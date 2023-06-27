Ворог веде активну оборону на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках, протягом доби 16 разів атакував позиції ЗСУ, - Сили оборони таврійського напрямку

На таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби ворог 16 разів атакував наші позиції. Окрім того, здійснив 431 обстріл, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1024 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі додали, що за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Також знищено 16 одиниць військової техніки противника.

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