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Новини
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Уряд Угорщини блокуватиме переговори про вступ України в ЄС, - ЗМІ

угорщина

Через конфронтації щодо прав меншин Будапешт буде намагатися блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.

Про це йдеться в публікації журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка, інформує Цензор.НЕТ.

Деякі співрозмовники Джозвяка в ЄС вважають, що початок перемовин щодо України в ЄС можуть початисядо кінця року, але Угорщина все ще може накласти вето.

"Під час дискусії в Брюсселі після представлення звіту (про виконання рекомендацій Єврокомісії. – Ред.) Угорщина дуже критично поставилася до Києва через те, що він робить недостатньо для забезпечення прав меншин", – зазначає він.

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Є припущення, за яких Будапешт усе ж схвалить початок переговорів про вступ України в Євросоюз, через надання Грузії статусу кандидата на членство, у якому йому відмовили минулого року через відкат реформ.

"Останніми роками грузинський уряд розвиває набагато тісніші відносини з Будапештом", – константує Джозвяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Впевнений, що ці завдання реально виконати", - Зеленський про вимоги для початку переговорів про членство в ЄС

Нагадаємо, що Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України як кандидата в ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Автор: 

Угорщина (2328) членство в ЄС (1287) Євросоюз (13604)


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Топ коментарі
+23
У ЄС існують десятки важелів впливу на мадярську недокраїну з її недолідерами. Але ЄС і самі не дуже хочуть бачити Україну ані членом ЄС, ані членом НАТО. Тому й використовують (чи самі й призначили) мадярщину в якості поганих хлопців. Мовляв, "ми готові Україні душу й тіло віддати, але ****** мадяри стали на заваді. Так що звиняйте"
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27.06.2023 10:25
+20
Грузинське лайно тягнеться до угорського
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27.06.2023 10:22
+19
Ну что жители закарпатья, поцелуйте своего Орбана в сраку. Не хочет он вас видеть в Европе и НАТО.
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27.06.2023 10:24
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Але нафту нафтопроводом Дружба мадярам качаємо без проблем...
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27.06.2023 10:21 Відповісти
Не за бесплатно ж,какие проблемы.
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27.06.2023 10:25 Відповісти
Я думаю это требуетт ЕС, но если партизаны взорвут то ...
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27.06.2023 10:39 Відповісти
МОЖЕТ Пригожина послать на Будапешт а что там много богатств унитазов стиралок... чтобы Орбан и Сиятро свое вонючее цыганское Е**ЛО ПОЗАКРЫВАЛИ ВЫ**ЛЯДКИ ВЫБРАКОВАННЫЕ ПРЕЗИКА НЕ ХВАТИЛО В ТОТ МОМЕНТ А ЖАЛЬ...
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27.06.2023 10:46 Відповісти
Грузинське лайно тягнеться до угорського
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27.06.2023 10:22 Відповісти
Не делай зла - вернется бумерангом, не плюй в колодец - будешь воду пить, не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг придётся что-нибудь просить. Не предавай друзей, их не заменишь, и не теряй любимых - не вернешь, не лги себе - со временем проверишь что ложью сам себя ты предаёшь.

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27.06.2023 11:05 Відповісти
Є ще і наше лайно
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27.06.2023 11:11 Відповісти
Підари смердючі хочуть на українському горбу в рай в'їхати. Не вийде.
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27.06.2023 10:23 Відповісти
А я думал Зе.туда сьездил, ему список выдали,что он выполнить обязан и всё решено.Или накой он туда ездил?
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27.06.2023 10:24 Відповісти
А когда он ездил в Венгрию?
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27.06.2023 10:30 Відповісти
«Это действительно была встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии в кругу еще нескольких лидеров. И действительно, премьер-министр Венгрии первым подошел к президенту Украины и пожал ему руку»
9 февраля 2023 года.
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27.06.2023 12:43 Відповісти
гнати цих псів прокремлівськиз з ЄС та НАТО
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27.06.2023 10:24 Відповісти
Ну что жители закарпатья, поцелуйте своего Орбана в сраку. Не хочет он вас видеть в Европе и НАТО.
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27.06.2023 10:24 Відповісти
Так там у кожного другого і так є паспорт ЄС
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27.06.2023 10:25 Відповісти
Незаконно. Если ужесточить уголовное наказание за двойное гражданство, а иноагентам добавить бюрократических проблем то сразу завоют как волки на горе
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27.06.2023 10:28 Відповісти
Клас!!! А у чому тоді буде різниця з РФ? Тут вже й "іноагєнти" намалювалися.

А я ж ще вчора думав, що з тобою не так. Думав, що ти зєбіл, а воно он як...
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27.06.2023 10:48 Відповісти
Ето с тобой все ясно сепаратюга. А от РФ разница в том что я не предлагаю напасть на Венгрию и провести там референдум
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27.06.2023 11:01 Відповісти
Різниця в тому що ми повинні карати всіх хто діє в інтересах проти України і щоб виграти цю війну ми маємо діяти жорсткими матодами
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27.06.2023 11:03 Відповісти
Логіка та ж, що й в **********. Питання тільки у чіткому визначенні ворогів народу.

Чи може питання прав людини та громадянства у цивілізованому світі вирішуються якось інакше?
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27.06.2023 12:02 Відповісти
Коли йде війна немає ніяких прав людини і країна повинна робити все щоб її виграти така само і в інших країнах поцікався, під час введення військового стану в США дозволяється розстрілювати власне населення і дизертирів військовими також в США від час війни щоб вбити людину не потрібно мати дозвіл суду, це демократично чи ні ? Але я знаю що це правильно, ідемо далі не треба нікого вбивати просто забрати угорські паспорта і штрафанути їх у нас по закону не можна мати кількох паспортів чому цим дебілам можна порушувати закон ?
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27.06.2023 13:43 Відповісти
А можна просто розстрілювати чи інтернувати уфільтраційні табори всіх українців з паспортом Угорщини?
Це ж взагалі просто.

От тільки потім проти вступу України в ЄС будуть всі країни ЄС, а не тільки Угорщина.
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27.06.2023 12:06 Відповісти
Або просто тебе підара кацапського Герхарда у вязнию за розжигання ненавісті між Українцями.
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27.06.2023 15:21 Відповісти
це твоя статистика на хлопський розум...?
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27.06.2023 13:31 Відповісти
А їм так вигідніше. Паспорт Угорщини уже мають.
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27.06.2023 10:30 Відповісти
Я могу тысячу вариантов предложить как сделать так чтобы зажать их так чтобы они аж завыли и сами выкинули венгерский паспорт. Было бы желание. Иначе если будет дальше сопли жевать то дождемся еще одной *народной решпублики*
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27.06.2023 10:35 Відповісти
Давно це можна було зробити, але у влади немає на то волі
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27.06.2023 10:41 Відповісти
хоче бачити, тільки без України, доречі Закарпаття пишеться з великої літери, це назва області у складі України...
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27.06.2023 13:29 Відповісти
У ЄС існують десятки важелів впливу на мадярську недокраїну з її недолідерами. Але ЄС і самі не дуже хочуть бачити Україну ані членом ЄС, ані членом НАТО. Тому й використовують (чи самі й призначили) мадярщину в якості поганих хлопців. Мовляв, "ми готові Україні душу й тіло віддати, але ****** мадяри стали на заваді. Так що звиняйте"
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27.06.2023 10:25 Відповісти
Теж така думка закралася вже давненько.
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27.06.2023 10:31 Відповісти
Теплішає потрошку. Починає доходити.

А то крик стоїть безкінечний: ми такі-пересякі, негідні навіть поруч стояти зі "святим" ЄС і НАТО.

Вам уже всіма способами показують, що щоб ви не робили, ви не welcome.

Такі європейські "цінності".
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27.06.2023 10:46 Відповісти
А я думав, що серед циган є розумні люди.
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27.06.2023 10:26 Відповісти
Угорці це не цигани, це ханти-мансі. Цигани ближче до румун. Взагалі Орбану незабаром і доля папуасів Нової Гвінеї стане близька, або щось проти України зробити.
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27.06.2023 10:30 Відповісти
Та пофіг! Цигани й в Угорщині - цигани.
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27.06.2023 10:35 Відповісти
Ти диви як мадяри турбуються про грузинів. Вони хоч знають де ця країна розташована?
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27.06.2023 10:28 Відповісти
Так переживають за прокацапіський уряд Грузії, що гуляш кушать не можуть... лаптьом

Курви!
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27.06.2023 10:42 Відповісти
Кацапам треба аби в євросоюзі були окрім продажних мадярів ще й продажні грузини
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27.06.2023 10:28 Відповісти
Пуйло хоче пропхнути ще одну угорщину в ЄС?
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27.06.2023 10:30 Відповісти
а можлива іньша умова? наприклад віхід угорщини з ЄС і разом с грузієй до ОДКБ
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27.06.2023 10:30 Відповісти
Підскажіть хто знає: існує механізм виключення країни з Євросоюзу?
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27.06.2023 10:31 Відповісти
Є. Призупинення членства в ЄС точно є. Вже його застосовували проти Австріїї, зразу шовкові зробилися.
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27.06.2023 10:37 Відповісти
Вставят пистон и согласится. Венгрия - это не Турция, не тот размах.
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27.06.2023 10:31 Відповісти
Упороті идуть до кінця -- ім ніхто не указ -- тільки верещать як ЄС гроші не дає .
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27.06.2023 10:31 Відповісти
Хто б сумнівався... мадярам не місце в ЄС і не місце в НАТО, тільки під хвостом у ***** і кацапії.
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27.06.2023 10:34 Відповісти
Будемо вдячні ЄС за блокування дотацій для угорщини.
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27.06.2023 10:35 Відповісти
Депортировать нах всех єтих "нацменшин" из закарпатья к орбану и проблема решена
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27.06.2023 10:35 Відповісти
Когось дивує?
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27.06.2023 10:36 Відповісти
Одне пропутінське рило тягне друге за собою.
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27.06.2023 10:36 Відповісти
jak tam gaz esho ide cherez UA do Ugorshini ? treba zakriti cei kran. vchora.🤬
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27.06.2023 10:40 Відповісти
Байдуже, головне що ми самі нічого не робимо, бо якби робили то не жили б як лайно...
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27.06.2023 10:43 Відповісти
Ми ніяк не можемо впливати на блокування Угорщиною, поки вона з рашки гроші отримує
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27.06.2023 10:45 Відповісти
логіка чисто мадярська.

тобто якщо надати кандидата в єс сакартвелам, то питання угорщини щодо меньшин в україні щезнуть?

а просто перестати каламутити воду в україні можна? і не приплітати сюди грузію?

джозвяка, не пробував попитати в ******* про це?

здається мені, панове, час вже єс ставити питання до угорщини - що це вона там завжди блокує? не подобається політика єс - приклад британія. вийшла і тепер може робити все що їй заманеться
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27.06.2023 10:45 Відповісти
Какая паскудная страна
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27.06.2023 10:50 Відповісти
Ой... ЄС заткне писок Орбану баблом, як завжди.

Кожен раз одне і те ж - Орбан хоче бабла і шантажує ЄС.
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27.06.2023 10:51 Відповісти
Хоча я Орбана розумію.

Одного жадібного паразита-узурпатора ЄС ще витримує. Навіщо Орбану конкурент на цьому поприщі у вигляді ЗЄ?
Дав таких уйобка на одній європейській цицкі - це вже занадто.
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27.06.2023 10:53 Відповісти
Тут питання в тому що ЄС може швидко при бажанні закрити Угорщині все фінансування і заставити їх повзати, але як бачимо ЄС нічого не робить щоб приструнити угорщину а значить самі країни ЄС не хочуть Україну бачити в ЄС і я до речі теж проти вступати в ЄС поки європейським союзом керують ліваки от коли в країнах Європи при владі будуть праві або ультра праві і консерватори тоді так а поки ЄС це кубло лівацьких країн то ні, як казав мій прадід що воював в УПА людина лівих поглядів заслужила кулю в голову і більше нічого
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27.06.2023 11:08 Відповісти
Боже до божого, а лайно до лайна.
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27.06.2023 10:51 Відповісти
ЄС.- ШАРАГА ГЕЙРОПЕЙСЬКИХ ІМПОТЕНТІВ, КОТРИХ НА СВОЄМУ ВИСЯЧОМУ ПІСЮНУ , РУКАМИ МАДЯРСЬКИХ ПРОРАШИСТСЬКИХ ХОЛУЇВ, КРУТИТЬ КУЙЛО ВСІЯ 3,14ДЕРАЦІЇ ЯК ХОЧЕ , КУДИ ХОЧЕ І КОЛИ ХОЧЕ
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27.06.2023 10:54 Відповісти
так звана "мовна меншина" так званих "мадярів закарпаття" має в Україні лише одне право - чемодан, кондон, велика мадярія !!!
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27.06.2023 11:07 Відповісти
Потрібен Криголам, він проб'є.
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27.06.2023 11:09 Відповісти
розмова ні про що. ще невідомо, що буде до кінця року, що буде в Україні та з Україною, як не відомо, що буде з самими *********.
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27.06.2023 11:18 Відповісти
Лідер проросійської партії Болгарії закликав до знищення опонентів.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/27/7408725/
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27.06.2023 11:30 Відповісти
перерізати нафтопровід та газопровід до мадярів на території України і вони почнуть думати.
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27.06.2023 12:12 Відповісти
Мабуть пора розривати дипломатичні зв'язки з мадярами, через їхню крайню агресивність та ворожість до України, кацапи номер2.
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27.06.2023 12:32 Відповісти
ЄС та НАТО, нахріна уся ваша місія, якщо одним махом все обвалює жалюгідна рашистська шльондра у ваших лавах?
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27.06.2023 12:41 Відповісти
Половина коментів від кацапів. Але принаймі вони вже українською спілкуються. Ще трішки і стануть схожими на людей.
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27.06.2023 13:11 Відповісти
ІНСАЙД Вже в червні минулого року Європарламентарії відкрито вели дискусії як обмежити права мадярських колаборантів із режимом кремля
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27.06.2023 15:34 Відповісти
 
 