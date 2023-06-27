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Новини Війна
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Ворог веде активну оборону на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках, протягом доби 16 разів атакував позиції ЗСУ, - Сили оборони таврійського напрямку

війна,зсу

На таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби ворог 16 разів атакував наші позиції. Окрім того, здійснив 431 обстріл, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1024 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі додали, що за добу  втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Також знищено 16 одиниць військової техніки противника.

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Автор: 

бойові дії (4002) контрнаступ (435)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.06.2023 10:41 Відповісти
1024 udara po kacapam ,a oni tolko 431 eto javnoje premucistvo.Ecio nado ucityvat tocnost udarov zapadnogo voruzenije i ruskogo,tak sto poteri 1 k 8 polne realnyje
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27.06.2023 10:45 Відповісти
Не думаю, бо Україна витрачає на вогневе завдання 3-5 снарядів, а кацапи 50-100
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27.06.2023 11:03 Відповісти
Кацапи погнали в контрнаступ! Коли вони тільки встигають?
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27.06.2023 11:09 Відповісти
Авдіївський та Мар'їнський напрямки - це ніяк не Таврійській! Язиком молоти - не мішки ворочати!
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27.06.2023 13:06 Відповісти
 
 