговори про вступ України в ЄС, - ЗМІ

Через конфронтації щодо прав меншин Будапешт буде намагатися блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.

Про це йдеться в публікації журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка, інформує Цензор.НЕТ.

Деякі співрозмовники Джозвяка в ЄС вважають, що початок перемовин щодо України в ЄС можуть початисядо кінця року, але Угорщина все ще може накласти вето.

"Під час дискусії в Брюсселі після представлення звіту (про виконання рекомендацій Єврокомісії. – Ред.) Угорщина дуже критично поставилася до Києва через те, що він робить недостатньо для забезпечення прав меншин", – зазначає він.

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Є припущення, за яких Будапешт усе ж схвалить початок переговорів про вступ України в Євросоюз, через надання Грузії статусу кандидата на членство, у якому йому відмовили минулого року через відкат реформ.

"Останніми роками грузинський уряд розвиває набагато тісніші відносини з Будапештом", – константує Джозвяк.

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Нагадаємо, що Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України як кандидата в ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.